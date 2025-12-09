Raik Narva linnapea valimisest: kahtleme, kas meil on koalitsioon

Narva volikogu jõudis linnapea valimiseni poole kümne paiku õhtul. Hääletussedelil oli kaks nime: keskerakondlane Jaan Toots ja koalitsiooni kandidaat Katri Raik. Hääli lugedes selgus, et mõlemad kandidaadid said 15 häält. Üks sedel osutus rikutuks, mis seab kahtluse alla Raigi ja Stalnuhhini koalitsiooni püsimise.

"Üks tänase koalitsiooni liikmetest rikkus valimissedeli. Järelikult ta kahtleb, kas ta on selles koalitsioonis ja järelikult me kahtleme, kas on koalitsioon. Läheme nüüd aga selle teadmisega edasi. Kahjuks tõesti poliitilise kultuuri mõttes on meil veel Narvas kasvuruumi," lausus fraktsiooni Respekt esimees Katri Raik peale esmaspäevast istungit.

Fraktsiooni Narva 2.0 esimees Mihhail Stalnuhhin kinnitas samuti, et koalitsiooni püsimine selgub siis, kui linnapea valimistega uuele ringile minnakse, kuid alternatiivi Raigile pole.

"Ma ei saa kellegi öelda, et ta oleks võimalik Raigi asendus. Keskerakond üritab eeloleva nädala jooksul oma ridu tugevdada," sõnas Stalnuhhin.

"Mina arvan, et praegu tuleb nädala jooksul rääkida, milline koalitsioon edasi läheb, sest praegu on patiseis. Järelikult on teisitimõtlejaid meil ja kahju, et see nii välja näeb. Mina oleks selle poolt, et linn saaks linnapea ja läheks rahulikult edasi. Loodame, et järgmine esmaspäev on see olemas," lausus Narva endine linnapea Jaan Toots (KE).

Järgmise katse linnapead valida teeb Narva volikogu tuleval esmaspäeval.