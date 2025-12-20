Eksperdid ei oota USA-Venemaa kohtumiselt läbimurret

Eksperdid ei oota Miamis toimuvalt USA-Venemaa kohtumiselt läbimurret rahu suunas. Venemaa ei tee järeleandmisi, kuna näeb, et USA huvi on iga hinna eest saavutada tulemust, Euroopa Liit on aga nõrk.

Venemaa ja USA esindajad kohtuvad laupäeval Miamis. Kohtumisele eelnesid ameeriklaste kõnelused ukrainlaste ja eurooplastega Berliinis.

Jõuluime jääb unistuseks, ütles Tallinna tehnikaülikooli õiguse instituudi dotsent Holger Mölder.

"Mis puudutab Venemaad, siis tundub, et hetkel rahu teda väga ei huvita. Tal puudub sisepoliitiline surve. USA eesmärk on ilmselt siis näidata, et nad on midagi teinud. See ei pea tingimata tähendama, et tuleb reaalne rahu," rääkis Mölder.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et USA on pakkunud rahukõneluste laua taha kohta ka Euroopa saadikutele.

Kuid miks peaks USA ja Venemaa Euroopaga arvestama, kui see on viimasel ajal näidanud end otsustusvõimetu ja nõrgana, küsis Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet.

"EL on täna nii Ühendriikide kui paraku ka Venemaa silmis veelgi nõrgem," märkis Paet.

"Kindlasti Venemaa puhul ma ei näe mingit põhjust, miks nad peaksid astuma sammukesegi lähemale nendele soovidele, mida Ukraina ise on väljendanud või EL. Seetõttu ma ei näe, et nähtavas tulevikus midagi positiivset võiks sündida," rääkis ta.

Ka Ukraina praegune juhtkond ei ole valmis olulisi järeleandmisi tegema, nagu ootavad Venemaa ja USA. Ukraina jaoks tähendaksid järeleandmised, et seni kantud kaotused olid asjatud.

Paet rõhutas, et peab Euroopa olema valmisolekus Vene hübriidrünnakuteks.