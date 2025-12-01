"Välisilm": kuidas mõjutava hiljutised sündmused Ukrainat läbirääkimistel?

Donald Trumpi järjekordne katse Ukraina sõda lõpetada viis eelmisel nädalal nii mõnegi ootamatuseni. Esiteks selgus, et lekkinud rahuplaani ei koostatud Washingtonis, vaid Moskvas. Teiseks, Ukraina võimumees number kaks, presidendi administratsiooni juht Andri Jermak oli sunnitud pärast korruptsioonivastase büroo läbiotsimist ametist lahkuma.

See on saanud juba tavaks – pühapäeviti kohtuvad Ukraina ja USA läbirääkijad, et Trumpi uut rahuplaani arutada. Nädal tagasi Genfi kohtumisel otsustati, et kõige keerulisemaid küsimusi ehk okupeeritud territooriumide staatust, Ukraina armee suurust ja USA julgeolekugarantiisid Ukrainale arutavad Donald Trump ja Volodõmõr Zelenski isiklikult.

Kuid kohe selgus, et enne kutse saamist Valgesse Majja peab Ukraina president kirjutama rahuleppele alla.

"Selles oligi 28. veebruaril Ovaalkabinetis puhkenud tüli üks põhjustest. Zelenski tahtis tõsta julgeolekugarantiide küsimust, talle aga öeldi, et ta peab sõja lõpetamisest läbi rääkima, muidu tekib tunne, et ta ei taha sõda lõpetada. Ja siis läks..." lausus politoloog Volodõmür Fessenko.

Kuna Genfi kohtumise järel kadusid rahuplaani esialgsest projektist paljud Kremlile soodsad punktid, tekitas see Moskvas muret.

"Kui sellest kaovad Anchorage'i vaim ja täht, millega me fikseerisime meie ühist arusaama, siis tekitab see hoopis teistsuguse olukorra. Hetkel pole me aga midagi ametlikult kätte saanud," ütles Venemaa välisminister Sergei Lavrov.

Kolmapäeval sai selgeks Sergei Lavrovi murelikkuse põhjus. Bloomberg avalikustas USA presidendi nõuniku Steve Witkoffi ja Venemaa presidendi abi Juri Ušakovi kõneluse, milles Witkoff seletas oma vestluspartnerile, kuidas Donald Trumpiga paremini asju ajada. Bloomberg avalikustas ka Ušakovi telefonikõned Vene presidendi eriesindaja Kirill Dmitrieviga, millest sai selgeks, et niinimetatud Donald Trumpi rahuplaan oli tegelikult Moskvas kokku pandud.

"Witkoffist, kes oli Trumpi abi suhetes Venemaga, sai Putini esindaja suhetes Trumpiga. Seda tõestas Witkoffi ja Ušakovi kõne. Witkoff tegutseb konsultandina ja Kremli huvide lobistina Valges Majas," märkis Fessenko.

Vene presidendi abi Juri Ušakov, kelle telefoni ilmselt pealt kuulati, püüdis seletada Vene riiklikule telekanalile, et midagi hullu pole juhtunud.

"Ma räägin Witkoffiga tihti, kuid vestluste sisu ei kommenteeri. Mis puudutab Dmitrievit, siis ma võin temaga telefonitsi rääkida samamoodi nagu teistega," ütles Ušakov.

Ukrainas hakati kohe arutama, kes võiks olla Venemaa ja USA kõrgete ametnike telefonikõnede pealtkuulamise taga.

"See on selgelt Euroopa huvides. Eurooplased annavad meile ressursid, et me suudaks sõdida ka edaspidi. Sest nii kaua, kuni Ukraina peab vastu, on Vene oht Euroopale kordades väiksem," lausus julgeoleku ja koostöö keskuse direktor Serhii Kuzan.

"Mulle tundub, et see info on lekkinud tänu Ameerika eriteenistuste töötajatele, kes näitasid, et Valges majas on rott, kas või väike, kes töötab Kremli kasuks," ütles Fessenko.

Oma rott leiti ka Ukrainas. Reede hommikul tulid Volodõmõr Zelenski administratsiooni juhi Andri Jermaki juurde korruptsioonivastase büroo NABU uurijad, et otsida suure korruptsiooniskandaali uurimise raames läbi tema kodu. Kahtlustust pole talle veel esitatud, kuid allikate väitel on see ainult aja küsimus.

Sama päeva õhtul teatas Volodõmõr Zelenski, et tema parem käsi lahkub omal soovil ametist – see tähendab, et ka Ukraina läbirääkimiste delegatsiooni juhi kohalt.

"Jermaki tagasiastumine mõjutab läbirääkimisprotsessi Venemaaga või USA-ga minimaalselt. Lisaks võib Jermaki lahkumine mõjutada läbirääkimisi ka positiivselt. USA meedia andmetel ei olnud ameeriklased Jermakist vaimustuses. Neile ei meeldinud, et Jermak seisis nende ja Zelenski vahel. Et kontakteerida Zelenskiga, oli vaja kõigepealt Jermakiga kokku leppida," lausus Fessenko.

Ukraina delegatsiooni uueks juhiks sai endine kaitseminister ja praegune Ukraina kaitse- ja julgeolekunõukogu sekretär Rustem Umerov. Pühapäeval käis ta delegatsiooni eesotsas Floridas, et rahuplaani uuesti arutada. Ei tema ega USA välisminister Marco Rubio kohtumise detailidesse ei läinud, rõhutades ainult, et progress on olemas.

Rubio kinnitas, et Steve Witkoff läheb nüüd Moskvasse, et esitleda Venemaale rahuplaani järjekordset versiooni.

"Väga hea. See on selge signaal – kui sul on nii head suhted venelastega, siis võta see plaan koos Rubio ja ukrainlaste parandustega ja tee nii, et venelased oleks sellega nõus," lausus Kuzan.

Kremlis kinnitati, et teisipäeval on Vladimir Putinil plaanis kohtumine Witkoffi ja Donald Trumpi väimehe Jared Kushneriga. Eelmisel nädalal avalikustas Vladimir Putin oma seisukoha rahu saavutamise tõenäosusest.

"Sõjategevus lõppeb siis, kui Ukraina väed lahkuvad nende kontrolli all olevalt territooriumilt. Kui nad seda ise ei tee, me saavutame selle sõjateel," ütles Putin.