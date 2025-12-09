Leedu valitsus kuulutas Valgevene õhupallide tõttu välja eriolukorra

Leedu valitsus kuulutas teisipäeval Valgevenest lähtuvate salakaubavedajate õhupallide tõttu välja üleriigilise eriolukorra, põhjendades seda ohtudega riiklikule julgeolekule ja tsiviillennundusele.

"On selge, et eriolukord kuulutatakse välja mitte ainult tsiviillennunduse häirete tõttu, vaid ka riikliku julgeoleku huvides ning vajadusest institutsioonide vahel tegevust tihedamalt koordineerida," ütles siseminister Vladislav Kondratovič valitsuse istungil.

Valitsuse otsuse kohaselt kehtestati eriolukord Valgevenest Leetu pidevalt saadetavate salakaupa vedavate õhupallide tõttu, mis ametivõimude sõnul ohustavad nii riiklikku julgeolekut kui ka inimeste elu, tervist, vara ja keskkonda.

Kondratovič määrati üleriigilise eriolukorra operatiivjuhiks.

Ta kinnitas, et avalikkusele sellest ebamugavusi ei teki ning rõhutas, et meetmed on sihipärased.

Siseministeeriumi hinnangul võib eriolukorra väljakuulutamata jätmine halvasti mõjuda avalikule ja riiklikule julgeolekule ning stabiilsusele ja õõnestada ka avalikkuse usaldust riigiasutuste vastu.

"Vajadus eriolukord välja kuulutada tuleneb vajadusest tihedama koordineerimise järele olukorra lahendamise ja tagajärgedega tegelevate asutuste vahel," seisis ministeeriumi dokumentides.

Lisaks märgiti, et olukorra keerukus nõuab Leedu relvajõudude kaasamist.

Ministeerium teatas ka, et meetmete rakendamiseks võib vaja minna täiendavaid riigieelarve vahendeid, kuigi täpne summa selgub alles eriolukorra lahendamise käigus. Kasutada võidakse ka riigi reservfonde.

Peaminister Inga Ruginienė ütles eelmisel nädalal, et eriolukord hõlbustaks ühistöörühmade tööd salakaubavedajate õhupallilendude tõkestamisel.

Siseministeeriumi andmetel on sel aastal Leedu õhuruumi sisenenud 599 salakaubavedajate õhupalli ja 197 drooni, mis on häirinud 320 lendu, mõjutanud 47 000 reisijat ja põhjustanud lennujaamade sulgemise ligi 60 tunniks.

Valgevenest sigarettide salakaubavedajate lennutatud ilmavaatlusõhupallid on viimastel kuudel enam kui tosin korda häirinud Vilniuse ja korra Kaunase lennujaama tööd.