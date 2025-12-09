X!

Leedu valitsus kuulutas Valgevene õhupallide tõttu välja eriolukorra

Välismaa
Leedu peaminister Inga Ruginienė.
Leedu peaminister Inga Ruginienė. Autor/allikas: Jürgen Randma/riigikantselei
Välismaa

Leedu valitsus kuulutas teisipäeval Valgevenest lähtuvate salakaubavedajate õhupallide tõttu välja üleriigilise eriolukorra, põhjendades seda ohtudega riiklikule julgeolekule ja tsiviillennundusele.

"On selge, et eriolukord kuulutatakse välja mitte ainult tsiviillennunduse häirete tõttu, vaid ka riikliku julgeoleku huvides ning vajadusest institutsioonide vahel tegevust tihedamalt koordineerida," ütles siseminister Vladislav Kondratovič valitsuse istungil.

Valitsuse otsuse kohaselt kehtestati eriolukord Valgevenest Leetu pidevalt saadetavate salakaupa vedavate õhupallide tõttu, mis ametivõimude sõnul ohustavad nii riiklikku julgeolekut kui ka inimeste elu, tervist, vara ja keskkonda.

Kondratovič määrati üleriigilise eriolukorra operatiivjuhiks.

Ta kinnitas, et avalikkusele sellest ebamugavusi ei teki ning rõhutas, et meetmed on sihipärased.

Siseministeeriumi hinnangul võib eriolukorra väljakuulutamata jätmine halvasti mõjuda avalikule ja riiklikule julgeolekule ning stabiilsusele ja õõnestada ka avalikkuse usaldust riigiasutuste vastu.

"Vajadus eriolukord välja kuulutada tuleneb vajadusest tihedama koordineerimise järele olukorra lahendamise ja tagajärgedega tegelevate asutuste vahel," seisis ministeeriumi dokumentides.

Lisaks märgiti, et olukorra keerukus nõuab Leedu relvajõudude kaasamist.

Ministeerium teatas ka, et meetmete rakendamiseks võib vaja minna täiendavaid riigieelarve vahendeid, kuigi täpne summa selgub alles eriolukorra lahendamise käigus. Kasutada võidakse ka riigi reservfonde.

Peaminister Inga Ruginienė ütles eelmisel nädalal, et eriolukord hõlbustaks ühistöörühmade tööd salakaubavedajate õhupallilendude tõkestamisel.

Siseministeeriumi andmetel on sel aastal Leedu õhuruumi sisenenud 599 salakaubavedajate õhupalli ja 197 drooni, mis on häirinud 320 lendu, mõjutanud 47 000 reisijat ja põhjustanud lennujaamade sulgemise ligi 60 tunniks.

Valgevenest sigarettide salakaubavedajate lennutatud ilmavaatlusõhupallid on viimastel kuudel enam kui tosin korda häirinud Vilniuse ja korra Kaunase lennujaama tööd.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS

Samal teemal

ERILISED HELID

jõuluootus

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:08

Järvan lubaks kahe kaasreisijaga autod bussirajale

11:02

Pille Varmann: paljud inimesed kannatavad pideva viha ja ärapanemise all

10:46

Eesti maadlejad võitsid medaleid Rootsis ja Poolas

10:43

Komisjonid otsustavad ajateenijate keelenõude üle järgmisel teisipäeval

10:10

Milan pööras vahetusmehe abil kaotusseisu võiduks

10:10

Deepstate: Vene väed vallutasid Donetski oblastis viis asulat Uuendatud

10:07

Selgusid Kuldgloobuste nominendid, enim auhindu jahib "Üks võitlus teise järel"

10:07

Antarktika osooniauk oli tänavu ootamatult väike

10:04

Kadi Zavadskis: ohtlikud olukorrad raudteel on sageli seotud hajameelsusega

09:58

Leedu valitsus kuulutas Valgevene õhupallide tõttu välja eriolukorra

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

08.12

Ajateenijatele juhilubade kompenseerimine meeldib nii kaitseväele kui ka noortele

08.12

Hoiustajad on hoiu-laenuühistutes kaotanud üle 30 miljoni euro

08.12

Tallinna ülikooli rektoriks kandideerib kolm teadlast

08.12

Kinnisvaraostjate esitatud hiliste kahjunõuete arv on viimastel aastatel kasvanud

08.12

Paramount tegi Warnerile 108,4 miljardi dollarise vaenuliku ülevõtmispakkumise

08.12

Rallilegend Raido Rüütel: ma ei ole ühtegi oma last kasvatanud

08.12

Paljud värsked volikogud on juba tõstnud vallajuhi või linnapea palka

07.12

Solmanid said linna remondiplaanis olevalt ratsabaasilt 18 000 eurot

10:10

Deepstate: Vene väed vallutasid Donetski oblastis viis asulat Uuendatud

08.12

Lukas: Isamaa ei tohi olla tige ja lõhestav

ilmateade

loe: sport

10:46

Eesti maadlejad võitsid medaleid Rootsis ja Poolas

10:10

Milan pööras vahetusmehe abil kaotusseisu võiduks

09:09

Edwards viskas 40 punkti, kuid Timberwolvesi võiduseeria katkes

08:37

Manchester United sai tabeli viimasest kindlalt jagu

loe: kultuur

11:02

Pille Varmann: paljud inimesed kannatavad pideva viha ja ärapanemise all

10:07

Selgusid Kuldgloobuste nominendid, enim auhindu jahib "Üks võitlus teise järel"

06:41

Kirjanikud pole rahul, et nemad riigilt erakopeerimise hüvitist ei saa

08.12

Kuressaare teatri uus monotükk avab ausalt noorte suhtumist õppimisse

loe: eeter

09:39

Muusik Danel Pandre: kekutasin tennisereketiga peegli ees juba lapsena

09:02

Portugalis kinnisvaramaaklerina töötav Siska: Vanilla Ninja vari saadab elu lõpuni

08:04

"Teise mätta otsast": hea lapsevanem ei pea enda elurõõmu ohverdama

08.12

Erik Roose: ERR osaleb 2026. aasta Eurovisioonil

Raadiouudised

09:55

Ministeerium kaalub kergliikuri kasutaja vanuse alampiiri kehtestamist

09:45

Õpikohustuse reform muudab ka põhikooli lõpetamise tingimusi

09:45

Vihmasadu levib läänest itta

09:20

Raadiouudised (09.12.2025 09:00:00)

08.12

Kuressaare teater on sel hooajal välja tulnud kahe noortelavastusega

08.12

Päevakaja (08.12.2025 18:00:00)

08.12

Liikumispuudega inimeste ligipääs hoonetele on endiselt puudulik

08.12

Taristuminister: keskmise kiiruse kaamerad ei ole prioriteetsed

08.12

Raadiouudised (08.12.2025 15:00:00)

08.12

Eakate depressioon võib olla aladiagnoositud ja -ravitud

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo