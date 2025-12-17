X!

Riigikogu asub muutma kaht välja kuulutamata jäetud seadust

Eesti
Riigikogu.
Riigikogu. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Riigikogu otsustas kolmapäeval istungil asuda muutma kaht presidendi poolt välja kuulutamata jäetud seadust, millest üks võimaldab tööandjal ja töötajal kokku leppida senisest paindlikumas töökorralduses ning teine näeb ajateenijatele ette kesktasemel eesti keele oskuse nõude.

Riigikogu ei võtnud muutmata kujul uuesti vastu valitsuse algatatud ja presidendi poolt välja kuulutamata jäetud töölepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seadust, vaid asub seda muutma. Riigikogu võttis seaduse algselt vastu 19. novembril.

Seadus võimaldab tööandjal ja töötajal kokku leppida senisest paindlikumas töökorralduses, kus osakoormusega töötaja saab soovi korral teha lisatunde täistööaja täitumiseni. Seaduse oluline eesmärk on vähendada tööandjate soovi sõlmida töölepingu kõrval praegu laialt levinud võlaõiguslikke lepinguid, nagu töövõtuleping või käsundusleping, mis ei taga töötajatele piisavaid sotsiaalseid tagatisi ja vajalikku tööalast kaitset.

Paindliku tööaja kokkulepetele kehtestatakse seaduses eraldi nõuded, näiteks tuleb kokkulepe sõlmida kirjalikult ja töötaja tunnitasu peab olema vähemalt 1,2-kordne tunnitasu alammäär. Töötaja peab tööl olema vähemalt veerand koormusega ehk töötama vähemalt 10 tundi nädalas, paindlikult saab lisaks töötada seega kuni 30 tundi. Arvestusperioodi lõppedes tuleb töötajale esitada graafik, kus on selgelt välja toodud kokkulepitud töötunnid, lisatunnid ja ületunnid sel perioodil.

Parlament lisas menetluse käigus seadusesse sätte ennetamaks olukordi, kus ettevõte soovib näiteks seni täistööajaga töötanud töötajatega sõlmida paindliku tööaja kokkuleppeid kulude optimeerimiseks.

President Alar Karis jättis seaduse detsembri alguses välja kuulutamata. Tema hinnangul rikuti seaduse menetlemisel põhiseadust, kui seda sooviti pärast vastuvõtmist vea parandamise teatisega muuta. Parandada sooviti sätet, mis käsitleb teavet, mis peab sisalduma paindliku tööaja kokkuleppes. Vastuvõetud seaduses viidatakse, et lisatud peab olema teave töötundide arvestamise kohta, samas kui parandus puudutab töötaja õigust kokkuleppest keelduda.

Presidendi sõnul ei olnud tegu ilmse ebatäpsusega, vaid sisulise muudatusega, mis mõjutab lepingupoolte õigusi ja kohustusi. Seetõttu pidas ta vajalikuks seadust Riigikogus uuesti arutada ja viia see põhiseadusega kooskõlla.

Seaduse uuesti arutamisel esinesid ettekandega põhiseaduskomisjoni liige Timo Suslov ja õiguskomisjoni esimees Madis Timpson. Mõlema komisjoni ettepanek riigikogu täiskogule oli seadust muutmata kujul mitte vastu võtta.

Hääletusel ei toetanud ükski saadik seaduse muutmata kujul uuesti vastuvõtmist ja selle vastu hääletas 67 riigikogu liiget. Seega määrati seadusele muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ning selle edasine menetlemine jätkub üldises korras.

Ka kaitseväeteenistuse seadus läheb muutmisele

Riigikogu ei võtnud muutmata kujul uuesti vastu ka valitsuse algatatud ja presidendi poolt välja kuulutamata jäetud kaitseväeteenistuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadust ning otsustas asuda seda muutma. Riigikogu võttis sellegi seaduse algselt vastu 19. novembril.

Seaduse eesmärk on senisest paremini kaasata reservväelasi, ajateenijaid ja kaitseväes töötavaid tsiviilisikuid kaitseväe tegevusse. Selleks luuakse muudatustega uus teenistusliik – vabatahtlik teenistus. Menetluse käigus viidi seadusesse ka muudatus, mille kohaselt peavad kutsealused ajateenistusse saamiseks valdama vähemalt kesktasemel eesti keelt.

Muudatuse kohaselt täiendatakse kaitseväeteenistuse seaduses ajateenistusse kutsumata jätmise asjaolude loetelu sättega, mille järgi ei kutsuta ajateenistusse kutsealust, kes ei valda eesti keelt vähemalt B1-tasemel. Muudatusettepaneku selgituse kohaselt toimub ajateenijate väljaõpe eesti keeles ning väljaõppes kasutatakse järjest keerukamaid relva- ja sidesüsteeme ja spetsiifilisi erialaseid termineid. Alla B1-taseme keeleoskusega isik ei suuda korraldusi ega õppesisu piisavalt omandada, mis omakorda takistab tõhusa sõjaväelise väljaõppe edukat läbimist.

Teiste muudatustega loobutakse reservväelaste kahekordse auastme vanuse nõudest, sätestatakse tegevväelase palgakorralduse osana tegevteenistuses oldud aja eest lisatasu maksmise võimalus ning nähakse ette, et puhkusele minekul makstakse eraldi sõidukulu hüvitist vaid välisriigis elavale ajateenijale.

President Alar Karis jättis seaduse detsembri algul välja kuulutamata. Tema hinnangul rikutakse seadusega võrdse kohtlemise põhimõtet, sest sellega antakse kaitseväekohustuse täitmisel põhjendamata eelis neile kutsealustele, kes ei oska eesti keelt. President pidas vajalikuks seadust riigikogus uuesti arutada ja viia see põhiseadusega kooskõlla.

Seaduse uuesti arutamisel esinesid ettekandega põhiseaduskomisjoni liige Timo Suslov ja riigikaitsekomisjoni liige Peeter Tali. Mõlema komisjoni ettepanek täiskogule oli seadust muutmata kujul mitte vastu võtta.

Hääletusel ei toetanud ükski riigikogu liige seaduse muutmata kujul uuesti vastuvõtmist ning selle vastu hääletas 79 saadikut. Seega määrati seadusele muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ning selle edasine menetlemine jätkub üldises korras.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

Raadio pidupäev

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:34

Riigikogu asub muutma kaht välja kuulutamata jäetud seadust

19:23

Aktuaalne kaamera kell 18:30

19:12

NBA langetab Seattle'i ja Las Vegase tuleviku kohta otsuse järgmisel aastal

18:55

ERR Brüsselis: sisepõlemismootoritega autode tootmise täielikku keeldu 2035 ei tule

18:41

Eesti Energia alustas uue õlitehase käivitustöid

18:35

Päevakaja (17.12.2025 18:00:00)

18:35

Aktuaalne kaamera kell 17:00

18:27

Luis Suarez pikendas Miami Interiga lepingut

18:13

Belgia enne EL-i ülemkogu: Vene varade kasutamise plaan liigub vales suunas

17:59

Ringkonnakohus jättis Kairi Kuusemaa enne tähtaega vabastamata

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

16.12

Kohus käskis Kallasel Vooglaiu tõttu oma väited ümber lükata

08:04

Ida-Virumaa kutsehariduskeskus peatab kutseõppe ja hakkab noortele eesti keelt õpetama

16.12

Automaks jäi tähtajaks tasumata 60 000 isikul

16.12

Vene naftahinnad kukkusid viimaste aastate madalaimale tasemele

07:05

Trumpi uus reisikeeld sulgeb USA uksed veel mitmele riigile

11:23

Meedia: USA, Euroopa ja Ukraina leppisid kokku julgeolekugarantiides

15:50

Venemaa liugpommirünnakus Zaporižžjale sai viga 26 inimest Uuendatud

16.12

Terras tegi valitsusele ettepaneku vabastada ametist kantsler Marko Gorban

12:53

Lugeja küsib: miks õhtud juba praegu pealtnäha valgemaks lähevad?

16.12

Riik annaks sõjaajal 56 000 erasektori inimesele kriisiülesanded

ilmateade

loe: sport

19:12

NBA langetab Seattle'i ja Las Vegase tuleviku kohta otsuse järgmisel aastal

18:27

Luis Suarez pikendas Miami Interiga lepingut

17:50

Alcarazi ja Ferrero kuue slämmivõiduni viinud koostöö lõppes

16:59

Jalgpalliliit käivitas noortetöö kvaliteedistandardi süsteemi

loe: kultuur

17:16

Kristi ja Siim Kallase fondi stipendiumi pälvisid Põldma, Palmiste ja Kasterpalu

16:03

Piret Raud uuest lasteraamatust "Tähtis kuju": see räägib totalitarismist

15:59

Veebruaris jõuab kinodesse Ergo Kulla ekraniseering "Säärasest mulgist"

15:53

Kirjandusfestival Prima Vista 2026 uurib tehisliku ja päris maailma piire

loe: eeter

14:18

ETV ja ETV2 pühadekava pakub uusi kohtumisi igasse õhtusse

12:55

Aasta muusik 2025 on Hans Christian Aavik

11:02

Video: "Ringvaate" stuudios prooviti kõige paremaid jõulusööke

10:41

Ajaloolane: keskaegseid jõule iseloomustas küllus ja valgus

Raadiouudised

16:35

Pilving: soov riigikaitselisi objekte kiirkorras menetleda kätkeb endas mitmeid ohte

15:20

Raadiouudised (17.12.2025 15:00:00)

14:55

Kohalike jaoks jääb RMK märgalade taastamise mõttekus tihti arusaamatuks

12:25

Raadiouudised (17.12.2025 12:00:00)

10:35

Turbatootjad kardavad konkurentsivõime kadu

10:00

Notarid abieluvara puudutavaid seadusi muutma ei kiirustaks

09:55

Briti valitsus uurib Vene ja Hiina raha mõju riigi sisepoliitikale

09:50

Ida-Virumaa kutsehariduskeskus peatab kutseõppe ja hakkab noortele eesti keelt õpetama

09:25

Raadiouudised (17.12.2025 09:00:00)

16.12

Tsahkna: Berliini ühisavalduses on nii häid kui halbu punkte

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo