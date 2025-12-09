X!

Sõja 1385. päev: Deepstate'i andmeil vallutasid Vene väed Donetski oblastis viis asulat

Ukraina sõjaväelane
Autor/allikas: SCANPIX/EPA/SERGEY KOZLOV
Rindeolukorda jälgiva projekti Deepstate analüütikute andmetel vallutasid Vene väed Donetski oblastis viis asulat. Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul valmib rahuplaani uus versioon teisipäeval.

Oluline Ukraina sõjas teisipäeval, 9. detsembril kell 19.35:

- Ukraina eriüksused hävitasid okupeeritud Donetski oblastis Vene droonilao;

 - Deepstate: Vene väed vallutasid Donetski oblastis viis asulat;

- Zelenski: Ukraina vajab programmi PURL jaoks 15 miljardit aastas;

- Zelenski sõnul valmib rahuplaani uus versioon teisipäeval;

- Zelenski sõnul on ta valmis kuni kolme kuu jooksul valimised korraldama.

Ukraina eriüksused hävitasid okupeeritud Donetski oblastis Vene droonilao

Ukraina erioperatsioonide vägede (SSO) teatel hävitasid nende droonid okupeeritud Donetski oblasti ööl vastu teisipäeva droonilao.

SSO andmetel hoiti laos märkimisväärsel hulgal taktikalise tasandi luure- ja ründedroone.

Samuti teatas SSO rünnakust sõjaväetranspordi ettevõttele Jug okupeeritud Luhanski oblastis, mille tagajärjel hävitati kütusemahutid ligikaudu 6000 kuupmeetri kütusega.

Sotsiaalmeediapostitusele lisatud videost on näha, kuidas droonid tabavad hooneid okupeeritud Donetski ja Luhanski oblasti tuvastamata piirkondades, misjärel puhkevad suured tulekahjud.

Väljaandel The Kyiv Independent ei ole õnnestunud neid väiteid sõltumatult kontrollida.

"Erioperatsioonide väed jätkavad asümmeetrilist tegevust, et õõnestada Vene armee ründevõimet," teatas SSO.

Deepstate: Vene väed vallutasid Donetski oblastis viis asulat

Rindeolukorda jälgiva projekti Deepstate analüütikute andmetel vallutasid Vene väed Donetski oblastis viis asulat. Analüütikud teatasid veel, et Vene väed vallutasid Zaporižžja oblastis asuva asula. 

Analüütikud teatasid, et ka Siverski suunal on Ukraina vägede olukord halvenenud. Vaenlane paiskab linna vägesid ning olukord areneb ebasoodsas suunas. Esialgsetel andmetel on pool asulast vaenlase kontrolli all, vahendas Ukrainska Pravda. 

Zelenski sõnul valmib rahuplaani uus versioon teisipäeval

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul valmib rahuplaani uus versioon teisipäeval.

Zelenski ütles esmaspäeval, et algne 28-punktiline rahuplaan on kahanenud 20-punktiliseks.

"Usun, et plaan on valmis homme. Arutame seda uuesti õhtul ja saadame selle Ühendriikidele," kinnitas Zelenski.

Ukraina presidendi sõnul on Ühendriikidele esitletavast plaanist eemaldatud Ukrainale kahjulikud punktid.

Zelenski kommenteeris teemat teel Brüsselisse, kus kohtus esmaspäeva õhtul NATO peasekretäri Mark Rutte, Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni ja Euroopa Ülemkogu eesistuja António Costaga.

Brüsselisse saabus Zelenski Londonist, kus kohtus varem päeval Suurbritannia peaministri Keir Starmeri, Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni ja Saksamaa liidukantsleri Friedrich Merziga.

Kohtumisel hinnati muu hulgas USA eestvedamisel Floridas peetavaid Ukraina rahukõnelusi. Aruteludes osales videoühenduse kaudu ka Soome president Alexander Stubb.

Pärast kohtumist ütles Zelenski pressikonverentsil, et Ukrainal pole juriidilist ega moraalset õigust loovutada Venemaale territooriume rahulepingus, millega sõda Ukrainas lõpetataks.

Zelenski sõnul takistavad territooriumide loovutamist nii Ukraina põhiseadus kui ka rahvusvaheline õigus.

Zelenski: Ukraina vajab programmi PURL jaoks 15 miljardit aastas

Ukraina prioriteetsete vajaduste nimekirja programm PURL nõuab 15 miljardit dollarit aastas, ütles esmaspäeval ajakirjanikele president Volodõmõr Zelenski.

"Tahan tänada Mark Ruttet, et ta tuletas kõigile liidritele meelde vajadust leida lisaraha. Sest me vajame programmi PURL jaoks 15 miljardit dollarit aastas. Rutte ütles selle välja. Ja sel aastal on meil puudu veel umbes 800 miljonit dollarit. Kuid täna eraldasid Madalmaad – oleme tänulikud programmi puudutava positiivse otsuse eest – 700 miljonit dollarit," rääkis Zelenski.

Zelenski sõnul on ta valmis kuni kolme kuu jooksul valimised korraldama

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas, et on valmis korraldama valimised järgmise 60–90 päeva jooksul, eeldusel, et need toimuvad ohutult.

Zelenski ütles, et ootab parlamendiliikmete ja partnerite ettepanekuid ning on valimisteks valmis.

"Kuna USA president tõstatab täna selle küsimuse, vastan lühidalt: olen valimisteks valmis. Lisaks palun USA-l mind praegu aidata, võib-olla koos oma Euroopa kolleegidega, et tagada valimiste turvalisus, ja siis on Ukraina valmis neid järgmise 60–90 päeva jooksul korraldama," märkis ta.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 930 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 182 610 (võrdlus eelmise päevaga +930);

- tankid 11 403 (+0);

- jalaväe lahingumasinad 23 691 (+2);

- suurtükisüsteemid 34 944 (+27);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1563 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1253 (+0);

- lennukid 431 (+0);

- kopterid 347 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 88 889 (+432);

- tiibraketid 4054 (+30);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 69 243 (+61);

- eritehnika 4019 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Karl Kivil, Valner Väino

Allikas: Ukrainska Pravda, BNS, The Kyiv Independent

