X!

Oktoobri tööstustoodang vähenes 1,1 protsenti

Majandus
Vorstid. Illustreeriv foto.
Vorstid. Illustreeriv foto. Autor/allikas: Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
Majandus

Eesti tööstusettevõtted andsid oktoobris püsivhindades 1,1 protsenti vähem toodangut kui mullu samal ajal. Tööstuse kolmest sektorist kasvas toodang mäetööstuses 5,4 protsenti ja energeetikas 0,3 protsenti, kuid kahanes töötlevas tööstuses 1,4 protsenti, teatas statistikaamet.

Statistikaameti juhtivanalüütiku Helle Bunderi sõnul vähenes töötleva tööstuse toodang oktoobris teist kuud järjest.

"Oktoobris kasvas tööstustoodangu maht küll pooltes töötleva tööstuse tegevusalades, kuid sektori kogumahu kahanemist põhjustasid eelkõige arvutite ja elektroonikaseadmete (3,1 protsenti), toiduainete (1,9 protsenti) ning elektriseadmete (6,8 protsenti) tootmise vähenemine. Väike kahanemine oli ka puidutöötlemises – 0,8 protsenti," lisas Bunder.

"Arvutite ja elektroonikaseadmete toodangu vähenemise taga on peamiselt eelmise aasta kõrge võrdlusbaas ehk 2024. aasta oktoobri suured tootmismahud. Toiduainete tootmise kahanemist tingis aga peamiselt lihatoodangu 3,8 protsenti ja kalatoodangu 6,9 protsenti vähenemine," selgitas Bunder.

Suurematest tegevusaladest suurenes metalltoodete (3,7 protsenti), ehitusmaterjalide (10,3 protsenti) ning mööblitootmine (9,9 protsenti).

Kogu töötleva tööstuse toodangust müüdi 2025. aasta oktoobris 66,3 protsenti välisturule.

Võrreldes 2024. aasta oktoobriga jäi töötlevas tööstuses tööstustoodangu müük jooksevhindades pea samale tasemele, kahanedes 0,1 protsenti (kalendaarselt korrigeeritud andmetel).

"Välismaale müüsid Eesti tööstusettevõtted toodangut vähem kui mullu ning ekspordimaht kahanes 2,2 protsenti. Siseturu müük kasvas aga 3,9 protsenti," rääkis Bunder. 

Töötleva tööstuse tööstustoodangu mahu muutus võrreldes eelmise aasta vastava kuuga (tööpäevade arvuga korrigeeritud)

Sesoonselt korrigeeritud andmetel toodeti oktoobris võrreldes septembriga tööstuses kokku 2,4 protsenti ning töötlevas tööstuses üks protsent rohkem toodangut.

Energeetikas vähenes oktoobris elektri tootmine koguseliselt (MWh) 8,4 protsenti, kuid soojuse tootmine kasvas 3,9 protsenti.

Analüütik: halvad uudised

"Et töötlev tööstus on endiselt Eesti suurim majandusharu, siis on tegemist halva uudisega riigi majanduse jaoks tervikuna," ütles SEB Panga analüütik Mihkel Nestor.

"Kuigi töötleva tööstuse tootmismahud on näidanud tänavu enamus kuudel kasvutrendi, siis ei ole olukord tervikuna kindlasti veel hea. Võrreldes kriiside-eelse 2019. aasta keskmisega on tootmismaht toonasest tasemest umbes viis protsenti madalam," lisas Nestor.

Veelgi suurem on mahajäävus tööstuse jaoks tippaastaks jäänud 2022. aastaga.

"Peamiselt on töötleva tööstuse mured olnud seotud kõrgete intressimäärade nõudlust pärssiva mõjuga Põhjamaades. Kuigi sealne ehitusturg näitab esimesi elavnemise märke, siis ei ole olulist pööret paremuse suunas ilmselt oodata ka 2026. aastast," ütles Nestor.

"Teisalt on keerulised ajad aidanud tööstusettevõtetel pöörata senisest rohkem tähelepanu tootmise efektiivsusele, mis peegeldub ka viimastest SKP numbritest, kus töötleva tööstuse tulemused näitasid olulist lisandväärtuse suurenemist," märkis ta.

Samal teemal

jõuluootus

eesti laul 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:19

Otse kell 12: valitsuse pressikonverentsil Michal, Kallas, Ligi, Taro

08:08

Oktoobri tööstustoodang vähenes 1,1 protsenti

08:08

Putini režiim mõistis Boriss Akunini tagaselja 15 aastaks vangi

08:07

Tallinna aasta sportlasteks valiti Niina Petrõkina ja Johannes Erm

08:05

Pevkur tahab riigikaitseobjektide planeerimisel piirata kaebeõigust

07:48

Tallinna tulevane abilinnapea loodab rööbastranspordi arendamisel riigi toele

07:17

Trump leevendas autotööstuse turgutamiseks kütusesäästlikkuse nõudeid

07:00

Sotsid näevad Lasnamäe ujula rajamise plaanis korruptsiooniohtu

05:45

Venemaal põleb suur naftakeemiatehas

04:53

Uuel aastal algavad Tallinna-Pärnu maanteel üha suuremad ehitustööd

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

03.12

Sõja 1379. päev: NATO liitlased lubasid osta Ukrainale suurel hulgal USA relvastust Uuendatud

03.12

"Pealtnägija": Mehis Viru tegi oma kuulsaimast õpilasest ohvri kaks korda

03.12

President jättis välja kuulutamata töölepingu seaduse muutmise seaduse

03.12

Euroopa Komisjon tegi Belgia nõusse saamiseks Vene külmutatud varade kasutamisel uue ettepaneku Uuendatud

03.12

Keskkriminaalpolitsei esitas Mart Maastikule kuriteokahtlustuse

03.12

Puhaste paberitega Kulbin saavutas karjääri parima koha, Norrale kaksikvõit Uuendatud

03.12

Tallinna lennujaam alustab reisijate lisandumise ootuses suurt laienemist

03.12

Tallinn vabastab ametist Kesklinna vene gümnaasiumi direktori

03.12

Jefimova tuli rekordilise esitusega taas Euroopa meistriks

02.12

Sõja 1378. päev: USA delegatsioon kohtub Moskvas Putiniga

ilmateade

loe: sport

08:07

Tallinna aasta sportlasteks valiti Niina Petrõkina ja Johannes Erm

03.12

Palumets lõi Slovakkias esimese liigavärava, aga sellest jäi väheks

03.12

Eesti sulgpallurid alustasid kodust EM-valikturniiri raske võiduga Uuendatud

03.12

Tallinna parimaks palluriks valitud Tass: kõik mäletavad esimest

loe: kultuur

03.12

Veiko Tubin lavastusest "Käte ja jalgadega inimene": soovisime panna vaataja ette peegli

03.12

Miina Pärn: kindlasti arendan edasi Klassikaraadio kultuuriajakirjanduse osa

03.12

Aasta viimases "Presidendi raamatuklubis" on külas romaanivõistluse võitnud Kaur Riismaa

03.12

Esimese Hans Christian Aaviku Artisti Arendusfondi stipendiumi pälvis klaveriõpilane Madis Sikk

loe: eeter

03.12

70 aastat ETV-s töötanud Jüri Pääro: olen oma elu televisioonile pühendanud

03.12

Miina Pärn: kindlasti arendan edasi Klassikaraadio kultuuriajakirjanduse osa

03.12

Ülle Kaljuste: Kaljo Kiisk oli tohutult positiivne ja naljakas mees

03.12

Prokurör: Mehis Viru soovis, et sportlane oleks täielikult tema kontrolli all

Raadiouudised

03.12

Eesti-Läti neljanda elektriühenduse trassivalikud on Saaremaal ja Muhus muutunud

03.12

Päevakaja (03.12.2025 18:00:00)

03.12

Lääne-Virumaal Tapa vallas avati Eesti suurim linnufarm

03.12

Tallinna lennujaam alustab suurt reisiterminali laiendamist

03.12

Eesti ja Soome alustasid uuendatud rahvastikuandmete vahetust

03.12

Raadiouudised (03.12.2025 15:00:00)

03.12

Itaalias kütab taas kirgi kullareservide omandiõigus

03.12

Riik suunab koole õpilaste käitumist hindama hinnangutevabamalt

03.12

Eesti ei soovi ELi ettepanekul sotsiaalmeediat noortele keelata

03.12

Eesti ostab lähiaastatel 460 miljoni euro eest droonide tuvastus- ja tõrjesüsteeme

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo