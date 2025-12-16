X!

NATO idatiiva riikide peaministrid arutasid Soomes kaitsevõimekuse arendamist

Välismaa
Foto: SCANPIX/EPA/KIMMO BRANDT
Välismaa

Kogu Euroopa peab vastutama NATO idatiiva eest ja kaitsma seda kiiresti, otsustavalt ja juhivastutust üles näidates, deklareerisid teisipäeval Helsingis NATO idatiiva riikide peaministrid. Valitsusjuhid rõhutasid ka, et idatiiva operatsioone, nagu Eastern Sentry ja Baltic Sentry, samuti Balti riikide õhuruumi valvet, tuleb tõhustada.

USA abi oma Euroopa partneritele muutub järjest kahtlasemaks. Seepärast peavadki, eriti NATO idatiiva riigid, vaatama, kuidas nad oma turvalisuse hoidmisega ise hakkama saavad. See oli üks keskne teema teisipäeval NATO idatiiva riikide peaministrite kohtumisel Helsingi parlamendihoones.

"Ida-Euroopa riigid peavad suutma Lääne- ja Lõuna-Euroopale selgeks teha, et need ohud on ehk ka samad ohud, millega teilgi tuleb ehk tegemist teha, sest võib juhtuda, et see oht realiseerub kasvõi hübriidohtude kaudu," lausus Soome välispoliitika instituudi vanemteadur Iro Särkkä.

Üks vahend on muidugi tugev kaitsetööstus, mida kohtumisel olnud riigid on ka arendanud ja arendavad edaspidigi. Vaja on aga kogu Euroopa kaitsetööstuse tehnilist sõltumatust. Seepärast nõuavad peaministrid kiireid tegusid nii Euroopa Liidu rahastuse kui ka Euroopa Liidu ja avaliku sektori rahastuse mobiliseerimiseks. Kui vaja, tuleb selleks kasutada ka Euroopa investeerimispanga mõjuvõimu.

"Me saadame selge sõnumi ka Brüsselisse, et me tahame võtta vastutuse idatiiva kaitsmise eest, teha seda heas koostöös Euroopa Liidu ja NATO-ga," ütles Soome peaminister Petteri Orpo.

Ukraina sõja kogemused näitavad ka, et tsiviil- ja sõjalise ala koostöö on möödapääsmatu ehk kriisitaluvust ja hübriidohte ei saa sõjalisest võimsusest enam eraldata.

"Me tunneme neid tehnikaid, mida FSB üldiselt kasutab, kuidas nad jõuavad nende inimesteni, kes tegelikult viivad täide sabotaažiakte. See pole nagu vanades filmides, kus selliste tegude jaoks kasutati spioone. Enamasti on selleks mitmeid inimesi, kes kunagi pole näinud Venemaa-poolseid korraldajaid," sõnas Läti peaminister Evika Silina.

Ka tõdevad koosolnud, et Euroopa Liidu idapiiri kaitse ja valve ei saa põhineda üksikute riikide võimekusel, vaid selleks on vaja terviklikku raamistust ja usutavaid võimeid tulla toime mitmesugustes tingimustes.

"See tähendab ühisprojekte, see tähendab koordineerimist ja ma arvan, et ajastus ongi hästi oluline just enne Euroopa ülemkogu, kus me hakkame arutama Venemaa külmutatud varasid ja julgeolekuküsimusi," lausus Eesti peaminister Kristen Michal.

Kuidas seda kõike saavutada, kohtumisel täpsemalt paika ei pandud.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

Raadio pidupäev

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:40

Euroopa meister Kuldkepp startis Belgias tänu kihlveole tiimibossiga

19:31

Brüssel loobus sisepõlemismootoriga uute autode müügikeelust

19:11

Laane söödud aitasid koduklubi võiduni

18:58

Muuseumid tõstavad uuest aastast piletihinda euro kuni paari võrra

18:58

Tervisekassa e-teenuste töö oli häiritud Uuendatud

18:55

Tsahkna: Berliini ühisavalduses on nii häid kui halbu punkte

18:53

Vene naftahinnad kukkusid viimaste aastate madalaimale tasemele

18:45

Päevakaja (16.12.2025 18:00:00)

18:41

Mertsina: sissetulekute suurenedes suureneb ka nõudlus teenuste järele

18:40

Mahomesi operatsioon läks korda, tagasitulek nõuab vaeva

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

15.12

Sõja 1391. päev: Ukraina droonid tabasid Vene allveelaeva Uuendatud

08:02

Võimupoliitikute kriitika presidendi aadressil üha teravneb

14:25

Kohus käskis Kallasel Vooglaiu tõttu oma väited ümber lükata

13:44

Terras tegi valitsusele ettepaneku vabastada ametist kantsler Marko Gorban

15.12

Teadlane tuvastas e-hääletamise auditeerimissüsteemis mitmeid lünkasid

15.12

Kalm: USA tahab arusaamatutel põhjustel otsustada Vene varade kasutamise üle

08:10

Trump kuulutas fentanüüli massihävitusrelvaks Uuendatud

17:09

Euroopa liidrid kinnitasid soovi anda Ukrainale julgeolekugarantiid ja majandusabi Uuendatud

12:18

Tallinna linnavalitsus vabastas ametist Kesklinna vene gümnaasiumi direktori Uuendatud

15:25

Läti ja Ukraina võimud tabasid telefonipetturite võrgustiku

ilmateade

loe: sport

19:40

Euroopa meister Kuldkepp startis Belgias tänu kihlveole tiimibossiga

19:11

Laane söödud aitasid koduklubi võiduni

18:40

Mahomesi operatsioon läks korda, tagasitulek nõuab vaeva

18:17

M-Sport edutas koosseisu veel ühe iirlase

loe: kultuur

18:58

Muuseumid tõstavad uuest aastast piletihinda euro kuni paari võrra

17:04

Tõnu Õnnepalu Pessoa "Rahutuse raamatust": seda raamatut polegi õigupoolest olemas

15:41

Rahva Raamatu tegevjuht: eestlased hindavad Eesti raamatuid, kvaliteeti ja sügavat sisu

15:24

Merit Maarits: iga aastaga jääb vähemaks albumeid, mis kuulajaid kultuuriliselt ja kogukonnana liidavad

loe: eeter

15:41

Rahva Raamatu tegevjuht: eestlased hindavad Eesti raamatuid, kvaliteeti ja sügavat sisu

14:36

Raadio 4 "Jõulurõõmu kuulutus" toetab vähihaigete laste ravi

11:44

ESTCube-3 kuupsatellit võiks jõuda orbiidile 2029. aastal

15.12

Tekstiilikunstnik Elna Kaasik: kangasteljed viivad mu mõttelisse vaikusesse

Raadiouudised

18:40

Kohtla-Järve korruptsiooniskandaalis anti kohtu alla üheksa inimest

15:40

Riik plaanib sõjaajal võtta erasektorist 56 000 inimest kriisiülesandeid täitma

15:30

Raadiouudised (16.12.2025 15:00:00)

12:35

Julgeolekuekspertide hinnangul ei jõutud Berliinis Ukraina rahule lähemale

12:30

Raadiouudised (16.12.2025 12:00:00)

10:30

Euroopa liidrid: Ukrainat peaksid toetama rahvusvahelised jõud vabatahtlikkuse alusel

09:45

Tartu plaanib rattateede põhivõrgustiku rajamises pausi

09:30

Raadiouudised (16.12.2025 09:00:00)

15.12

Päevakaja (15.12.2025 18:00:00)

15.12

Narva linnapeaks valiti Katri Raik

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo