WSJ: USA võimud üritavad pidurdada veiseliha hinnatõusu

Välismaa
Loomakasvatus USA-s
Loomakasvatus USA-s Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/DAVID RYDER
Välismaa

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Donald Trumpi administratsioon suurendab jõupingutusi toiduainete inflatsiooniga võitlemisel ning otsib nüüd viise veiseliha hinnatõusu pidurdamiseks.

Veiseliha hinnad on USA-s püsivalt tõusnud alates 2021. aastast. Pandeemiast tingitud finantsraskuste tõttu vähenes veiseliha tootmine ning viimati oli USA karjamaadel nii vähe veiseid 1950. aastatel.

Veiseliha on tarbijate seas endiselt populaarne ning nõudlus ületab pakkumist. Võimud püüavad olukorda lahendada ning Trump kutsus möödunud laupäeval justiitsministeeriumi looma töörühma, et uurida, kas USA toiduainete tarneahelates esineb konkurentsivastast tegevust, vahendas The Wall Street Journal.

Koosolekutel on osalenud veel põllumajandusminister Brooke Rollins, Valge Maja personaliülema asetäitja Stephen Miller ja kaubandusnõunik Peter Navarro. Asjaga kursis olevate inimeste sõnul on arutatud ka Mehhiko veiste impordikeelu tühistamist.

Trump on võtnud ühendust ka Nebraska osariigi kuberneri Jim Pilleniga. Piirkonnas asuvad USA suurimad veiselihatootjad ning Trump ütles Pillenile, et kavatseb Argentinast importida rohkem veiseliha. 

Veiseliha tarneahela tipus seisavad veisekasvatajad ning nende sissetulekud on viimastel aastatel hüppeliselt tõusnud. Farmerite sõnul ei saa nad samas praegu hindu langetada, sest karjade taastamine võtab mitu aastat aega.

Karjakasvatajad toetavad valimistel tavaliselt vabariiklasi ning nad teevad nüüd Washingtonis ulatuslikku lobitööd veiseliha impordi tõkestamiseks. Hiljuti lubas ka Rollins, et võimud hakkavad rohkem toetama kohalikke väikefarmereid.

Üleriigiline puudus mõjutab nüüd eriti teravalt töötlemisettevõtteid. USA suurim lihatootja Tyson Foods teatas hiljuti, et sulgeb kulude kokkuhoiu tõttu oma Lexingtonis asuva tehase. Firma lubas veel, et vähendab tootmist oma Texase tehases ning Oklahoma osariigi ülikooli hinnangul vähendavad Tysoni kärped tööstuse tootmisvõimsust kaheksa protsendi võrra.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

