X!

USA senat kinnitas Roman Pipko uueks suursaadikuks Eestis

Eesti
Roman Pipko senati ees kõnelemas.
Roman Pipko senati ees kõnelemas. Autor/allikas: USA saatkond
Eesti

Ameerika Ühendriikide senat kinnitas Roman Pipko uueks suursaadikuks Eestis, teatas USA saatkond.

Aasta alguses nimetas USA president Donald Trump Eestis sündinud juristi Pipko suursaadiku kandidaadiks Eestis. Teisipäeval andis senat tema ametikohale oma kinnituse. 51 senaatorit andsid oma poolthääle, 47 olid vastu.

"Palju õnne Roman Pipkole tema Senati poolt järgmiseks USA suursaadikuks Eestis kinnitamise puhul. USA saatkond Tallinnas ootab teid ja meie koostööd USA presidendi tegevuskava elluviimisel, et muuta Ameerika turvalisemaks, tugevamaks ja jõukamaks, kindlustades meie pikaajalist partnerlust ja liitu Eestiga," kirjutas USA saatkond sotsiaalmeedias.

Trumpi märkis aasta alguses Pipkot kandidaadiks nimetades, et ta on esindanud USA huve Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangas (EBRD) ning Venemaa Ameerika Ettevõtlusfondis. Samuti on ta esindanud USA ettevõtteid ja pidanud läbirääkimisi projektide üle Euroopast Aafrikani. Tema töö on hõlmanud ka sanktsioonide jõustamist.

Juunis senati väliskomisjonis toimunud kuulamisel tõstis Pipko esile Eesti kaitsekulutuste taset, mis ületab juba praegu Trumpi soovitud viie protsendi taset SKP-st ning märkis, et Eestit on nimetatud oma tegevuse ja eeskujuga justkui USA ruuporiks ka teiste NATO riikide veenmisel.

Pipko sündis 1960. aastal Eestis. 1981. aastal emigreerus ta koos emaga USA-sse.

Pipkoga koos Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas õppinud riigikogu liige Valdo Randpere meenutas Pipkot kui nutikat õpilast.

Aastatel 1991 ja 2009 kuni 2015 osales Pipko USA investorite juriidilise nõustajana kahe Eestiga seotud äriprojekti juures – läbirääkimistel Kunda tsemenditehase renoveerimise ja hiljem Tallinna linnahalli arendamise üle. Kumbki projekt ei saanud teoks.

Roman Pipko tütar Elizabeth Pipko on töötanud Donald Trumpi kampaaniate heaks alates 2016. aastast ja muu hulgas avaldanud toetust Ukrainale.

Selle aasta alguses lahkus ametist senine suursaadik George Kent.

Toimetaja: Valner Väino

Samal teemal

kõik rehkendama!

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:18

FBI eksjuht ei tunnistanud end Trumpi survel algatatud kohtuasjas süüdi

19:13

Petrõkina teeb võistlemisest lühikese pausi

18:50

ERSO esmaesitleb Evelin Seppari uudisteost

18:50

Märt Avandi lahkub Endla teatrist

18:48

Auger-Aliassime sai revanši, Medvedev raske võidu

18:45

USA Illinois' osariiki saabus 200 Texase rahvuskaartlast Uuendatud

18:45

Puuluup USA-s: paar inimest on endale juba hiiu kandle tellinud

18:41

Eesti Panga hinnangul on juurdehindlus selgelt kasvanud, kaupmehed ei nõustu

18:40

Päevakaja (08.10.2025 18:00:00)

18:23

Kohus peatas keskkonnaameti eriloa karude küttimiseks viies piirkonnas Uuendatud

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

16:53

Krõvõi Rihis ja Tšerkassõs toimusid plahvatused Uuendatud

11:30

Kohus saatis piirijärjekordi manipuleerinud kolm õde vangi

07.10

Kohus tunnistas kaitseliidu liikme süüdi riigivastases kuriteos

07.10

Leedu autojuhid eelistavad kütuse võtmiseks Eesti tanklaid

07.10

Sõja 1322. päev: Ukraina püstitas Tjumeni naftakäitist rünnates uue kaugusrekordi Uuendatud

12:15

Ryanair jätab talvegraafikus Tallinnast viis liini taasavamata Uuendatud

09:14

Hispaania Baleaaride saarestik seisab silmitsi tõsise rändekriisiga

05:00

Ministeerium: gümnaasium ei või vastuvõtureegleid omatahtsi painutada

07.10

Koalitsioon tahab juba tänavu kaks automaksuga seotud muudatust ellu viia

05:04

Tallinn hakkab kesklinnas ettevõtetele äripindu välja üürima

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

19:13

Petrõkina teeb võistlemisest lühikese pausi

18:48

Auger-Aliassime sai revanši, Medvedev raske võidu

18:03

Mölder ei saanud Monastiris avaringist edasi

17:41

Eesti hokilootus debüteeris Meistrite liigas resultatiivselt

loe: kultuur

18:50

ERSO esmaesitleb Evelin Seppari uudisteost

18:50

Märt Avandi lahkub Endla teatrist

18:45

Puuluup USA-s: paar inimest on endale juba hiiu kandle tellinud

16:22

Näitekirjanik Esko Salervo: miks mitte olla oma elu superstaar?

loe: eeter

16:39

"Pealtnägija" ajas GRU pakipommide operatsiooni jälgi Eestis

15:10

Ansambel Häääl vabaimprovisatsioonist: iga kord sünnib laval uus lugu

11:35

Uuring: tuulikute infraheli asemel häirib kohalikke kuuldav tuulikumüra

11:06

"Masterchefi" kohtunik Silver Illak: kõige enam on köögis põletusvigastusi

Raadiouudised

15:40

Ryanair jätab talvegraafikus Tallinnast viis liini taasavamata

15:25

Riik tahab taas hakata toetama omavalitsuste vabatahtlikke liitumisi

15:25

Raadiouudised (08.10.2025 15:00:00)

12:20

Raadiouudised (08.10.2025 12:00:00)

10:25

Rakveres läheb valimistele favoriidina vastu Isamaa

10:20

Eesti maksu-ja tolliamet pooldab Hiina postipakkide tulva piiramist

09:55

Euroopa Liit kaalub teraseimpordi vähendamist ja terasetollide suurendamist

09:50

Tallinn hakkab kesklinnas ettevõtetele äripindu välja üürima

09:25

Raadiouudised (08.10.2025 09:00:00)

07.10

Päevakaja (07.10.2025 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo