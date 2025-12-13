Tartus peeti juba 16. korda talvist tantsupäeva

Kerges detsembrimiinuses oli laupäeval Tartu raekoja platsile kogunenud ligi 1600 tantsijat, et mõnusat talveilma tähistada. Kui varem on tantsukavas olnud rohkem kodumaiseid tantse, siis sel aastal on sekka võetud ka välismaiseid, kuid oma sammu poolest on need kodumaisetega üsna sarnased.

"Valisin huvitavamad tantsud, mida võib-olla iga tantsija ei tea ja mis oleks nendele ka põnevad ja uued õppida. Tänasel tantsupäeval on nii, et kui varem on olnud igasugused Eesti pärimustantsud, siis sellel korral rändame mööda Euroopat. Meil on Lätist, Leedust, Belgiast, flaami tants on meil näiteks, aga on ka osa Eesti tantse. Eesti tantsud on ka pigem erilised, on kaks Pakri tantsu ja kaks Kihnu tantsu," rääkis tantsupäeva kunstiline juht Meelika Karna.

Kuna tantsuhuvilisi on aasta-aastalt aina rohkem, siis korraldati seekord pidu kahes osas. Kella 11 ajal said tantsida nooremad tantsulised ja kella ühest vanemad.

30 aastat rahvatantsuga tegelenud Aira Aleksejeva sõnul olid tänavused tantsud teistsugused ja nende õppimine nõudis omajagu aega, aga sadade teiste tantsijatega koos tulid tantsusammud kenasti välja.

"Meil oli rühmas ära õpitud, et kes millist tantsu alustab, et meil ei läheks segamini, kas paremale või vasakule. Selles suhtes läks meil hästi, ma arvan, et paremini kui möödunud aastal. See on nagu üks ajajärk, mis teeb aasta pooleks – tuleb talvine tantsupidu, siis tulevad suvised esinemised, on kogu aeg, mille nimel trennis käia," lausus Aleksejeva.

Oli ka neid, kellele tänavune talvine tantsupäev oli esimene.

"Mu isa on suur rahvatantsusõber ja ma valisin endale sügisel ühe valikaine koolis, kus ma saan trennis käimise eest EAP-sid ja ma mõtlesin, et see on nüüd koht, kus ma saaksin lõpuks jõuda rahvatantsuni. Eks need (tantsud) kõik olid minu jaoks natuke keerulised, kuna ma ei ole rahvatantsuga kokku puutunud. Need, kus oli valsi tantsimist, need olid mulle natuke keerulisemad,; kus ma sain lihtsalt keerutada, need olid natuke kergemad," ütles Emma Riin Paju.