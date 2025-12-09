Tartu eelarve kasvab ligi 330 miljoni euroni

Tartu linna eelarve kasvab möödunud aastaga võrreldes neli protsenti küündides 330 miljoni euroni. Eelarve tulud on ligikaudu 323 miljonit eurot.

"Oleme planeerinud põhitegevuse tuludeks 265 miljonit, millest 156 on tulumaksu laekumine. Kavandame 53 miljoni ulatuses investeeringuid, nende hulgas südalinna kultuurikeskuse Siuruga seonduvalt. Meil on veel üleval kohustusi Sõpruse sillaga ja alustame ka Emajõe kaldale promenaadi ehitusega," ütles Tartu abilinnapea Martin Bek (RE).

Põhitegevuse kuludeks on kavandatud 246 miljonit eurot. Suurimad investeeringud on kultuurikeskus Siuru projekteerimine üle 10 miljoni euro, millest linna omaosalus on 200 000 eurot, Sõpruse silla remont pea kuus miljonit eurot ning jalgrattateede põhivõrgu rajamine ligi viis miljonit eurot. Opositsiooni hinnangul ei ole eelarves suurt muutust ning peamine investeering on endiselt Siuru kultuurikeskus.

"Tegelikult minnakse täpselt sama joonega edasi ja Siuru teema, mida linnapea ka väga palju rõhutas, et see summa ei või muutuda, et see 92 miljonit on see piir. Noh täna me näeme, et seda tõlgendamisruumi on laiendatud, et kaasnevad tegevused on juba viis miljonit juurde toonud ja järgmisel aastal 10,2 miljonit on planeeritud projekteerimiseks," rääkis volikogu liige Anneli Ott (KE).

Eesti 200 hinnangul peaks Tartu linn vähendama võlakoormust.

"Meil on 60 protsenti võlakoormus, me elame miinustes ja me ei suuda mitte midagi investeerida peale Siuru. Ja selle võrra ei ole Tartu linna eelarves ei gümnaasiumikohtade suurendamisi, ei Veeriku kooli renoveerimist, mitte midagi, mida uus koalitsioon on lubanud," sõnas volikogu rahanduskomisjoni aseesimees Daniel Kõiv (Eesti 200).

Tuleval aastal kasvab linna võlakoormus kaheksa miljonit eurot 185 miljoni euroni ehk 60 protsendini, mis jääb 10 protsenti alla maksimaalselt lubatule. Järgmise aasta eelarve pannakse volikogus hääletamisele järgmisel nädalal.