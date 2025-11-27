FBI uurib rahvuskaardi sõdurite tulistamist kui terroriakti
USA Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) direktor Kash Patel teatas neljapäeval, et kahe rahvuskaartlase tulistamist Valge Maja lähedal käsitletakse terrorismijuurdlusena.
"Tegemist on käimasoleva terrorismijuurdlusega," ütles Patel pressikonverentsil päev pärast tulistamist, mis vapustas tänupüha tähistavat Ameerikat.
Ameerika Ühendriikide pealinna Washingtoni kesklinnas sai kolmapäeval kaks rahvuskaardi sõdurit eluohtlikult haavata, kui neid tulistas Afganistanist pärit immigrant.
Linnapea Muriel Bowser ütles varem, et toimunu oli sihilik rünnak.
USA kaitseminister Pete Hegseth teatas, et president käskis pärast intsidenti saata Washingtoni veel lisaks 500 rahvuskaardi sõdurit.
Toimetaja: Karl Kivil
Allikas: BNS/AFP