Rootsi hävitajad saatsid Vene pommitajaid Läänemere kohal

Tu-22M3 pommitaja
Tu-22M3 pommitaja Autor/allikas: Rootsi õhujõud
Rootsi hävitajad tõusid neljapäeval õhku, et saata Läänemere kohal Vene pommitajaid Tu-22M3 ja hävituslennukeid Su-35, teatasid reedel Rootsi õhujõud.

"Rootsi kiirreageerimisjõud tuvastasid eile (neljapäeval – toim) Vene Tu-22M3 pommitajaid, mida saatsid Läänemere kohal hävituslennukid Su-35," teatasid õhujõud avalduses.

Operatsioon korraldati tihedas koostöös NATO-ga, öeldi teates. Rootsi õhujõud avaldasid ka foto ühest Tu-22M3 pommitajast.

Vene kaitseministeerium teatas neljapäeval, et Vene pommitajad sooritasid rutiinse viietunnise lennu Läänemerel.

"Välisriigi hävituslennukid saatsid kaugpommitajaid teatud etapil nende marsruudil," ütles ministeerium, lisades, et pommitajaid saatsid hävituslennukid Su-35 ja Su-27.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Interfax-BNS

Viimased teleuudised

hea teada

