X!

FBI uurib rahvuskaardi sõdurite tulistamist kui terroriakti

Välismaa
USA Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) direktor Kash Patel
USA Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) direktor Kash Patel Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Joey Sussman
Välismaa

USA Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) direktor Kash Patel teatas neljapäeval, et kahe rahvuskaartlase tulistamist Valge Maja lähedal käsitletakse terrorismijuurdlusena.

"Tegemist on käimasoleva terrorismijuurdlusega," ütles Patel pressikonverentsil päev pärast tulistamist, mis vapustas tänupüha tähistavat Ameerikat.

Ameerika Ühendriikide pealinna Washingtoni kesklinnas sai kolmapäeval kaks rahvuskaardi sõdurit eluohtlikult haavata, kui neid tulistas Afganistanist pärit immigrant.

Linnapea Muriel Bowser ütles varem, et toimunu oli sihilik rünnak.

USA kaitseminister Pete Hegseth teatas, et president käskis pärast intsidenti saata Washingtoni veel lisaks 500 rahvuskaardi sõdurit.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

Samal teemal

tee oma valik!

pöidlad pihku!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

17:49

Team Estiko stipendiumile laekus enim taotlusi kergejõustikust

17:48

FBI uurib rahvuskaardi sõdurite tulistamist kui terroriakti

17:20

Mölder jõudis Monastiris paarismängus poolfinaali

17:16

Kuku raadio koondab peatoimetaja ja loob arendusjuhi ametikoha

17:15

Riigikohus tühistas osaliselt Lääneranna volikogu koolide sulgemise otsuse

17:09

Itaalia võimud saadavad riigist välja Torinos asuva mošee juhi

16:49

Partizan keeldub ameti maha pannud Obradovicit vabastamast

16:40

USA satelliidifirma laiendab Kilingi-Nõmme maajaama

16:15

Kehra ja Tapa naasid pausilt võidukalt

16:14

Ministeerium tõstab uuest aastast kirja saatmise hinda 20 protsenti

otse uudistemajast

eesti laul 2026

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

10:46

Saku vallas hukkus rongile ette sõitnud veokijuht, üks rongireisija sai viga Uuendatud

26.11

Siseministeerium ütles hindu kõrgemana näidanud Reisieksperdile lepingu üles

16:05

RALLIBLOGI | Tänak võitis päeva eelviimase katse, liidriks kerkis Fourmaux Uuendatud

04:50

Mõjuisikut reklaamis kasutanud turismiklaster rõõmustab suure tähelepanu üle

10:49

Politico: USA nõuab Ukrainalt enne julgeolekugarantiide andmist rahulepinguga nõustumist Uuendatud

26.11

Väidetav armukelm on oma lõksu meelitanud vähemalt kümme naist

26.11

Mirjam Mõttus: kui tikk-kontsadel BSH saabub ummamuudu liina

13:26

Järgmisest aastast võetakse ajateenistusse vaid eesti keelt oskavaid noori

09:15

Maksuamet soovitab maksuvaba tulu suurendamiseks pöörduda tööandja poole

10:36

Kaheksa Tallinna volikogu uut liiget peatasid oma volitused

ilmateade

loe: sport

17:49

Team Estiko stipendiumile laekus enim taotlusi kergejõustikust

17:20

Mölder jõudis Monastiris paarismängus poolfinaali

16:49

Partizan keeldub ameti maha pannud Obradovicit vabastamast

16:15

Kehra ja Tapa naasid pausilt võidukalt

loe: kultuur

16:07

Anne Erm: iga kontsert on Jõulujazzi kavasse põhjusega võetud

16:03

Suri muusika- ja teatriakadeemia kauaaegne rektor Peep Lassmann

15:53

Teoloog Riho Saard andis välja mahuka teose Eesti gospelmuusika ajaloost

15:52

"Plekktrummi" külaline on kirjanik Kairi Look

loe: eeter

14:24

Küülikute varjupaiga asutaja: lastega perre ma küülikut võtta ei soovita

13:54

Galerii ja video: R2 minilaivil esines ansambel Meelik

13:35

Mihkel Zilmer: soola ei pea kartma, vaid tarbima koos kaaliumirikka toiduga

12:34

Võlurite maaletooja Krista Kaer: 25 aastat tagasi tegin väga hea otsuse

Raadiouudised

16:00

Madridis protestisid tuhanded meeleavaldajad naistevastase vägivalla vastu

15:20

Raadiouudised (27.11.2025 15:00:00)

12:50

Eesti koolilapsed puuduvad kiusamise, nutisõltuvuse ja ärevuse tõttu

12:45

Reedel sajab vihma ja lörtsi

12:45

Keskmine palk oli kolmandas kvartalis 2075 eurot

12:20

Raadiouudised (27.11.2025 12:00:00)

10:00

Hiiumaa võimuliit tahab elamuehitusega edasi liikuda

09:50

Washingtoni tulistamises kahtlustatakse Afganistani kodanikku

09:45

Gren ehitab Kohtla-Järvele ja Tartusse gaasielektrijaama

09:40

Kagu-Eestis sajab lund

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo