Austraalias jõustus sotsiaalmeediakeeld alla 16-aastastele

Austraaliast sai esimene riik maailmas, mis keelustas sotsiaalmeedia kasutamise alla 16-aastastele. Alates kolmapäevast on noortele blokeeritud ligipääs sellistele platvormidele nagu Tiktok, Alphabet (Google), Youtube ning Meta (Instagram ja Facebook).

Uue seaduse kohaselt pidid kümme suurimat platvormi tõkestama laste ligipääsu alates kolmapäeva südaööst (Eesti aja järgi teisipäeval kell 15.00). Vastasel juhul ähvardab neid kuni 49,5 miljoni Austraalia dollari (28 miljoni euro) suurune trahv.

Seadus on pälvinud suurte tehnoloogiafirmade ja sõnavabaduse kaitsjate kriitika, kuid lapsevanemad ja laste õiguste eestkõnelejad on selle heaks kiitnud.

Ka teised riigid jälgivad pingsalt Austraalia sammu ning kaaluvad sarnaseid meetmeid, kuna mure sotsiaalmeedia mõju pärast laste tervisele ja turvalisusele kasvab.

Sky News Australia andmetel ütles peaminister Anthony Albanese videopöördumises, mida näidatakse koolides, et keelu eesmärk on toetada Austraalia noori ja leevendada survet, mida tekitavad lõputud uudisvood ja algoritmid.

"Võtke eelseisvast koolivaheajast viimast. Selle asemel, et telefonis kerida, alustage uue spordialaga, õppige mõnd uut pilli või lugege läbi see raamat, mis on juba mõnda aega riiulil seisnud," ütles Albanese.

"Ja mis kõige tähtsam – veetke kvaliteetaega oma sõprade ja perega, näost näkku," lisas ta.

Austraalia võib luua pretsedendi

Keelu jõustumine lõpetab aasta aega kestnud spekulatsioonid selle üle, kas riik suudab takistada lastel kasutada tänapäeva eluga põimunud tehnoloogiat.

Seadusandjad üle maailma jälgivad Austraalias alanud eksperimenti. Nad on väljendanud pettumust tehnoloogiasektoris, mis nende hinnangul rakendab kahjusid vähendavaid meetmeid liiga aeglaselt.

"Kuigi Austraalia on esimene, kes sellised piirangud kehtestab, ei jää ta tõenäoliselt viimaseks," sõnas Curtini ülikooli internetiuuringute professor Tama Leaver.

"Valitsused üle maailma jälgivad, kuidas tehnoloogiahiidude võimule edukalt vastu astuti. Sotsiaalmeediakeeld Austraalias on suuresti esimene proovikivi," lisas ta.

Valitsused Taanist Malaisiani – ja isegi mõned USA osariigid, kus platvormid on hakanud turvameetmeid vähendama – on teatanud, et plaanivad sarnaseid samme.

Neli aastat tagasi toimus Meta sisedokumentide leke, mis väidetavalt näitas, et ettevõte teadis oma toodete rollist teismeliste kehakuvandiprobleemide tekkimisel. Meta on öelnud, et neil on laste kaitsmiseks tööriistad olemas.

Keeld jõustus ajal, mil kasutajate arv stagneerub

Esialgu hõlmab keeld kümmet platvormi, kuid valitsuse teatel nimekiri muutub, kui turule tulevad uued tooted ja noored kasutajad liiguvad alternatiivide juurde.

Esialgsest kümnest mõjutatud platvormist on kõik peale Elon Muskile kuuluva sotsiaalmeediakanali X teatanud, et täidavad nõudeid, kasutades vanuse tuletamist (hinnates vanust veebikäitumise põhjal) või vanuse hindamist (tavaliselt foto põhjal). Samuti võidakse kontrollida üleslaaditud isikut tõendavaid dokumente või seotud pangakonto andmeid.

Muski sõnul tundub keeld olevat "tagauks", millega kontrollida kõigi austraallaste ligipääsu internetile.

Uuringud viitavad, et keeld võib tähendada sotsiaalmeediafirmade jaoks uut stagnatsiooniperioodi, kuna kasutajate arv ei kasva ja platvormidel veedetud aeg väheneb.

Platvormid väidavad, et teenivad alla 16-aastastele suunatud reklaamilt vähe, kuid hoiatavad, et keeld lõikab läbi tulevaste kasutajate juurdevoolu. Valitsuse andmetel kasutas vahetult enne keelu jõustumist sotsiaalmeediat 86 protsenti Austraalia 8–15-aastastest lastest.

Mõned noored on hoiatanud, et sotsiaalmeediakeeld võib inimesi isoleerida.

"Arvan, et see muudab olukorra halvemaks kväär-inimeste ja nišihuvidega noorte jaoks, sest see on ainus viis oma kogukonna leidmiseks. Mõned kasutavad seda ka tunnete väljaelamiseks ja abi saamiseks... Seega tunnen, et mõnele sobib see hästi, kuid teiste vaimset tervist see halvendab," ütles 14-aastane Annie Wang enne keelu jõustumist.