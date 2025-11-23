X!

FT: Rubio püüdis Ukraina rahuplaanist taanduda

Marco Rubio
Marco Rubio Autor/allikas: SCANPIX/RS/MPI/Capital Pictures
USA välisminister Marco Rubio üritas nädalavahetusel senaatorite sõnul selgelt eemalduda 28-punktilisest rahuplaanist, mis näeks Ukraina sõja lõppu Venemaale soodsatel tingimustel, kirjutas Financial Times.

"See ei ole meie soovitus. See ei ole meie rahuplaan," ütles vabariiklasest senaator Mike Rounds pärast vestlust Rubioga. Välisminister valmistus sel hetkel sõitma Genfi, et arutada plaani Euroopa ja Ukraina ametnikega.

Senaatoritele rääkis Rubio, et venelased andsid plaani Trumpi erivoltinikule Steve Witkoffile, kelle kaudu USA edastas selle omakorda ukrainlastele vahendajana.

"Määratluslikult on see lihtsalt venelaste soovinimekiri," kommenteeris sõltumatu senaator Angus King Maine'ist.

Rubio kinnitas seadusandjatele ka seda, et ta ei tea ühtegi juhtumit, kus Ukrainat oleks ähvardatud relva- või luureabist ilmajätmisega, kui nad keelduks kokkulepet allkirjastamast.

Samas pärast seda, kui senaatorite ütlused avalikuks said, teatas Rubio sotsiaalmeedias X, et rahuettepaneku autor on USA.

"See on tugev raamistik läbirääkimiste jätkamiseks. See tugineb Vene poole sisendile, aga ka Ukraina varasemale ja jätkuvale sisendile," kirjutas ta.

Donald Trump ise märkis laupäeval, et tegemist pole tema lõpliku pakkumisega Ukrainale. Küsimusele, mis juhtub, kui president Volodõmõr Zelenski kokkulepet ei allkirjasta, vastas ta: "Ta võib jätkata võitlemist, niipalju kui ta südameke lustib."

Valge Maja pressiesindaja Karoline Leavitt ütles neljapäeval, et Witkoff ja Rubio on plaani kallal vaikselt töötanud umbes kuu aega.

"President toetab seda plaani. See on hea nii Venemaa kui ka Ukraina jaoks ning meie hinnangul peaks see olema mõlemale poolele vastuvõetav," sõnas Leavitt.

Avalikustatud rahuplaan tekitas pahameelt nii USA kongressis kui ka Kiievis ja Euroopa pealinnades, sest kardetakse, et Ukrainat survestatakse nõustuma kokkuleppega, mis lõpetaks sõja Moskvale äärmiselt soodsatel tingimustel.

Dokument näeb ette, et Ukraina loovutaks osa Donetski oblastist, mis on praegu tema kontrolli all, ning piiraks oma relvajõudude suurust.

Ukraina ametnike sõnul on USA neile avaldanud tugevat survet nõustuda plaaniga enne järgmist neljapäeva, mil USAs tähistatakse tänupüha. Eesmärk olevat esitada kokkulepe sel kuul Moskvas ja viia protsess lõpule detsembri alguses.

Euroopa liidrid pidasid laupäeval G20 kõrvalt Johannesburgis erakorralise kohtumise, kus ühisavalduses nõuti plaanile täiendavat tööd. Avaldusele kirjutasid alla ka Jaapani, Austraalia ja Kanada juhid.

"Oleme üksmeelel, et piire ei tohi muuta jõuga. Oleme mures ka Ukraina relvajõududele kavandatud piirangute pärast, mis jätaks riigi tulevasele rünnakule haavatavaks," seisis avalduses.

Briti peaminister Keir Starmer, kes rääkis laupäeval Trumpiga, teatas, et Euroopa riikide julgeolekunõunikud kohtuvad pühapäeval Genfis, et töötada dokumendi kallal koos USA ja Ukraina ametnikega.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: Financial Times

22.11

Marek Sadam: ma kardan inimesi, kes kogu aeg rõõmsad on

22.11

Lembit Peterson: keeruline periood aitab paremini endasse vaadata

22.11

Hollywoodi filmides mängiv eestlasest kaskadöör: see töö põhineb usaldusel

22.11

Aasta kokk: tanklast ostetud hot dog on pärast rasket tööpäeva parim asi

