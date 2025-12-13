X!

Trumpi saadiku sõnul lubas Lukašenko lõpetada õhupallide lennud Leetu

Vilniuse lennuväli on olnud sunnitud Valgevenest tulnud õhupallide tõttu töö paaril korral peatama.
Vilniuse lennuväli on olnud sunnitud Valgevenest tulnud õhupallide tõttu töö paaril korral peatama.
USA presidendi Donald Trumpi erisaadik John Coale ütles pärast Minskis toimunud läbirääkimisi, et Valgevene režiimi juht Aleksander Lukašenko oli lubanud teha kõik, et lõppeksid salakaubavedajate õhupallide lennud Leedu territooriumile.

Coale`i sõnul lubas Lukašenko, et peatab õhupallide jõudmise Valgevenest Leetu.

"Ta nõustus tegema kõik, mis tema võimuses, et õhupallid peatada," ütles Coale laupäeval Vilniuses asuvas USA saatkonnas.

Leedu valitsus kuulutas teisipäeval Valgevenest lähtuvate salakaubavedajate õhupallide tõttu välja üleriigilise eriolukorra, põhjendades seda ohtudega riiklikule julgeolekule ja tsiviillennundusele.

Leedu on Valgevenet süüdistanud hübriidrünnakus, Lukašenko aga ütles selle nädala teisipäeval, et Leedu räägib probleemi suuremaks, kui see tegelikult on.

"Ma usun, et Valgevene president siiralt soovib seda (olukorda) maha rahustada. Ma arvan, et see võtab väheke aega, aga ma usun, et see saab lahendatud. Ta tahab normaalseid suhteid oma naabritega, nii ta mulle kinnitas," lausus Coale laupäeval.

Ka Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen on nimetanud Leedu piiril toimuvat Valgevene korraldatud hübriidrünnakuks.

Toimetaja: Marko Tooming

Allikas: Reuters

