USA uus suursaadik saabus Eestisse

Välisminister Margus Tsahkna ja USA suursaadik Roman Pipko (paremal).
Välisminister Margus Tsahkna ja USA suursaadik Roman Pipko (paremal). Autor/allikas: Välisministeerium
Eesti

Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi välja valitud USA uus suursaadik Eestis Roman Pipko saabus Tallinna ja kohtus kolmapäeval välisminister Margus Tsahknaga.

Tutvumiskohtumisel arutati kahepoolseid suhteid ja edasist koostööpotentsiaali, Atlandi-ülese julgeolekuga seotud küsimusi ning õiglase ja püsiva rahu saavutamist Ukrainas, teatas välisministeeriumi pressiteenistus.

"Eesti ja Ameerika Ühendriikide liitlas- ja sõprussuhe on pikaajaline ja seisab tugevatel alustel. Oleme tänulikud USA panuse eest NATO idatiiva julgeoleku kindlustamisse, mida ilmestab vägede roteeruv kohalolek Eestis," ütles Tsahkna pressiteate kohaselt.

"Atlandi-ülene koostöö on aastakümnete jooksul kindlustanud julgeolekut ja majanduslikku heaolu nii Euroopas kui Ameerika Ühendriikides ning jätkame igapäevast tööd liitlassuhte tugevdamise nimel," lisas välisminister.

Arutades Venemaa agressiooni Ukraina vastu ja USA tegevust selle lõpetamiseks, rõhutas Tsahkna, et Eesti toetab kõiki jõupingutusi õiglase ja püsiva rahu saavutamiseks.

"Rahu saab olema õiglane ja püsiv siis, kui see tugineb rahvusvahelisele õigusele, esmajoones territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse põhimõtetele," ütles Tsahkna.  

Trump nimetas Eestis sündinud juristi Pipko suursaadiku kandidaadiks Eestis aasta alguses ning 7. oktoobril andis talle oma heakskiidu USA Senat.

Trumpi märkis aasta alguses Pipkot kandidaadiks nimetades, et ta on esindanud USA huve Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangas (EBRD) ning Venemaa Ameerika Ettevõtlusfondis. Samuti on ta esindanud USA ettevõtteid ja pidanud läbirääkimisi projektide üle Euroopast Aafrikani. Tema töö on hõlmanud ka sanktsioonide jõustamist.

Juunis senati väliskomisjonis toimunud kuulamisel tõstis Pipko esile Eesti kaitsekulutuste taset, mis ületab juba praegu Trumpi soovitud viie protsendi taset SKP-st ning märkis, et Eestit on nimetatud oma tegevuse ja eeskujuga justkui USA ruuporiks ka teiste NATO riikide veenmisel.

Pipko sündis 1960. aastal Eestis. 1981. aastal emigreerus ta koos emaga USA-sse.

Aastatel 1991 ja 2009 kuni 2015 osales Pipko USA investorite juriidilise nõustajana kahe Eestiga seotud äriprojekti juures – läbirääkimistel Kunda tsemenditehase renoveerimise ja hiljem Tallinna linnahalli arendamise üle. Kumbki projekt ei saanud teoks.

Roman Pipko tütar Elizabeth Pipko on töötanud Donald Trumpi kampaaniate heaks alates 2016. aastast ja muu hulgas avaldanud toetust Ukrainale.

Selle aasta alguses lahkus ametist senine USA suursaadik Eesti George Kent.

Toimetaja: Mait Ots

