USA relvajõud peatasid Venezuela lähistel järgmise tankeri

Tegemist on teise korraga vähem kui kahe nädala jooksul, mil USA on piirkonnas tankeri kinni pidanud. Vaid mõni päev tagasi kuulutas president Donald Trump välja blokaadi sanktsioonide all olevatele tankeritele, mis suunduvad Venezuelasse või sealt lahkuvad.

"USA rannikuvalve pidas sõjaministeeriumi toetusel 20. detsembri varahommikul koidueelses operatsioonis kinni naftatankeri, mis oli viimati sildunud Venezuelas," ütles USA sisejulgeolekuminister Kristi Noem sotsiaalmeediaplatvormil X.

Postitusele oli lisatud peaaegu kaheksaminutiline video, millel oli näha merel oleva suure tankeri teki kohal hõljuvat helikopterit.

In a pre-dawn action early this morning on Dec. 20, the US Coast Guard with the support of the Department of War apprehended an oil tanker that was last docked in Venezuela.



"USA jätkab sanktsioonide all oleva nafta ebaseadusliku transportimise takistamist, mida kasutatakse piirkonnas narkoterrorismi rahastamiseks. Me leiame teid üles ja me peatame teid," lisas Noem.

Ajaleht The New York Times teatas viitega ühele anonüümseks jääda soovinud USA ametnikule ja kahele Venezuela naftatööstuse siseringi kuuluvale isikule, et laev oli Panama lipu all sõitev tanker, mis vedas Venezuela naftat, oli hiljuti Venezuelast lahkunud ning asus Kariibi mere vetes.

USA sisejulgeolekuministeeriumi postituse kohaselt kannab naftatanker nime Centuries ja seda kahtlustatakse USA sanktsioonide alla kuuluva nafta vedamises.

Kaitseminister Pete Hegseth jagas hiljem Noemi postitust ja sellega kaasnenud videot, öeldes, et Trumpi blokaad sanktsioonide all olevatele naftatankeritele jääb täielikult jõusse.

10. detsembril hõivasid USA sõjaväelased Venezuela ranniku lähedal suure naftatankeri, mis peaprokuröri sõnul oli seotud sanktsioonide all oleva nafta veoga Venezuelast Iraani.

USA on juba mitu kuud koondanud Kariibi mere piirkonda suuri sõjalisi jõude, mille ametlik eesmärk on võidelda Ladina-Ameerika uimastikaubanduse vastu, kuid mis on eriti suunatud Venezuela vastu.

Praegu on Kariibi merel 11 USA sõjalaeva: maailma suurim lennukikandja, üks dessantründelaev, kaks dessant-transpordilaeva, kaks ristlejat ja viis hävitajat.

Piirkonnas on ka USA rannikuvalve laevu, kuid teenistus keeldus julgeoleku kaalutlustel aluste numbreid avaldamast.

Caracas näeb operatsioonis kampaaniat vasakpoolse liidri Nicolás Maduro võimult tõrjumiseks ja Venezuela nafta varastamiseks. Washington ja paljud teised riigid peavad Madurot ebaseaduslikuks presidendiks.

USA sõjavägi on alates septembrist korraldanud ka rea õhurünnakuid väidetavate uimasteid vedavate aluste vastu Kariibi merel ja Vaikse ookeani idaosas. Kriitikud on seadnud kahtluse alla rünnakute seaduslikkuse, kuna hukkunud on üle 100 inimese ning aluste pihta tule avamiseks pole antud piisavaid põhjendusi.

Venezuela süüdistas USA-d naftatankeri varguses ja röövis

Venezuela ametnikud mõistsid laupäeval hukka juba teise naftatankeri arestimise USA sõjaväe operatsioonis, nimetades seda varguseks ja röövimiseks.

"Need teod ei jää karistuseta," hoiatas asepresident Delcy Rodríguez sotsiaalmeedias edastatud avalduses, lisades, et "nende tõsiste sündmuste eest vastutajad annavad oma kuritegeliku tegevuse eest vastust nii kohtu kui ka ajaloo ees".