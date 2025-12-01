Sõja 1377. päev: Trump näeb Florida kõneluste järel rahuleppeks võimalust

USA president Donald Trump teatas pühapäeval pärast Floridas toimunud USA ja Ukraina delegatsiooni kõnelusi, et Venemaa ja Ukraina kokkuleppeks on olemas hea võimalus. USA riigipea hoiatas samas, et Kiievit raputav korruptsiooniskandaal ei tule asjale kasuks.

Oluline Ukraina sõjas esmaspäeval, 1. detsembril kell 20.52:

- Trump Florida kõneluste järel: Ukraina ja Venemaa leppeks on võimalus;

- Zelenski sõnul olid vestlused USA esindajatega konstruktiivsed;

- Rubio nimetas USA ja Ukraina kõnelusi produktiivseks;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1060 sõdurit.

Macron: Venemaa ja Ukraina vahelist vaenutegevuse lõpetamise plaani saab lõplikult vormistada vaid Kiievi ja Euroopa riikide osalusel

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles esmaspäeval, et Venemaa ja Ukraina vahelist vaenutegevuse lõpetamise plaani saab lõplikult vormistada vaid Kiievi ja Euroopa riikide osalusel.

"Rangelt võttes ei ole territoriaalsetes küsimustes praegu lõplikku plaani. Selle saab lõplikult vormistada ainult president Volodõmõr Zelenski," ütles Macron pärast Pariisis peetud kõnelusi Ukraina liidriga.

"Mis puudutab külmutatud varasid, julgeolekugarantiisid, Euroopa Liiduga ühinemist ja Euroopa sanktsioone, siis selle saab lõplikult vormistada vaid eurooplaste osalusel," lisas Macron.

Merz: Ukrainale ei tohi rahu peale sundida

Saksamaa liidukantsler Friedrich Merz ütles esmaspäeval, et Ukrainas ei tohi olla pealesunnitud rahu ning et Kiiev ja selle Euroopa liitlased peavad olema kaasatud igasse sõja lõpetamise kokkuleppesse.

"Meil on selge tegevussuund: Ukraina ja Euroopa kohta ei tehta ühtegi otsust ilma ukrainlasteta ja eurooplasteta," ütles Merz Berliinis Poola peaministri Donald Tuski kõrval vahetult pärast telefonivestlust Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga.

"Ei mingit pealesunnitud rahu üle ukrainlaste peade. Ei mingit Euroopa Liidu ja NATO nõrgestamist ega lõhestamist," lisas Merz enne teisipäeval toimuvat Vene režiimi juhi Vladimir Putini ja USA erisaadiku Steve Witkoffi kohtumist.

Ukraina läbirääkija Rustem Umerov ütles esmaspäeval, et kahepäevastel kõnelustel USA ametnikega tehti edusamme, kuid mõned küsimused vajavad veel täpsustamist.

Trump Florida kõneluste järel: Ukraina ja Venemaa leppeks on võimalus

"Ukrainal on mõned keerulised väikesed probleemid," ütles Trump presidendilennuki pardal ajakirjanikele, millega viitas korruptsioonijuurdlusele, mis sundis Ukraina presidenti Volodõmõr Zelenskit hiljuti vallandama oma kantseleiülemat ja pealäbirääkijat Andri Jermakki.

"Kuid ma arvan, et on võimalus, et suudame kokkuleppe sõlmida," lisas Trump.

"Ukrainal on teatud probleeme korruptsiooniolukorraga ja see ei aita kaasa. Siiski on hea võimalus, et rahulepe allkirjastatakse," täpsustas USA president, kui tal paluti täpsemat selgitust.

Trump märkis samuti, et tal pole Ukraina sõja lõpetamisel tähtaegu ja avaldas samas lootust, et see lõpeb varsti.

"Mul ei ole tähtaega. Loodan, et sõda lõpeb varsti. Eelmisel nädalal hukkus 27 000 inimest," sõnas Valge Maja juht.

USA presidendi hinnangul kulgevad läbirääkimised Ukrainaga uue plaani üle sõja lõpetamiseks hästi.

Trump kinnitas, et tema erisaadik Steve Witkoff kohtub sel nädalal Moskvas Venemaa režiimi juhi Vladimir Putiniga, kuid ei nimetanud konkreetset kuupäeva.

Tundmatuks jääda soovinud USA ametnik oli veidi aega enne seda öelnud uudisteagentuurile AFP, et Witkoff suundub Moskvasse juba esmaspäeval.

Zelenski sõnul olid vestlused USA esindajatega konstruktiivsed

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas pärast Floridas peetud kohtumist, et kõnelused olid konstruktiivsed.

"Täna, pärast meeskondade töö lõppu Ameerikas, kandis Ukraina delegatsiooni juht Rustem Umerov ette dialoogi põhisuundadest, rõhuasetustest ja mõnest tulemusest," ütles Zelenski avalduses.

"On oluline, et vestlus oli konstruktiivne ning kõiki küsimusi kohtumistel arutati avameelselt ja eesmärgiga tagada Ukraina suveräänsus ja riiklikud huvid," sõnas Ukraina president.

Zelenski avaldas tänu Ameerikale, president Donald Trumpi meeskonnale ja presidendile isiklikult aja ja pingutuste eest, mida tehakse sõja lõpetamiseks Ukrainas.

"Jätkame tööd. Ootan meie meeskonna täielikku aruannet isiklikul kohtumisel," lisas Zelenski.

Umerov teatas pärast kohtumist USA delegatsiooniga, et Ameerika toetab Ukrainat riigi soovis saavutada usaldusväärne rahu.

"Meil on märkimisväärne progress väärika rahu edendamisel ja meie positsioonide lähendamisel Ameerika poolele. Meie võtme-eesmärgid – julgeolek, suveräänsus ja usaldusväärne rahu – jäävad muutumatuks ja neid jagab ka Ameerika pool," sõnas ametnik.

Umerov lisas, et konsultatsioonid jätkuvad ja samuti töö ühise raamlahenduse kokkuleppimisel.

Rubio nimetas USA ja Ukraina kõnelusi produktiivseks

USA välisminister Marco Rubio nimetas pühapäeval Floridas toimunud kõnelusi Ukraina delegatsiooniga väga produktiivseks, kuid hoiatas, et Venemaa sõja peatamiseks naaberriigiga on vaja teha veel tööd.

"Meil oli järjekordne väga produktiivne istung, mis tugines Genfi (kohtumise)le ja selle nädala sündmustele," ütles Rubio ajakirjanikele.

"Kuid tööd on veel teha," lisas USA välisminister.

Ka Kiievi delegatsiooni juhtinud Ukraina riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu sekretär Rustem Umerov kiitis läbirääkimisi produktiivsete ja edukatena.

Umerovi hinnangul jätkasid Floridas toimunud kõnelused eelmise Genfi kohtumise edu.

Uudistekanal Ukrinformi ajakirjaniku sõnul rääkis Ukraina delegatsiooni juht ajakirjanikega pärast kohtumist

"Oleme taas kord tänulikud Ameerika rahvale, Ameerika juhtkonnale ja suurepärasele meeskonnale koos välisminister Marco Rubio, Steve Witkoffi ja Jared Kushneriga tohutu töö eest," sõnas Umerov.

Ta rõhutas, et ühiste pingutuste peamine eesmärk on jõukas ja tugev Ukraina.

"Arutasime kõiki olulisi küsimusi, mis on tähtsad Ukrainale ja Ukraina rahvale. USA oli ülimalt toetav," lisas Umerov.

Umerov meenutas edukat kohtumist Genfis ja märkis, et pooled jätkasid seda edu pühapäevasel kohtumisel.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1060 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 173 920 (võrdlus eelmise päevaga +1060);

- tankid 11 387 (+1);

- jalaväe lahingumasinad 23 678 (+6);

- suurtükisüsteemid 34 754 (+14);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1552 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1253 (+0);

- lennukid 430 (+0);

- kopterid 347 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 86 090 (+239);

- tiibraketid 4024 (+29);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 68 583 (+71);

- eritehnika 4010 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.