Brüssel loobus sisepõlemismootoriga uute autode müügikeelust

Euroopa Komisjoni muudetud kava kohaselt peavad autotootjad 2035. aastaks vähendama heitkoguseid 90 protsenti. Seetõttu lubab uus plaan piiratud arvul sisepõlemismootoriga autosid müüa ka pärast seatud tähtaega.

Sellest tulenev heitkoguste suurenemine tuleb autotootjatel kompenseerida mitmel muul viisil, näiteks tuleb suurendada biokütuste ja muude säästvalt toodetud kütuste kasutamist.

Euroopa Komisjoni asepresident Stéphane Séjourné nimetas autode heitmenormide leevendamist pragmaatiliseks vastuseks autotööstuse väljakutsetele. Ta kinnitas ka, et Euroopa Liidu roheambitsioonid jäävad püsima.

"Euroopa Komisjon on valinud lähenemisviisi, mis on nii pragmaatiline kui ka kooskõlas oma kliimaeesmärkide ja ambitsioonidega," ütles Stéphane Séjourné.

Viimased muudatused vajavad veel ka liikmesriikide ja Euroopa Parlamendi heakskiitu.