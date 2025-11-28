X!

Trump lubas lõpetada sisserände kolmanda maailma riikidest

Välismaa
Tara ehitamine USA-Mehhiko piirile.
Tara ehitamine USA-Mehhiko piirile. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / Jose Luis Gonzalez
Välismaa

USA president Donald Trump teatas kavatsusest lõpetada sisseränne kolmanda maailma riikidest, et võimaldada riigi immigratsioonisüsteemil taastuda varasemate aastate suure immigrantide hulga menetlemisest.

"Ma peatan püsivalt immigratsiooni kõigist kolmanda maailma riikidest, et võimaldada USA süsteemil täielikult taastuda, lõpetan kõik miljonid (eelmise presidendi Joe - toim.) Bideni ebaseaduslikud vastuvõtud, sealhulgas need, mille allkirjastas Sleepy Joe Bideni Autopen, ja eemaldan kõik, kes ei ole Ameerika Ühendriikidele kasulikud," kirjutas ta oma kontol sotsiaalmeedia platvormil Truth Social.

Trump ei nimetanud ühtegi riiki nimepidi ega selgitanud, mida ta mõtles kolmanda maailma riikide või püsiva peatamise all.

Trump ütles ka, et lõpetab kõik föderaalsed hüvitised ja toetused mittekodanikele, lisades, et denaturaliseerib migrandid, kes õõnestavad USA-sisest rahu ja deporteerib kõik välisriigi kodanikud, keda peetakse avalikuks ohuks, julgeolekuriskiks või lääne tsivilisatsiooniga kokkusobimatuks.

Trumpi kommentaarid järgnesid teatele, et üks kahest rahvuskaardi liikmest, keda Afganistani kodanikus immigrant kolmapäeval Valge Maja lähedal tulistas, suri neljapäeval saadud haavadesse.

Varem olid USA sisejulgeolekuministeeriumi ametnikud teatanud, et Trump oli käskinud Bideni administratsiooni ajal heakskiidetud varjupaigataotlused ja 19 riigi kodanikele väljastatud rohelise kaardi elamisload läbi vaadata.

Väidetav tulistaja sai sel aastal, juba Trumpi valitsemisajal, varjupaiga, selgub Reutersi poolt nähtud USA valitsuse dokumentidest.

USA kodakondsus- ja immigratsiooniteenistus lõpetas kolmapäeval määramata ajaks kõigi Afganistani kodanikega seotud immigratsioonitaotluste menetlemise.

"Neid eesmärke taotletakse ebaseadusliku ja häiriva elanikkonna oluliseks vähendamiseks," ütles Trump.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

