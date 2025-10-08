USA senat kinnitas Roman Pipko uueks suursaadikuks Eestis

Aasta alguses nimetas USA president Donald Trump Eestis sündinud juristi Pipko suursaadiku kandidaadiks Eestis. Teisipäeval andis senat tema ametikohale oma kinnituse. 51 senaatorit andsid oma poolthääle, 47 olid vastu.

"Palju õnne Roman Pipkole tema Senati poolt järgmiseks USA suursaadikuks Eestis kinnitamise puhul. USA saatkond Tallinnas ootab teid ja meie koostööd USA presidendi tegevuskava elluviimisel, et muuta Ameerika turvalisemaks, tugevamaks ja jõukamaks, kindlustades meie pikaajalist partnerlust ja liitu Eestiga," kirjutas USA saatkond sotsiaalmeedias.

Trumpi märkis aasta alguses Pipkot kandidaadiks nimetades, et ta on esindanud USA huve Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangas (EBRD) ning Venemaa Ameerika Ettevõtlusfondis. Samuti on ta esindanud USA ettevõtteid ja pidanud läbirääkimisi projektide üle Euroopast Aafrikani. Tema töö on hõlmanud ka sanktsioonide jõustamist.

Juunis senati väliskomisjonis toimunud kuulamisel tõstis Pipko esile Eesti kaitsekulutuste taset, mis ületab juba praegu Trumpi soovitud viie protsendi taset SKP-st ning märkis, et Eestit on nimetatud oma tegevuse ja eeskujuga justkui USA ruuporiks ka teiste NATO riikide veenmisel.

Pipko sündis 1960. aastal Eestis. 1981. aastal emigreerus ta koos emaga USA-sse.

Pipkoga koos Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas õppinud riigikogu liige Valdo Randpere meenutas Pipkot kui nutikat õpilast.

Aastatel 1991 ja 2009 kuni 2015 osales Pipko USA investorite juriidilise nõustajana kahe Eestiga seotud äriprojekti juures – läbirääkimistel Kunda tsemenditehase renoveerimise ja hiljem Tallinna linnahalli arendamise üle. Kumbki projekt ei saanud teoks.

Roman Pipko tütar Elizabeth Pipko on töötanud Donald Trumpi kampaaniate heaks alates 2016. aastast ja muu hulgas avaldanud toetust Ukrainale.

Selle aasta alguses lahkus ametist senine suursaadik George Kent.