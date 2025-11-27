FBI uurib rahvuskaardi sõdurite tulistamist kui terroriakti

USA kaitseminister Pete Hegseth teatas, et president käskis pärast intsidenti saata Washingtoni veel lisaks 500 rahvuskaardi sõdurit.

Linnapea Muriel Bowser ütles varem, et toimunu oli sihilik rünnak.

Ameerika Ühendriikide pealinna Washingtoni kesklinnas sai kolmapäeval kaks rahvuskaardi sõdurit eluohtlikult haavata, kui neid tulistas Afganistanist pärit immigrant.

"Tegemist on käimasoleva terrorismijuurdlusega," ütles Patel pressikonverentsil päev pärast tulistamist, mis vapustas tänupüha tähistavat Ameerikat.

USA Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) direktor Kash Patel teatas neljapäeval, et kahe rahvuskaartlase tulistamist Valge Maja lähedal käsitletakse terrorismijuurdlusena.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: