Jõulud on mänguasjatööstusele üks parimaid aegu aastas. Kuid laste mänguasjade turu langus on pannud tootjad otsima uusi sihtgruppe ja turundusnippe.

Kas teie pere on oma kingisoovid jõuluvanale juba ära saatnud? Millised on tänavused kõige populaarsemad mänguasjad ja mida lapsed jõuluvana kingikotist tõesti saada sooviksid?

Kalaranna veerel asuv väike mänguasja pood Pinwheel tegutseb konkurentsi kiuste juba kaheksandat aastat. Omanik tuli Tallinna südamega poodi pidama Šveitsi kaudu Lätist. Sealne mänguasjade valik erineb suuresti tavapoodidest ja on väga hoolikalt valitud.

"Sellel hooajal paistab eriti silma, et vanemad eelistavad ekraanivabu mänguasju ja mul on väga hea meel selle üle. Aga on ka teemad, mis on iga aasta väga populaarsed. Näiteks ükssarvikud, baleriinid, dinosaurused ja kosmos," ütles Pinwheel mänguasjade poe omanik Kristina Namavire.

Kristinal on aastatega oma klientuur välja kasvanud. Kui mõni influencer (ehk suunamudija) TikTokis, Instagrammis või Facebookis tema tooteid kiidab, võivad nende müüginumbrid aga hetkega kasvada. Sama kinnitavad ka suured poeketid.

"Lapsed ju jälgivad väga palju sotsiaalmeediat. Ja kui seal saab midagi populaarseks, siis see läheb nagu kulutuli. kõik tahavad seda saada. Siis on järjekord ukse taga, inimesed ootavad, kasvõi järjekorras," ütles XS mänguasjapoe turundusjuht Karolin Rohesalu.

Suvine Labubu mänguasja fenomen kestis näiteks ainult kuu aega. Ja alguse sai see fenomen hoopiski täiskasvanutest, mitte lastest. Üha vanemale sihtgrupile orienteerumine iseloomustab laiemaltki praeguse hetke mänguasja-tööstust.

"Üldine mänguasjade müük on kerges languses. Hooaeg veel liiga pikk pole olnud enne jõule, aga teatud müügihitid on tekkinud juba. Kui me räägime Lego sarjast, mis võib-olla mõne aastase vaikse perioodi järel on uute hittidega välja tulnud Vormel 1 sari või ka Icons või Botanical sari, mis on mõeldud nii lastele või isegi täiskasvanutele. Jällegi traditsioonilise poole pealt – Muumi kruusid, Iittala keraamika, mis on eestlaste seas väga hinnatud. Selle müüginumbrid alati detsembris kasvavad. Otsitakse väärtuslikumat ja tähendusrikkamat kingitust," ütles Prisma hanke- ja sortimendijuht Kaimo Niitaru.

XS mänguasja poes on populaarsed samuti Legod, nuputamismängud, aga ka näiteks Gabby Dollhouse, Pokemoni kaardid ja interkatiivsed mänguasjad.

"Näiteks meil on selline vahva Bluemobles - see on selline muna, mille seest ilmub liblikas. Lastele meeldib vaadata, kuidas need värvid muutuvad, millist häält see teeb. Lapsed saavad seda paitada. See on rahustav. Ja kui ta sealt ärkab, siis see üllatusmoment on ka nii suur," ütles Karolin Rohesalu.

Kui mänguasjapood peab suured tootetellimused juba pea aasta varem esitama, siis ostlejad kipuvad oma otsuseid sageli ikka viimasele minutile jätma. Prisma müügistatistika kohaselt tehakse jõulueelse kolme päeva jooksul 20 protsenti kogu kuu müügist ning kõige populaarsem müügipäev on jätkuvalt 23. detsember.