Brigaadikindral Mõts: Venemaa tuumaõppus jäi oodatust väiksemaks

"Meil on hea meel tõdeda, et olulisemad edusammud toimuvad kirdejoonel Luhanski oblastis, kus Vene väed on mitte ainult ette valmistamas, vaid ka taandumas oma senistest positsioonidest," rääkis Mõts kaitseministeeriumi pressikonverentsil.

Taandudes on väed jõudnud Aidari jõe joonele, mille maastikuala võimaldab neil aga paremini ette valmistada ja hoida oma positsiooni.

"Teiselt poolt ida suunal Donetski oblastis näitab venelane vahepeal ka hambaid, korraldades vasturünnakuid, aga seni on Ukraina väed need vasturünnakud edukalt tagasi löönud," ütles Mõts.

Hersoni oblastis on olukord Mõtsi sõnul suhteliselt stabiilne. "Näeme väga tugevaid kaitsepositsioonide ette valmistamisi ja on selge, et venelane soovib seda maastikuala, seda rindejoot enda käes edasi hoida."

Venemaa viis sel nädalal läbi iga-aastase tuumaõppuse, mis oli sarnane eelmistega, aga praegust olukorda arvestades jäi oodatust väiksemaks. "Saame kinnitada, et õppuse ajal viidi läbi nn lahinglaskmised, sooritati lasud Barentsi merel asuvalt tuumaallveelaevalt ja Plessetski polügoonil asuvast raketikompleksist ja tulistati Kamtšatkal asuva Kura polügooni peale," ütles ta.

"Õppus ise oli oodatust väiksem, suures pildis oli see sarnane eelmistele. Arvestades hetkeolukorda ootasime tegelikult suuremat sõnumit," rääkis Mõts.

"Kuna tuumaõppused on iga-aastased ja arvestades, et praegu käib sõda, retoorika on olnud Putinilt tugev ning heidutussõnumi olulisus läänemaailmale peaks olema omakorda tugevam. Seetõttu eeldasime, et sõnum õppusest saab olema oluliselt tugevam," sõnas Mõts.

Üks põhjus võib olla see, et Venemaal pole piisavalt ballistilisi rakette. "Teiselt poolt see võib olla ka poliitiline mängumaa. Venelane ikkagi jätab mingid tagauksed nii-öelda hea tsaarina lahti ka välismaailmale. Praegu kindlasti Vene väed vajavad pausi ja läbirääkimistele rõhumine võib olla üks lahend, et tuua ukrainlased laua taha ja seda just ka läänemaailma survel," sõnas ta.

"Mobilisatsiooni osas – vaatamata president Putini ametlikele avaldustele me siiski usume, et varjatud mobilisatsioon jätkub. Hinnang on, et aasta lõpuks saadakse kätte n-ö sihtmärgiks seatud mobiliseeritavate arv ehk 300 000," ütles Mõts.

Mõts märkis, et ka Putin ise on tunnistanud varustussüsteemi puudujääki, kuid see on pigem riigi sisse suunatud sõnum rahvale näitamaks, et sellele pakutakse lahendusi.

Mobiliseeritavate rindele jõudmine on kehvast varustusest olenemata märkimisväärne oht, sõnas Mõts. "Millal see mass hakkab rindejoonel muutusi tootma võtab aega, räägime järgmisest kevadest," ütles ta. Seni pole see rindel mõju avaldanud.