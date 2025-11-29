Saks: Ukraina presidendi maine on saanud väga tõsiselt kannatada

Korruptsiooniskandaal Ukrainas on nõrgestanud president Volodõmõr Zelenski positsioone. Samas võib mõjuka presidendikantselei juhi Andri Jermaki tagasiastumine ja kõrvalejäämine rahukõnelustelt neile ka positiivselt mõjuda, leiavad analüütikud. Meeskonda uue inimese leidmine probleemiks ei saa.

Julgeolekuanalüütiku Rainer Saksa sõnul on Ukraina president Volodõmõr Zelenski maine saanud tõsiselt kannatada seetõttu, et ühelt poolt korraldas vargust tema meeskonda kuulunud minister ja samal ajal üritas presidendi katselei eesotsas Andri Jermakiga korruptsioonivastast võitlust enda kontrolli alla võtta. Presidendi reaktsioon toimuvale jäi aga aeglaseks.

"Tervikuna on Ukraina presidendi maine saanud väga tõsiselt kannatada ja ma arvan, et see mainekahju tuleneb eelkõige kahest asjaolust. See väiksem osa on see, et vargust korraldas Ukraina presidendi poliitilise meeskonna liige," lausus Saks.

Jermak oli Ukraina endine energeetikaminister ning hiljem jäi justiitsministri ametikohale.

"Suurem probleem Ukraina presidendi jaoks tuleneb hoopis sellest, et suvel tehti katse korruptsioonivastase võitluse struktuurid, mis on loodud ju teadupärast Euroopa ja USA nõudel Ukrainas, saada kontrolli alla presidendi kantseleist. Seda protsessi väga tugevalt seostati just Andri Jermakiga," sõnas Saks, lisades, et arvatavasti kasutab USA skandaali Ukraina survestamiseks.

"Võib-olla need muud asjad ei lähe korda, aga nüüd on Ukraina president jäänud selle reageerimisega selgelt hiljaks. See ei ole olnud piisavalt kiire ja tõhus ning presidendikantselei ülem oleks tulnud varem välja vahetada, et näidata, et tehakse tõsine kannapööre. Nüüd on seda kahju tõepoolest väga raske hinnata, et kui palju see Ukraina rahuläbirääkimiste lõpptulemust mõjutab, aga see kindlasti ei tee Ukraina olukorda kergemaks," ütles Saks.

"Üldiselt ma ütleksin isegi, et see on võib-olla positiivne samm, sest ma arvan, et USA luure mõistab, milliste korruptiivsete tegevustega Jermak oli seotud. Ma arvan, et see oli teada kõigile välismaistele partneritele. On võimalik, et presidendi kantseleile on Jermaki puudumine isegi parem kui halvem rahukõnelustel," sõnas poliitikaanalüütik Artjom Dudchenko.