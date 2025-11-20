X!

Reedel jõustuvad USA sanktsioonid Venemaa kahe suurima naftafirma vastu

Lukoil.
Lukoil. Autor/allikas: Jenny Va / ERR
Euroopa turul kardetakse diislikütuse hinnatõusu, mida põhjustavad nii homme jõustuvad USA sanktsioonid Venemaa kahe suurima naftafirma vastu, kui ka mitme rafineerimistehase sulgemine. Eesti analüütikute hinnangul hinnatõus kindlasti tuleb, aga jääb ajutiseks.

USA sanktsioonid Vene naftatootjate Lukoili ja Rosnefti vastu jõustuvad reedel. Samas on mitmes Euroopa ja Lähis-Ida rafineerimistehases hooldused, mistõttu sealt toodangut ei tule. See tõstab nõudlust ja juba kolmapäeval tõusid Euroopas diislikütuse hinnad järsult.

"Me oleme selgelt uusi tippe tegemas ja kui reedesed sanktsioonid USA poolt rakenduvad ja järgmisel aastal ka Euroopa sanktsioonid, siis tegelikult mure on üpris suur. Kuhu hinnad võivad minna, just diislikütuse osas, on ettearvamatu," lausus Terminali juhatuse liige Alan Vaht.

Ka majandusekspert Raivo Vare osutas, et Vene toornafta turult kadumisel ei ole Euroopas diislikütuse hinnatõusust pääsu.

"Kui Vene toornaftast, mis on oluliselt odavam, ei tehta ja tehakse mujalt toodud naftast, siis nende logistilised kulud nafta toomiseks on ka märkimisväärsed ja see juba ise tõstab automaatselt sisendi hinna tõusu kaudu üldist omahinda. Karta on, et Euroopas mingil kujul need hinnad võivad kasvada. Midagi ei ole teha," ütles Vare.

Vare osutas, et hinnatõus on hooajaline ning võib kesta talvehooaja jooksul, kuid kevadeks on leitud asendused nii tarneahelatele, toormele ja ka nõudlus langeb.

Alexela äriarenduse juhi sõnul on aga maailmaturul hinnad juba stabiliseerumas, isegi vaikselt langemas. Pigem võivad Eesti kütuste hindu lähiajal tõsta septembris alanud hinnasõja järelmõjud.

"Analüütikute arvestatud tipp on möödas ehk see kindlasti samas mahus Eesti turule ei jõua. Küll aga mõjutab Eesti turul diisli ja ka bensiini hindasid 1. detsembril kehtima hakkav nõue müüa talvist kütust. Talvine kütus on reeglina suvisest kütusest oluliselt kallim ehk hinnatõusu mõju jõuab Eestisse pigem läbi talvise kütuse müügi alustamise," sõnas Alexela äriarenduse juht Tarmo Kärsna.

"Järgmise aasta prognoosis oleme arvestanud, et toornafta hind püsib, kas praegusel tasemel või on isegi praegusest tasemest natukene odavam. Lisaks oleme prognoosi lisanud maksumuudatused, mis meid järgmisel aastal ees ootavad. Eesti jaemüügihinnas oleme arvestanud aktsiisimaksu tõusuga järgmisel aastal," ütles Swedbanki vanemökonomist Liis Elmik.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

