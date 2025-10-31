Reuters: India jätkab Vene nafta ostmist sanktsioonidest puutumata firmade kaudu

Ameerika Ühendriigid kehtestasid eelmisel nädalal sanktsioonid Venemaa kahe suurima naftafirma Rosnefti ja Lukoili suhtes, et suurendada survet president Vladimir Putinile Ukraina sõja lõpetamiseks.

Pärast seda on mitmed India rafineerimistehased – sealhulgas riiklik Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd, HPCL-Mittal Energy Ltd ja Reliance Industries (maailma suurima rafineerimiskompleksi omanik) – ajutiselt peatanud Venemaa nafta ostmise.

Indian Oil Corpi (IOC) finantsjuht Anuj Jain on aga öelnud, et ettevõte jätkab Venemaa nafta ostmist seni, kuni tehingud vastavad rahvusvaheliste sanktsioonide nõuetele.

Euroopa Liit, Ühendkuningriik ja USA on kehtestanud Venemaa naftakaubandusele ulatuslikud sanktsioonid. Need piirangud on sundinud Venemaad müüma oma naftat märkimisväärse allahindlusega ning viimase kolme aasta jooksul on Indiast saanud suurim Venemaa meritsi transporditava toornafta ostja.

Reutersi allikate sõnul ostis IOC ligikaudu 3,5 miljonit barrelit ESPO marki naftat detsembrikuu tarneteks. Müüjate nimesid ei avalikustatud.

Kaks allikat lisasid, et IOC oli varem tühistanud seitse kuni kaheksa Venemaa naftasaadetist, kuna need tarniti sanktsioonide alla sattunud ettevõtete tütarfirmade kaudu.

Enne viimaseid USA sanktsioone oli Rosneft üks peamisi ESPO toornafta tarnijaid.

Enamik Venemaa ESPO naftat, mis eksporditakse Vaikse ookeani sadamast Kozminost, on tavaliselt läinud Hiinasse. Kuid pärast USA sanktsioonide jõustumist on Hiina riiklikud rafineerimistehased oma ostud peatanud ning sõltumatutel rafineerijatel on impordikvoodid ammendunud. Selle tulemusel on ESPO toornafta hind langenud, muutes selle India ostjate jaoks atraktiivsemaks.