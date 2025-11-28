Rootsi hävitajad saatsid Vene pommitajaid Läänemere kohal

"Välisriigi hävituslennukid saatsid kaugpommitajaid teatud etapil nende marsruudil," ütles ministeerium, lisades, et pommitajaid saatsid hävituslennukid Su-35 ja Su-27.

Vene kaitseministeerium teatas neljapäeval, et Vene pommitajad sooritasid rutiinse viietunnise lennu Läänemerel.

Operatsioon korraldati tihedas koostöös NATO-ga, öeldi teates. Rootsi õhujõud avaldasid ka foto ühest Tu-22M3 pommitajast.

"Rootsi kiirreageerimisjõud tuvastasid eile (neljapäeval – toim) Vene Tu-22M3 pommitajaid, mida saatsid Läänemere kohal hävituslennukid Su-35," teatasid õhujõud avalduses.

Rootsi hävitajad tõusid neljapäeval õhku, et saata Läänemere kohal Vene pommitajaid Tu-22M3 ja hävituslennukeid Su-35, teatasid reedel Rootsi õhujõud.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: