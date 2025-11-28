X!

Eluasemelaenu on tänavu võetud märgatavalt rohkem kui mullu

Majandus
Foto: Ken Mürk/ERR
Majandus

Eluasemelaenu on tänavu võetud märgatavalt rohkem kui eelmisel aasta samal ajal, näitab Eesti Panga värske statistika. Intress on langenud umbes ühe protsendi võrra, mis on muutnud keskmise laenumakse kuni 80 eurot soodsamaks.

Eesti Panga ökonomist Taavi Raudsaar ütles, et keskpank on täheldanud eluasemelaenu turu elavnemist juba poolteist aastat ja seda tõestavad ka tänavused näitajad.

"Selle aasta esimese 10 kuuga on võetud umbes 15 protsenti rohkem laene, kui eelmine aasta samal ajal ja lisaks on suurenenud ka umbes üheksa protsenti keskmine eluasemelaenu summa," sõnas Raudsaar.

"Inimeste kindlustunde näitajad on hakanud viimastel kuudel paranema. Ja on ka võimalik, et osad inimesed usuvad, et kui järgmisel aastal tulumaksusüsteem muutub, nad saavad rohkem raha kätte, see on nende soovi ja võimet laenu võtta suurendanud," lisas Raudsaar.

Keskmine kodulaenu pikkus on 26 aastat ja selle suurus oli aasta tagasi 130 000 eurot, nüüd on see 140 000 eurot, märkis ta.

Swedbanki kodulaenude juhi Anne Pärgma sõnul on tänavused laenuotsused pigem rohkem läbikaalutud.

"Taotlusi esitatakse eelmise aastaga võrreldes 13,5 protsenti vähem. Kuid siin on nüüd nüanss see, et samaaegselt laenulepinguid sõlmitakse kuskil 30 protsendi võrra juures rohkem. See tähendab seda, et inimesed, kes täna taotlevad, on oma tehingus rohkem kindlamad ja nad on leidnud omale vara, mida soetada," sõnas Pärgma.

Euribor on langenud aastases võrdluses ühe protsendi võrra ja see on muutnud laenude igakuised tagasimaksed väiksemaks. "See sõltub nüüd täpselt sellest, milline on see konkreetne laenusumma, aga kui võtta selle sama keskmise laenusumma pealt, siis kuskil ta jääb sinna 80 euro juurde," lisas Pärgma.

Põhja-Tallinnas Volta kvartalit arendava Endoveri juht Roul Tutt ütles, et piirkond on Tallinnas kõige kiiremini arenev ja seetõttu ületab uusarenduste hind juba kesklinna oma. Endover rajab Volta kvartalisse 90 000 ruutmeetrit elamispinda, millest suur osa on juba omaniku leidnud.

Tutt ütles, et kinnisvaraturul on näha elavnemise märke.

"Turg on olnud küpsem, turg on rohkem nii-öelda valmis uut vara vastu võtma, seda toetab intressi madalam keskkond, seda toetab teatud stabiilsus turul. Ja kui me ütleme seda, et mis on tulevikuprognoos, siis selles valguses võib öelda, et põhi on kindlasti saavutatud ja siit edasi toimub stabiilne kasv," märkis ta.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

Samal teemal

tee oma valik!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

20:29

VAATA OTSE | Eesti saavutas otsustavaks veerandiks seitsmepunktilise edu Uuendatud

20:26

Kaks erakordset katset segasid viimase päeva eel kaarte, Tänak katkestas Uuendatud

20:14

Ukraina korraldas õhurünnaku kolmes Venemaa regioonis Uuendatud

20:07

Väsimatu Shein on üle-euroopalises edetabelis esikohal

19:36

Mölder pääses Monastiris poolfinaali, Malõgina kaotas üksi ja paaris

19:17

Temufis esietendub tõestisündinud loost inspireeritud vanglakomöödia

19:17

Keila-Joa lossis avati art déco moele pühendatud sajandinäitus

19:15

Soome tahab taksomeetri teha kõikidele taksodele kohustuslikuks

19:02

Eesti jätkab läbirääkimisi nelja ettevõttega mereväele laevade ehitamiseks

19:02

Eluasemelaenu on tänavu võetud märgatavalt rohkem kui mullu

otse uudistemajast

eesti laul 2026

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

15:28

Isamaa Tallinna linnapeakandidaat on Peeter Raudsepp Uuendatud

11:14

Venemaa kaotas Bajkongõri õnnetusega võimaluse inimesi kosmosesse saata

20:26

Kaks erakordset katset segasid viimase päeva eel kaarte, Tänak katkestas Uuendatud

04:26

Õiguskantsler palub kaaluda kaardirakenduste eraelulist detailsust

20:14

Ukraina korraldas õhurünnaku kolmes Venemaa regioonis Uuendatud

06:47

Putini sõnul on ta valmis kinnitama oma soovimatust Euroopat rünnata

27.11

Järgmisest aastast võetakse ajateenistusse vaid eesti keelt oskavaid noori

10:00

Tallinna linn leidis äsja valminud Lastekodu tänaval ohtralt puudusi

14:58

Lauri: Reinsalu ja Kõlvart leidsid sobiva käpiku Uuendatud

27.11

Merkeli sõnul ta ei süüdista sõja puhkemises Poolat ja Baltimaid

ilmateade

loe: sport

20:29

VAATA OTSE | Eesti saavutas otsustavaks veerandiks seitsmepunktilise edu Uuendatud

20:26

Kaks erakordset katset segasid viimase päeva eel kaarte, Tänak katkestas Uuendatud

20:07

Väsimatu Shein on üle-euroopalises edetabelis esikohal

19:36

Mölder pääses Monastiris poolfinaali, Malõgina kaotas üksi ja paaris

loe: kultuur

19:17

Temufis esietendub tõestisündinud loost inspireeritud vanglakomöödia

19:17

Keila-Joa lossis avati art déco moele pühendatud sajandinäitus

18:28

Tartus avatud tekstiilikunstnike liidu aastanäitus pühendub materjalile

18:20

Tallinnas esinev Kara-Lis Coverdale: minu elu ja muusika on sama asi

loe: eeter

15:14

"Piparkoogimaania" korraldaja: taina taltsutamine on maniakaalne tegevus

13:44

Apteeker: lõhenenud huuli saab ennetada vee joomise ja loodusliku kreemiga

11:52

Tartu Maratoniks treeniv Uuspõld: sportlik vorm on kehv, aga entusiasm laes

09:39

Spordiarstist luuletaja: luuletamine hoiab tasakaalus arsti tööd

Raadiouudised

18:40

Eestis jääb alles üheksateist postkontorit

18:35

Saaremaa vallavolikogu uus koosseis alustas tegevust

18:30

Päevakaja (28.11.2025 18:00:00)

15:45

Tallinna uus võimuliit kaalub linnahalli tegemist konverentsikeskuseks

15:35

Tallinna linnapeaks saab Peeter Raudsepp

15:20

Raadiouudised (28.11.2025 15:00:00)

12:45

Koolijuhid ootavad õpikohustuse reformi selgeid suuniseid

12:30

Laupäeval sajab mitmel pool vihma

12:30

Tartu kavatseb toetada varahommikust Tartu-Riia bussiliini

12:30

Raadiouudised (28.11.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo