Zelenski peab Berliinis kõnelusi Witkoffi ja Kushneriga

Välismaa
Foto: SCANPIX/EPA
Välismaa

Ukraina president Volodõmõr Zelenski saabus pühapäeval Berliini, et pidada kõnelusi USA esindajate Steve Witkoffi ja Jared Kushneriga. Esmaspäeval peaks ta kohtuma ka Euroopa liidritega.

USA presidendi Donald Trumpi eriesindaja Steve Witkoff ja Trumpi väimees Jared Kushner sõitsid Berliini, et arutada Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga sõja lõpetamist. Ukraina ja Euroopa Liit on teinud oma muudatusettepanekud USA ja Venemaa väljapakutud rahulepingule.

Vladimir Putini abi Juri Ušakov teatas, et Moskva ei ole muudatusettepanekuid veel näinud, aga Venemaa kindlasti ei nõustu nendega. Ušakov rõhutas, et territooriumi-küsimused olid Moskvas toimunud kohtumisel ameeriklastega aktiivselt kõne all ja ameeriklased mõistavad Kremli seisukohta.

Volodõmõr Zelenski ütles, et reaalne relvarahu näeb ette praeguse rindejoone külmutamist.

"Usun, et täna oleks aus ja realistlik hoida praegusi positsioone, peatuda seal, kus me oleme. See on relvarahu reaalsus: pooled jäävad sinna, kus nad on ja püüavad seejärel kõiki laiemaid küsimusi lahendada diplomaatilisel teel," sõnas Zelenski.

Territooriumiküsimused on kõige keerulisemad. President Zelenski tõdes, et Venemaa sõnu alade vallutamise kohta ei saa alati uskuda. Hiljuti käis ta ise Kupjanskis, mis venelaste sõnul on nende käes.

Donbassi piirkonnast lahkumist ja sinna demilitariseeritud vabamajandustsooni loomist ei pea Ukraina õiglaseks, aga Zelenski sõnul on Ukraina valmis loobuma NATO liikmeks pürgimisest, kui USA ja Euroopa annavad Ukrainale samasugused julgeolekutagatised, nagu on NATO lepingus artikkel viis, mis näeb ette kollektiivkaitset kui mõnda liiget rünnatakse.

"Kõige tähtsam on see, et see relvarahu oleks tõhus. Et see ei oleks pelgalt paberilipik, vaid sisukas samm sõja lõpetamise suunas. Samuti on oluline, et plaan oleks üles ehitatud viisil, mis takistab Venemaal pärast leppe allkirjastamist alustada Ukraina rahva vastu järjekordset, kolmandat agressiooni," rääkis Zelenski.

Esmaspäeval kohtub Zelenski Berliinis ka Ühendkuningriigi peaministri Keir Starmeri, Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni ja Saksamaa kantsleri Friedrich Merziga.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

