Perling: aeg näitab, kas Raudsepp hakkab tööle kellegi teise juhitud linnavalitsuses

Lavly Perling
Lavly Perling Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Erakonna Parempoolsete juht Lavly Perling soovis Isamaa linnapeakandidaadile Peeter Raudsepale palju jõudu uuel töökohal, kuid lisas, et Raudsepp on pandud erakonna poolt keerulisse olukorda.

"Eks Isamaa erakond on pannud Peetri keerulisse olukorda. Ise ei ole ta saanud koalitsiooniläbirääkimistel osaleda ning nüüd tuleb hakata ellu viima teiste poolt kokku kirjutatud plaane ja tegevusi," sõnas Parempoolsete esimees Lavly Perling oma sotsiaalmeedias.

Perling tõi ka välja, et hetkel on poliitikasse vaja inimesi, kes mõistavad majandust ja omavad kogemusi erasektoris.

"Poliitikat aga üksi ei tee ja linna üksi ei juhi, isegi kui sul on teadmised majanduse toimimisest ja kogemus tippjuhina," ütles Perling.

"Poliitika on meeskonnatöö ja eks nüüd järgmised kuud näitavad, kas Isamaa ja Keskerakonna poliitikud hakkavad tööle Peetri juhitavas linnavalitsuses või hakkab Peeter tööle kellegi teise juhitavas linnavalitsuses. Esimesi järeldusi saab kindlasti teha siis, kui käiakse välja Isamaa abilinnapeade ja linnaosavanemate nimed. Kui need on laiapindse kogemusega ja avatud mõtlemisega Peetri meeskond, siis on lootust, kui aga on valik pigem tagurlikust Isamaa tiivast, läheb keeruliseks," lausus Perling.

Isamaa tutvustas reedel oma kandidaadina Tallinna linnapeaks senist Eesti Konjunktuuriinstituudi juhti Peeter Raudseppa. Raudsepp on Eesti Konjunktuuriinstituuti juhtinud 2023. aastast, enne seda juhtinud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutust (EAS) ning juhtinud rahvusvahelisi äriettevõtteid, sealjuures Rautakeskot, Eesti Posti, AS-i Werol Tehased.

Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli majanduse ja krediidi erialal.

Raudsepp ei ole kuulunud ühtegi erakonda.

"Peeter Raudsepp saab olema väärikas Tallinna linnapea. See, et uued inimesed tulevad poliitikasse, on hädavajalik. Mul on hea meel, et Peeter Raudsepp on valmis linnapea rolli täitma," ütles Isamaa esimees Urmas Reinsalu.

Isamaa tutvustab Tallinna linnapeakandidaati Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Reinsalu sõnas, et Raudsepp on teadlik koalitsioonileppest ning linna eelarvelisest olukorrast. Ettepanek linnapeaks asuda tehti Raudsepale nädala eest.

Linnapeakandidaadi tutvustamisel allkirjastas Raudsepp avalduse Isamaaga liitumiseks.

Raudsepp sõnas, et tema otsus võtta vastu Isamaa pakkumine linnapeatoolile asuda, oli tõugatud soovist kasutada ära pealinna erikaalu alustada muutuse ellu viimist Tallinnast.

Tallinn peaks andma tõuke Eesti majanduskasvule, rääkis Raudsepp.

"Me peame tegema kõik selleks, et saada majandus kasvama," ütles ta, kirjeldades, et pealinn on Eesti majanduse mootor. Et majandus kasvule saada on vaja julgust, teha seda mastaapselt ja kiiresti.

"Me ei saa jätkata paljast lootmist, et majanduses muutuvad asjad iseenesest paremaks," märkis Raudsepp.

Toimetaja: Johanna Alvin

