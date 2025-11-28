Eluasemelaenu on tänavu võetud märgatavalt rohkem kui mullu

Eluasemelaenu on tänavu võetud märgatavalt rohkem kui eelmisel aasta samal ajal, näitab Eesti Panga värske statistika. Intress on langenud umbes ühe protsendi võrra, mis on muutnud keskmise laenumakse kuni 80 eurot soodsamaks.

Eesti Panga ökonomist Taavi Raudsaar ütles, et keskpank on täheldanud eluasemelaenu turu elavnemist juba poolteist aastat ja seda tõestavad ka tänavused näitajad.

"Selle aasta esimese 10 kuuga on võetud umbes 15 protsenti rohkem laene, kui eelmine aasta samal ajal ja lisaks on suurenenud ka umbes üheksa protsenti keskmine eluasemelaenu summa," sõnas Raudsaar.

"Inimeste kindlustunde näitajad on hakanud viimastel kuudel paranema. Ja on ka võimalik, et osad inimesed usuvad, et kui järgmisel aastal tulumaksusüsteem muutub, nad saavad rohkem raha kätte, see on nende soovi ja võimet laenu võtta suurendanud," lisas Raudsaar.

Keskmine kodulaenu pikkus on 26 aastat ja selle suurus oli aasta tagasi 130 000 eurot, nüüd on see 140 000 eurot, märkis ta.

Swedbanki kodulaenude juhi Anne Pärgma sõnul on tänavused laenuotsused pigem rohkem läbikaalutud.

"Taotlusi esitatakse eelmise aastaga võrreldes 13,5 protsenti vähem. Kuid siin on nüüd nüanss see, et samaaegselt laenulepinguid sõlmitakse kuskil 30 protsendi võrra juures rohkem. See tähendab seda, et inimesed, kes täna taotlevad, on oma tehingus rohkem kindlamad ja nad on leidnud omale vara, mida soetada," sõnas Pärgma.

Euribor on langenud aastases võrdluses ühe protsendi võrra ja see on muutnud laenude igakuised tagasimaksed väiksemaks. "See sõltub nüüd täpselt sellest, milline on see konkreetne laenusumma, aga kui võtta selle sama keskmise laenusumma pealt, siis kuskil ta jääb sinna 80 euro juurde," lisas Pärgma.

Põhja-Tallinnas Volta kvartalit arendava Endoveri juht Roul Tutt ütles, et piirkond on Tallinnas kõige kiiremini arenev ja seetõttu ületab uusarenduste hind juba kesklinna oma. Endover rajab Volta kvartalisse 90 000 ruutmeetrit elamispinda, millest suur osa on juba omaniku leidnud.

Tutt ütles, et kinnisvaraturul on näha elavnemise märke.

"Turg on olnud küpsem, turg on rohkem nii-öelda valmis uut vara vastu võtma, seda toetab intressi madalam keskkond, seda toetab teatud stabiilsus turul. Ja kui me ütleme seda, et mis on tulevikuprognoos, siis selles valguses võib öelda, et põhi on kindlasti saavutatud ja siit edasi toimub stabiilne kasv," märkis ta.