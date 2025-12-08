USA rahandusminister ootab tänavu kolmeprotsendilist majanduskasvu

USA rahandusminister Scott Bessent ütles pühapäeval, et tarbijad on seni pühadehooajal kulutanud palju raha ning prognoosis, et riigi majandus lõpetab aasta tugevatel alustel. Bessent ootab seetõttu tänavu kolmeprotsendilist majanduskasvu.

"Majandus on olnud parem, kui me arvasime. Paari kvartali jooksul oleme näinud neljaprotsendilist kasvu ning lõpetame aasta vaatamata Schumeri seisakule (USA viimane tööseisak – toim) kolmeprotsendilise kasvuga," ütles Bessent telekanalile CBS News.

Ametlike andmete kohaselt kahanes USA majandus esimeses kvartalis 0,6 protsenti. Teises kvartalis kasvas majandus 3,8 protsenti. 23. detsembril avaldatakse esialgsed andmed kolmanda kvartali majanduskasvu kohta, viimaste hinnangute järgi kasvas majandus toona 3,5 protsenti.

USA tarbijate meeleolu on samas viimastel kuudel langenud. Tööseisaku tõttu pärineb viimane inflatsiooniaruanne septembrist ning toona tõusid hinnad ligi kolm protsenti.

Valijad on üha rahulolematud ning umbes kaks kolmandikku registreeritud valijatest ütles, et nad ei ole rahul Trumpi administratsiooni majanduspoliitikaga, selgub NBC Newsi hiljutisest küsitlusest.

Bessent süüdistas elukalliduse kriisis eelmist administratsiooni ning eeldas, et hinnatõus peaks järgmisel aastal leevenema.