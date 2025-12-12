X!

Trump andis märku valmisolekust toetada Ukraina julgeolekugarantiisid

USA president Donald Trump.
USA president Donald Trump. Autor/allikas: SCANPIX / picture alliance / Consolidated News Photos
USA president Donald Trump ütles neljapäeval, et on valmis Ukrainat julgeolekugarantiidega aitama, kuna see on rahulepingu elluviimiseks vajalik tegur, selgub Valge Maja edastatud videost. Ukraina korraldas ööl vastu reedet õhurünnaku Venemaa Jaroslavli naftatöötlemistehasele, süüdates seal suure tulekahju.

Trumpiga vestluses käigus meenutasid ajakirjanikud, et juulis lubas ta Euroopale, et USA osaleb rahuvalvekontingendis, kui rahuleping saavutatakse. "Te mainisite, ma arvan, õhutoetust, luuret ja nii edasi. Kas see lubadus kehtib endiselt? Kas USA on valmis sellele kaasa aitama?" küsis reporter.

USA presidendi vastus oli jaatav, vahendas väljaanne RBC-Ukraine.

"Seda nimetatakse julgeolekulepinguks, põhimõtteliselt nimetatakse seda julgeolekulepinguks. Jah, me aitaksime. Me aitaksime julgeolekuga, sest see on minu arvates selle elluviimiseks vajalik tegur," ütles Ameerika Ühendriikide liider.

Samas lisas Trump, et tema hinnangul ei poolda Ukraina president Volodõmõr Zelenski praegu ettavalmistatavat rahulepingut.

"Ma arvasin, et olime Venemaaga kokkuleppele väga lähedal. Ma arvasin, et olime Ukrainaga kokkuleppele väga lähedal. Tegelikult meeldis kokkuleppe kontseptsioon ka teistele inimestele peale president Zelenski," ütles Trump.

Ta lisas, et dokument koosneb neljast või viiest erinevast osast ja protsess on keeruline, kuna see puudutab territooriume.

Kommenteerides plaani, mille kohaselt peavad Ukraina, Euroopa ja USA esindajad laupäeval, 13. detsembril Pariisis läbirääkimisi plaani vaidlusaluste punktide üle, ütles Trump pole veel andnud selget vastust, kas Ameerika esindajad kohtumisel osalevad ning et see sõltub kokkuleppe saavutamise tõenäosusest.

"Noh, laupäeval on kohtumine. Vaatame, kas me osaleme kohtumisel või mitte. Me ütlesime, et osaleme kohtumisel, kui nad arvavad, et on suur tõenäosus, et nad tahavad, et ma osaleksin. Nad tahavad, et me osaleksime, ja me osaleme laupäeval Euroopas toimuval kohtumisel, kui me arvame, et on suur tõenäosus. Ja me ei taha palju aega raisata. Me tahame, et see saaks lahendatud," ütles USA president.

Ukraina süütas õhurünnakuga Venemaal Jaroslavli naftatöötlemistehase

Ukraina korraldas ööl vastu reedet õhurünnaku Venemaa Jaroslavli naftatöötlemistehasele, süüdates seal suure tulekahju.  

Ühisemeediakeskkonna Telegram Vene kontode teatel anti Jaroslavli oblastis pärast südaööd õhuhäire ja varsti pärast seda kuulsid Jaroslavli elanikud mitut plahvatust. 

Sotsiaalmeedias ja sõnumisiderakendustesse on juba postitatud arvukalt fotosid ja videoid, mis näitavad droonirünnakut Jaroslavli lähedal asuvale naftatöötlemistehasele ja ulatuslikku tulekahju selle territooriumil, vahendas Ukraina väljaanne Dialog.ua.

Jaroslavli oblasti kuberner Mihhail Jevrajev kinnitas oma Telegrami kanalil, et droonid ründasid 12. detsembri öösel piirkonnas strateegilisi rajatisi. Kuid ta ei öelnud midagi Jaroslavli naftatöötlemistehase rünnaku kohta, kutsudes kohalikke elanikke üles rahulikuks jääma.

Venemaa keskvõim on Jaroslavli oblastis toimunud droonirünnaku kohta täielikult vaikinud. Slavneft-YANOS-ile kuuluv Jaroslavli naftatöötlemistehas on üks Venemaa suurimaid naftatöötlemistehaseid, mis on võimeline töötlema 15 miljonit tonni naftat aastas.

Rafineerimistehas varustab Ukrainas asuvat Vene okupatsiooniarmeed kütuse ja määrdeainetega, mistõttu on Ukraina relvajõud seda varem rünnanud. Näiteks ründasid Ukraina relvajõud Jaroslavli naftatöötlemistehast 2025. aasta oktoobris ja 2024. aasta jaanuaris. Lisaks ründasid Ukraina droonid 5. novembri 2025. aasta öösel kahte naftapumplat Jaroslavli oblastis. Kuberner Jevrajev kinnitas siis, et naftapumplad said rünnakus kahjustada.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: RBC-Ukraine, Dialog.ua

