USA teatas taas rünnakutest narkolaevade vastu Vaikse ookeani idaosas

USA sõjavägi teatas esmaspäeval, et korraldas Vaikse ookeani idaosas mitu rünnakut narkopaatide vastu ning tappis selle käigus kaheksa inimest.

Sõjaväe teatel korraldati rünnakuid kolme aluse vastu, mis väidetavalt vedasid narkootikume. USA armee avaldas videolõigu, mis näitab aluste hävitamist. Rünnakud toimusid rahvusvahelistes vetes ning USA võimude teatel olid need suunatud narkoterroristide vastu, vahendas The Wall Street Journal.

Alates septembrist on Trumpi administratsioon korraldanud üle 20 rünnaku väidetavate narkopaatide vastu. Trump on kuulutanud ka piirkonnas tegutsevad narkokartellid terroriorganisatsioonideks. USA rünnakutes on hukkunud üle 90 inimese.

Kriitikute sõnul ei ole väidetavad kurjategijad USA-ga relvastatud konfliktis, mistõttu on nende vastu suunatud rünnakud ebaseaduslikud.

Samal ajal on kasvanud USA ja Venezuela vahelised pinged. Hiljuti hõivas USA Venezuela ranniku lähedal tankeri. Asjaga kursis olevad ametnikud ütlesid väljaandele Axios, et USA valmistub hõivama veel rohkem naftatankereid.

Nicolás Maduro režiim süüdistab nüüd Washingtoni piraatluses ning leiab, et USA tahab võtta Venezuela ulatuslikud naftavarud enda kontrolli alla.