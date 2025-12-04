Romantilisel rannateel saab imetleda jõulutuledes rasketehnikat

X!

Pärnust Tõstamaa poole jääval romantilisel rannateel saab pimedatel talveõhtutel imetleda jõulutuledega kaunistatud rasketehnikat.

Pärnust Tõstamaa poole mööda mereäärset romantilist rannateed sõites üllatab teelisi jõulutuledes rasketehnika. Nagu kohalikud ise ütlevad, on tegemist rasketehnika romantikaga.

"Teeme seda sellepärast, et meil on sellist pimedat ja masendavat aega hästi pikalt. Siin on põllumajandustraktoreid, mis mõistagi talvisel ajal seisavad ja neid ei kasutata, et miks mitte siis kasutada neid selliselt. On ka veoautosid, on leida olnud ka teehöövleid ja Lindil on kalurid pannud välja ka oma kalapaadid," sõnas idee autor Alo Tomson.

Jõuluehteis sõidukeid on kokku kümme ja neid võib leida Lindilt, Pootsist, Tõstamaalt ja Kihlepast. Tänaseks juba üsna suureks kasvanud piirkonna elanike vabatahtlik ettevõtmine sai alguse kolm aastat tagasi ühe sõiduki ehtimisest.

"Idee sai alguse sellest, et Tõstamaal on üks selline tore ettevõtjate seltskond, kellele ma seda mõtet tutvustasin, et mis te arvate, et kui teeks ühe kiiksuga asja, et kaunistaks suured rasked masinad ära. Siin on kohalikke ettevõtjaid, siin on külaseltse, siin on ka puhtalt selliseid talusid või eraalgatuslikult inimesi, kes ongi tulnud oma masinaga ja kõik nad ise oma masina kaunistamise eest vastutavad, kõik nad ise on hankinud need tuled endale," lausus Tomson.

Kuigi kõike tehakse ennekõike enda ja oma piirkonna rahva rõõmuks, võib öelda, et sellest on saamas ka omamoodi turismiatraktsioon.

"See asi on läinud päris laialt levima ja tulevadki inimesed Pärnu linnast, osad võtavadki pere auto peale ja teevad selle pimeda teekonna läbi. Osad tulevad nädalavahetusel vanematele võib-olla külla ja teevad siit niisuguse saki ka kindlasti läbi. On inimesi Tallinnast, on Tartust ehk on tõesti ka kaugemalt," lausus Tomson.

Tomsoni sõnul võib teekonna läbi sõita umbes tunni ajaga. Kaunistatud rasketehnika jääb romantilise rannatee äärde kuniks jagub pimedaid talveõhtuid.

