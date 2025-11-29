X!

Sõja 1375. päev. Venemaa droonirünnakus Kiievile hukkus kaks inimest

Venemaa droonirünnaku järel Kiievis.
Venemaa droonirünnaku järel Kiievis. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Thomas Peter
Venemaa korraldas ööl vastu laupäeva järjekordse droonirünnaku Kiievile, milles hukkus vähemalt kaks inimest. Ukraina ründas Lõuna-Venemaal asuvat Afipski naftatöötlemistehast.

Oluline Vene-Ukraina sõjas laupäeval, 29. novembril kell 14.32:

- Zelenski: Ukraina delegatsioon suundus USA-sse

- Vene droonirünnakus Kiievile hukkus kaks, viga sai 27 seitse inimest;

- Suur osa Kiievist on elektrita;

- Ukraina ründas Lõuna-Venemaal Afipski naftatöötlemistehast;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 910 sõdurit.

Zelenski: Ukraina delegatsioon suundus USA-sse

Ukraina läbirääkijate delegatsioon suundus laupäeval USA-sse, et pidada läbirääkimisi Washingtoni sõjalõpetamisplaani üle, teatas Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

"Ukraina riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu sekretär ja Ukraina delegatsiooni juht Rustem Umerov on koos delegatsiooniga juba teel Ühendriikidesse," teatas Zelenski sotsiaalmeediaplatvormil X tehtud postituses.

Vene droonirünnakus Kiievile hukkus kaks, viga sai 27 seitse inimest

Venemaa korraldas ööl vastu laupäeva taas droonirünnaku Kiievile. Viimaste andmete kohaselt hukkus vähemalt kaks ja vigastada sai 27 inimest, teatasid kohalikud võimud.

"Vaenlase droonid on linna kohal, õhutõrje reageerib. Pealinna äärelinnades on mitmeid sihtmärke," ütles Kiievi sõjalise administratsiooni juht Tõmur Tkatšenko Telegramis.

Svjatošõni rajoonis sai surma üks mees. Kannatanute seas on üks 13-aastane laps.

Linnapea Vitali Klõtško kutsus inimesi püsima rünnaku ajal varjendites ja turvalistes paikades.

Mitmes linnaosas said tabamuse korterelamud ja muud hooned.

Varem sel nädalal ründas Vene vägi Kiievit rakettide ja droonidega, tappes seitse inimest.

Suur osa Kiievist on elektrita

Varahommikuse rünnaku järel on suur osa Kiievist elektrita. Linnapea Vitali Klõtško sõnul on elektrita linna lääneosa ning valvemeeskonnad töötavad elektrivarustuse taastamise nimel.

Klõtško sõnul mõjutab ka Dnepri jõe läänekaldale jäävaid elumaju ka langenud veesurve.

Võrguoperaatori Ukrenergo tegevjuht Vitali Zaitšenko ütles Kyiv Independentile, et rünnakus said kahjustada elektrivõrgu ülekandeliinid ning pea pool Kiievist on elektrita.

Ukraina ründas Lõuna-Venemaal Afipski naftatöötlemistehast

Ukraina väed ründasid ööl vastu laupäeva Lõuna-Venemaa üht suurimat, Afipski naftatöötlustehast, kirjutab väljaanne Kyiv Independent viitega Venemaa Telegrami kanalitele.

Ühe kohaliku elaniku sotsiaalmeediasse postitatud fotod ja videod näitavad suurt tulekahju Krasnodari krais asuvas tehases.

Ukraina ei ole rünnakut veel kommenteerinud. Samuti ei ole teada kahju ulatus.

Afipski naftatöötlustehas on ka varem olnud Ukraina rünnakute sihtmärk. Eelmine rünnak leidis aset 26. septembril ja enne seda kaks korda augustis.

Tehas asub umbes 200 kilomeetri kaugusel rindest ning on Vene relvajõudude jaoks tähtis diisli- ja lennukikütuse logistikakeskus.

Afipski tehas töötleb aastas umbes 6,25 miljonit tonni naftat, moodustades ligikaudu 2,1 protsenti Venemaal töödeldud naftast.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 910 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 171 700 (võrdlus eelmise päevaga +910);

- tankid 11 381 (+1);

- jalaväe lahingumasinad 23 658 (+15);

- suurtükisüsteemid 34 733 (+3);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1550 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1253 (+0);

- lennukid 430 (+0);

- kopterid 347 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 85 343 (+106);

- tiibraketid 3995 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 68 463 (+64);

- eritehnika 4010 (+2).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Barbara Oja

Allikas: Interfax-AFP-BNS

