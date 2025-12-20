X!

USA ründas Süürias Islamiriigi enam kui 70 sihtmärki

KC-1350 Stratotancer 19. detsembril USA keskväejuhatusele alluvast baasist õhku tõusmas.
KC-1350 Stratotancer 19. detsembril USA keskväejuhatusele alluvast baasist õhku tõusmas. Autor/allikas: U.S. Air Force Photo/Handout via REUTERS/Scanpix
USA relvajõud andsid reedel Süürias löögi enam kui 70 terrorivõrgustiku Islamiriik sihtmärgile kättemaksuks eelmisel nädalavahetusel toimunud rünnaku eest, milles hukkus kolm ameeriklast.

USA presidendi Donald Trumpi sõnul toetas Süüria valitsus rünnakuid Islamiriigi tugipunktide vastu.

Washingtoni teatel tappis relvastatud isik 13. detsembril Palmyras kaks USA sõdurit ja üks tsiviilisikust tõlgi. Palmyras asuvad UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluvad iidsed varemed ja see oli kunagi džihadistide kontrolli all.

Vastuseks ründas USA hävituslennukite, ründekopterite ja suurtükkidega enam kui 70 sihtmärki Süüria keskosas, teatas USA keskväejuhatus (CENTCOM). "Operatsioonis kasutati enam kui 100 ühikut täppismoona teadaolevate Islamiriigi taristuobjektide ja relvaladude vastu."

Trump teatas oma sotsiaalvõrgustiku Truth Social tõsisest kättemaksust mõrvarlike terroristide vastu.

CENTCOM-i teatel on USA ja liitlasväed pärast Palmyra rünnakut viinud Süürias ja Iraagis läbi kümme operatsiooni, mille tulemusel on tapetud või kinni peetud 23 terroristi. Keskväejuhatus ei täpsustanud, millistesse rühmitustesse äärmuslased kuulusid. 

Süüria välisministeerium teatas sotsiaalmeediaplatvormil X, et kuigi nad ei kommenteeri otseselt reedeseid rünnakuid, on riik pühendunud võitlusele Islamiriigi vastu ning tagab, et sellel ei oleks Süüria territooriumil turvalisi paiku.

Läinud nädalavahetusel Palmyra rünnakus hukkunud ameeriklased olid Iowa rahvuskaardi seersandid William Howard ja Edgar Torres Tovar ning Michiganist pärit tõlk Ayad Mansoor Sakat.

Rünnak oli esimene omataoline pärast kauaaegse valitseja Bashar al-Assadi kukutamist mullu detsembris.  Süüria siseministeeriumi pressiesindaja Noureddine al-Baba sõnul oli ründaja julgeolekujõudude liige, kes kavatseti vallandada tema äärmuslike islamistlike ideede tõttu.

Trump on pikka aega olnud Washingtoni kohaloleku suhtes Süürias skeptiline. Oma esimesel ametiajal andis ta korralduse väed sealt välja viia, kuid jättis need lõpuks siiski riiki.

Pentagon teatas aprillis, et Ühendriigid kärbivad järgnevatel kuudel Süürias asuva isikkoosseisu arvu poole võrra, samas kui USA erisaadik Süürias Tom Barrack ütles juunis, et Washington vähendab lõpuks oma baaside arvu riigis ühele.

USA väed on praegu paigutatud Süüria kurdide kontrolli all olevasse kirdeossa ning Al-Tanfi baasi Jordaania piiri lähedal.

Toimetaja: Karin Koppel

Allikas: AFP-STT-BNS

