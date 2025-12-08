X!

Zelenski kohtus Londonis Starmeri, Merzi ja Macroniga

Foto: SCANPIX/EPA/TOLGA AKMEN
Ukraina president Volodõmõr Zelenski pidas Londonis kõnelusi Ühendkuningriigi peaministri Keir Starmeri, Saksamaa liidukantsleri Friedrich Merzi ja Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga. Kõneluste keskmes oli USA vahendatav relvarahu.

Kohtumisel arutati rahuplaani värskeimat versiooni, mis visandati eelmisel nädalal Ukraina ja USA ametnike kõnelustel. Euroopa liidrid tõdesid, et Ukraina julgeolekugarantiide tagamiseks on vaja veel pingutada.

Prantsusmaa teatas kohtumise järel, et tööd Kiievile julgeolekugarantiide pakkumiseks "tõhustatakse".

Zelenski visiit leidis aset pärast kolm päeva kestnud kõnelusi Ukraina ja USA vahel, mille jooksul USA on püüdnud mõjutada Ukrainat relvarahulepinguga nõustuma.

"Kui tuleb relvarahu, siis peab see olema õiglane ja kestev relvarahu. Just seepärast on nii oluline, et me pidevalt kordame oma põhimõtet, et Ukrainaga seotud asjad on Ukraina asjad," rõhutas Starmer enne kõnelusi.

Zelenski sõnul on läbirääkimiste ajal Venemaa agressioonisõja lõpetamiseks ühtsus Euroopa, Ukraina ja USA vahel tähtis.

"On mõned asjad, millega me ei tule toime ilma ameeriklasteta, on asju, millega me ei saa hakkama ilma Euroopata. Seepärast peame me langetama mõned tähtsad otsused," ütles Zelenski.

Zelenski ütles uudisteagentuurile Bloomberg, et soovib esmaspäeval Londonis rääkida eraldi lepingust, mis käsitleks Ukrainale antavaid julgeolekugarantiisid.

Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macron märkis, et Venemaa majandus viimaste sanktsioonide tagajärjel juba kannatama hakanud. Saksamaa liidukantsler Friedrich Merz tõdes, et on skeptiline USA positsioonide mõne tahu suhtes sõja lõpetamise osas. Mille suhtes liidukantsler täpsemalt skeptiline on, Merz ei täpsustanud.

"Me oleme endiselt ja jääme tugevalt Ukraina selja taha ja oleme toeks teie riigile, sest me kõik teame, et selle riigi saatus on Euroopa saatus. See on põhjus, miks me siin oleme ja üritame välja uurida, mis me teha saame," lausus Merz.

Moskva teatas aga, et just Venemaa alustas rahuläbirääkimisi ja süüdistas Kiievit ja Läänt nende takistamises. Ukraina ja tema liitlaste sõnul pidurdab kõnelusi Venemaa, kellele on diplomaatiat vaja ainult oma eesmärkidele lähemale rühkimiseks.

Toimetaja: Arni Alandi, Valner Väino

Allikas: "Aktuaalne kaamera", BBC

