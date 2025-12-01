X!

Tartu Holmi kvartali võidutöö leidis tasakaalu avaliku ja erahuvide vahel

Tartu Holmi kvartali planeeringuvõistluse võitis Artes Terrae ja Peeter Pere Arhitektide ühine töö
Tartu Holmi kvartali planeeringuvõistluse võitis Artes Terrae ja Peeter Pere Arhitektide ühine töö "Jakor".
Tartus Emajõe ääres asuva Holmi kvartali planeeringuvõistluse võidutöö järgi kujuneb kvartal tulevikus mitmekesise hoonestusega alaks, kus on ruumi nii jõeäärsetele kohvikutele kui baaridele, aga oma koht on ka elu-, büroo- ja äriruumidel.

Tartus asuv Holmi kvartal on pikka aega oodanud oma edasist tulevikku ja väljanägemist. Linna üldplaneeringu järgi tuleb kvartal taashoonestada. Kuigi alale on 2017. aastal arhitektuurikonkurssiga lahendust otsitud, ei vasta toonane võidutöö näiteks muinsuskaitse eritingimustele.

Nii kuulutas Tartu linn sel kevadel välja ka uue planeeringuvõisluse. Võistlusel osalenud kolme meeskonna hulgast valis žürii võidutööks Artes Terrae ja Peeter Pere Arhitektide ühise töö "Jakor".

Tartu abilinnapea, žürii esimehe Elo Kiiveti sõnul oli võidutöös võrreldes teise kahe esitatud kavandiga rohkem paindlikkust. Leitud oli ka tasakaal avaliku ja erahuvide vahel.

"Me tahaksime sinna luua võimalusi väga erinevateks kogemusteks ja see tähendab seda, et seal peab olema ka väga erinevat sorti ruumi. See tähendab ühelt poolt, et hoonestus ja nende sisu peab olema erinev. Seal on äri- ja seal on ühiskondlikud hooned. Aga teiselt poolt ka seda, et oleks võimalus sinna vajadusel tekitada väiksemaid lisandusi nagu teiselpool jõge ehk kohvikuid ja paviljone," rääkis Kiivet.

Eskiiside järgi kerkib kvartalisse tulevikus valdavalt 4-6-korruselisi hooneid, uue välimuse saab ka endise ööklubi Atlantise maja. Esimestele korrustele on kogu perimeetris tänavaruumiga suhtlev teenindus- ja äripind. Haljastuses proovitakse arvestada kõrghaljastuse suures osas säilitamisega ja uue haljastuse rajamisega. Tänavad on eelkõige mõeldud kergliiklusele. Autoliiklus on viidud maa alla.

Kavandil nähtav sild üllatas ka žüriid

Võidutöö arhitektide esindaja Peeter Pere ütles, et arhitektide nägemus lähtub kvartali ajaloolisest linnaruumist enne Teist maailmasõda.

"Tahaks lisada sinna seda n-ö Tartu vanas linnas olevat hoonestustihedust, linnalikku ruumi, et oleks erineva laiusega tänavaid, erineva kõrgusega hooneid, väiksemaid väljakuid. See tihedus on tähtis, sest linn peab olema ikka tihe, linn ei saa olla hõre just kesklinna osas."

Üks maamärk, mis kajastab ajaloolist Holmi tänava nurgal olnud Jakori hotelli ja selle ümarat nurka, on vaatetorn. Sealt avaneb vaade kvartali kõige kõrgemate korruste kõrguselt.

"Me mõtlesime, et selle võiks markeerida ära, sest sellised tornid, kuhu inimene saaks ka üles ronida, on linnaelanikele ja turistidele alati põnevust pakkuvad," ütles Pere.

Võidutöö esikiiside järgi võiks tulevikus Holmi kvartalist üle Emajõe, Kaarsilla ja Rahu silla vahele kerkida veel üks sild kergliiklejatele. Kavandil nähtav sild üllatas ka žüriid.

"Meie sellist ülesannet ei püstitanud ja me tegelikult ka protokollis fikseerisime selle, et seda silda sinna sellisel kujul ei tule. Nii et see jääb lihtsalt selle meeskonna väljapakutud mõtteks," ütles abilinnapea Kiivet.

Holmi kvartali kinnistutel on seitse omanikku. Üks omanikest, Riigi Kinnisvara projektidirektor Indrek Henk sõnas, et võidutöö saab olema detailplaneeringu koostamise lähteinfoks. Detailplaneeringu kehtestamiseni on Kiiveti sõnul lootust jõuda aastaga, ehitustegevus võiks kvartalis alata aga kolme kuni viie aasta pärast.

Tartu Holmi kvartali planeeringuvõistluse võitis Artes Terrae ja Peeter Pere Arhitektide ühine töö "Jakor". Autor/allikas: Artes Terrae ja Peeter Pere Arhitektid

Holmi kvartali planeeringuvõistlus

Tartus Emajõe ääres asuva Holmi kvartali planeeringuvõistluse võitis Artes Terrae ja Peeter Pere Arhitektide ühine töö "Jakor".

Planeeringuvõistluses osales kolm meeskonda: Artes Terrae ja Peeter Pere Arhitektid; Hendrikson & Ko ja Kolm Pluss Üks Arhitektid ning K-Projekt ja Kadarik Tüür Arhitektid. Tööde esitamise tähtaeg oli septembris 2025.

Žürii hinnangul olid kõik kolm tööd väga heal tasemel ja rõhku pandi erinevatele kvaliteetse linnaruumi aspektidele.

Esitatud töid hindas žürii, mis koosnes Tartu linnavalitsuse ja erakinnistute omanike esindajatest. Lisaks oli žürii töösse kaasatatud maastikuarhitekt Edgar Kaare ja arhitekt Toivo Tammik. Võistluse auhinnafond oli 22 500 eurot. 

Holmi kvartal on ligikaudu kolme hektari suurune ala Ülejõe linnosas, täpsemalt Narva maantee, Emajõe ja Raatuse tänava kergliiklustee vahel. Kvartal asub vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndis ja oli ajalooliselt hoonestatud, kuid hooned hävisid teise maailmasõja ajal. Tartu linna üldplaneering näeb ette Holmi kvartali taashoonestamise. Ala on jaotatud kaheksa krundi vahel, millel on seitse erinevat omanikku. 

Planeeringuvõistluse eesmärk on kavandada Holmi kvartalisse atraktiivne linnaruum koos mitmeotstarbelise uushoonestusega, mille hulgas on nii ühiskondlikke kui ka äri- ja eluhooneid.

Toimetaja: Urmet Kook

