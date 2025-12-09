X!

Kolmapäeval on oodata pilves ilma

ilm
Foto: Siim Lõvi /ERR
ilm

Saabuval ööl liigub hääbuv madalrõhkkond Lõuna-Soome kohalt itta. SELLE järel jõuab Skandinaaviast Eesti kohale kuivema õhuga kõrgrõhuhari. PÄEVAL aga saabub Läänemerelt uus sajune madalrõhulohk. Ilm muutub taas tuulisemaks ning sajuala levib merelt Baltimaadele.

Öö hakul on taevas pilves ning mitmel pool sajab hooti vihma. Pärast keskööd saju tõenäosus väheneb ja esineb ka üksikuid selgimisi. Kohati on udu. Puhub läänekaare tuul 2-8, öö hakul rannikul loodetuul iiliti 13 m/s. Plusskraade on termomeetril 1 kuni 6.

Kolmapäeva hommikul on pilves ja olulise sajuta ilm, kuid paiguti on udu. Tuul puhub läänekaarest 2-8 m/s ning sooja on 2 kuni 6 kraadi.

Päev tuleb pilvine. Saartele jõuab enne keskpäeva tihe vihmasadu, mis levib õhtuks Eesti idaserva. Tuul pöördub lõunakaarde puhudes kiirusega 3-9, õhtul iiliti 14 m/s. Saartel ja rannikul puhub lõuna- ja edelatuul kiirusega 6-12, iiliti 17 m/s. Sooja on oodata 4 kuni 8 kraadi.

Töönädala lõpp tuleb pilvine. Neljapäeval sajab vihma, reedel vihma ja lörtsi, Kirde-Eestis ka lund. Reede õhtul aga kirde poolt alates pilvisus ja sajud hõrenevad. Sooja on neljapäeval keskmiselt 7 ning reedel 3 kraadi.

Nädalavahetusel langeb keskmine õhutemperatuur -3 kraadi peale. Taevas on pilves, kuid esineb ka selgimisi. Kui laupäeval olulist sadu oodata pole, siis pühapäeval sajab Lääne-Eestis lörtsi ja lund.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

