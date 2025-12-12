X!

Avalikkusega jagatud Epsteiniga seotud fotodel on näha Trumpi ja Bill Clintonit

Donald Trump ja Jeffrey Epstein äsja avaldatud fotol
Donald Trump ja Jeffrey Epstein äsja avaldatud fotol Autor/allikas: SCANPIX/House Oversight Committee via Capital Pictures
USA kongressi demokraadid avaldasid avalikkusele seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteiniga seotud fotod, millel on näha president Donald Trumpi, ekspresident Bill Clintonit ning mitmeid teisi tuntud ja rikkaid inimesi.

Fotod on osa Epsteiniga seotud dokumentidest, mis on esindajatekoja järelevalvekomiteele üle antud.

Komitee vabariiklaste esindaja ütles, et nad on saanud üle 95 000 foto ning demokraadid valisid pildid välja ja tegid sihipäraseid muudatusi, et näidata Trumpi võimalikult halvas valguses.

Trump ja Epstein suhtlesid 1990. ja 2000. aastatel, kuid Trumpi sõnul katkestas ta sidemed enne, kui Epstein end 2008. aastal alaealise prostitutsioonile ahvatlemises süüdi tunnistas. Trump on järjekindlalt eitanud, et teadis Epsteini  poolt toime pandud alaealiste tüdrukute kuritarvitamisest ja seksikaubandusest.

Donald Trump äsja avaldatud fotol Autor/allikas: SCANPIX/House Oversight Committee via Capital Pictures

Bill Clinton ja Epstein suhtlesid 1990. ja 2000. aastatel, kuid ekspresidendi pressiesindaja sõnul ei teadnud Clinton Epsteini poolt toime pandud alaealiste tüdrukute kuritarvitamisest ja seksikaubandusest. 

Bill Clinton, Jeffrey Epstein ja Ghislaine Maxwell äsja avaldatud fotol Autor/allikas: SCANPIX/House Oversight Committee via Capital Pictures

Fotodelt leiab ka Microsofti kaasasutaja Bill Gatesi. Gates on öelnud, et kohtus Epsteiniga vaid paar korda. Tema sõnul kohtus ta Epsteiniga ainult heategevuslikel eesmärkidel. Ta on öelnud, et kahetseb kohtumisi Epsteiniga. 

Avalikustatud fotodel on näha ka teisi tuntud inimesi, sealhulgas Woody Allenit ja Steve Bannonit. Ka neid ei ole üheski väärteos süüdistatud.

Epstein ise oli laia profiiliga miljardär, kes suhtles rahvusvaheliselt tuntud ja väärikate inimestega. Ta vahendas endale kuuluval saarel toimunud pidudel alaealisi neiusid seksuaalteenuseid pakkuma ja kuritarvitas neid ka ise.

Epstein suri 2019. aasta augustis New Yorgi vanglas kohtuprotsessi oodates. Epsteini surma üle on palju spekulatsioone, kuid võimud peavad seda enesetapuks.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ, The Times

