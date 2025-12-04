Spiegel: Macron hoiatas, et USA võib Ukraina territooriumide küsimuses reeta

Saksa väljaanne Der Spiegel avaldas transkriptsiooni esmaspäeval toimunud telefonikõnest, milles osalesid teiste seas Macron, Saksamaa kantsler Friedrich Merz, NATO peasekretär Mark Rutte, Soome president Alexander Stubb ja Ukraina president Volodõmõr Zelenski. Liidrid arutasid USA juhitud rahuläbirääkimisi Kiievi ja Moskva vahel.

"On võimalus, et USA reedab Ukraina territooriumi küsimuses, pakkumata selgust julgeolekugarantiide osas," ütles Macron Spiegeli andmetel. Väidetavalt lisas ta, et Zelenski jaoks on tegemist "suure ohuga".

Spiegeli teatel eitas Macroni büroo, et president oleks kasutanud sõna "reetmine".

Merz lisas, et Zelenski peab olema "lähipäevil äärmiselt ettevaatlik".

"Nad mängivad mänge nii teie kui ka meiega," ütles Merz, viidates ilmselt Washingtoni erisaadikutele Steve Witkoffile ja Jared Kushnerile (USA presidendi Donald Trumpi väimees), kes veetsid teisipäeval viis tundi kõnelustel Venemaa liidri Vladimir Putiniga.

Soome president Stubb ütles seejärel: "Me ei saa jätta Ukrainat ja Volodõmõrit nendega üksi."

Rutte toetas seda seisukohta. "Nõustun Alexanderiga – me peame Volodõmõrit [Zelenskit] kaitsma," ütles NATO peasekretär väljaande teatel.

Trumpi administratsioon esitas novembris 28-punktilise rahuplaani Ukraina-Venemaa sõja lõpetamiseks. Ukraina ja Euroopa liitlased kritiseerisid plaani kui Venemaale liiga soodsat.

Euroopa, Ukraina ja USA ametnikud esitasid seejärel uuendatud 19-punktilise plaani, millega Venemaa pole veel nõustunud. Moskva ei ole taganenud oma maksimalistlikest nõudmistest: Kiiev peab loovutama suured alad riigi idaosas, mis pole hetkel okupeeritud, piirama sõjaväe suurust ja korraldama uued valimised.

Spiegeli andmetel osalesid esmaspäeval toimunud telefonikõnes ka Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, Poola peaminister Donald Tusk, Itaalia peaminister Giorgia Meloni, Taani peaminister Mette Frederiksen, Norra peaminister Jonas Gahr Støre ja Euroopa Ülemkogu eesistuja António Costa.

Väljaande teatel arutati ka Venemaa külmutatud varade küsimust. Mõned liidrid rõhutasid, et Moskva miljardite konfiskeerimine Ukraina rahaliseks ja sõjaliseks toetamiseks on Euroopa Liidu, mitte USA otsustada.