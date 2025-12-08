Teisipäeval on ilm vihmane ja tuuline

Eesti ilma kujundab teisipäeval üle Rootsi lõunaosa ja Läänemere Soome kohale liikuv madalrõhkkond. Ilm on selle ümber sajune ja tuuline. Öö hakul võib Eesti idaservas sekka lörtsi tulla, seejärel õhumass soojeneb ja sajab vihma. Õhtu poole läheneb läänest kõrgrõhuhari: sadu harveneb ja tuul nõrgeneb.

Eelolev öö on Eestis sompus. Sajab vihma, ida pool esialgu sekka ka lörtsi. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-12, Lääne-Eestis kuni 15, saartel ja rannikul puhanguti kuni 20 m/s, pärast keskööd pöördub tuul saartelt alates edelasse. Õhutemperatuur on 1 kuni 5, saartel kuni 8 kraadini.

Hommik on pilves ja paljudes kohtades vihmane. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-10, puhanguti 13, Lääne-Eestis kuni 15, puhanguti kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on 3 kuni 7 kraadini.

Päev on pilves. Paljudes kohtades sajab vihma, õhtul sajud hõrenevad. Puhub edela- ja läänetuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 17 m/s, pärastlõunal tuul nõrgeneb ja pöördub õhtul saartel ning looderannikul loodesse. Sooja on 3 kuni 8 kraadi.

Kolmapäeva öösel eemaldub üks sadu itta, hommikupoolik on olulise sajuta. Keskpäeval jõuab merelt saartele vihmasadu ja laieneb üle mandri itta. Õhutemperatuur on öösel 1 kuni 6, päeval 3 kuni 8 kraadini.

Neljapäev on öö hakul vihmane, pärast keskööd olulise sajuta. Päeval jõuab lääne poolt uusi sajuhooge. Öösel on sooja 3 kuni 7, päeval 5 kuni 9 kraadi. Reedel on sadu nõrk ja harv, õhk veidi jahedam. Laupäeva öö võib tulla sisealadel ka miinuskraadidega ja uus saabuv sadu võib mandril alata päeval lörtsi ja lumena.