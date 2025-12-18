Nädalalõpp toob jahedamad ilmad

Reedel survestab Norra merele jõudnud madalrõhkkond Eestini ulatuvat kõrgrõhuala serva ja nende rõhuväljade surve mõjul tuul tugevneb. Tihedamat sadu meieni aga ei jõua ja vaid üksikutes kohtades tibutab veidi vihma.

Öö tuleb pilves. Kohati sajab vähest vihma ja on udu. Puhub edela- ja lõunatuul 4-10, rannikul iiliti 16 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni 4, läänerannikul kuni 7 kraadi.

Hommik on pilves ja sajuta ning paiguti udutab. Puhub mõõdukas edela- ja lõunatuul ning sooja on 1 kuni 7 kraadi.

Päev on pilves selgimistega, kohati sajab vähest vihma ja võib veel olla ka udu. Edela- ja lõunatuul puhub 5-10, saartel ja läänerannikul 8-14, iiliti 18 m/s. Sooja on 2 kuni 7 kraadi.

Laupäeva öösel laieneb vihmasadu Lääne-Eestist üle maa ja päeval sajab vähest vihma juba mitmel pool. Öösel on sooja 2 kuni 7, päeval 4 kuni 8 kraadi. Pühapäev tuleb olulise sajuta ning vähest vihma ja lörtsi võib sadada vaid Kirde-Eestis ning õhk hakkab jahenema.

Ka esmaspäev on peamiselt sajuta ning vähest lund ja lörtsi lubab prognoos vaid õhtuks. Öösel võib õhutemperatuur langeda kergesse miinusesse, päeval on 0 kuni 5 kraadi. Teisipäevaks õhk jaheneb veelgi, Virumaal võib olla kuni -8 kraadi, päeval jääb õhutemperatuur -1 ja -6 kraadi vahele. Kohati sajab vähest lund ja lörtsi.