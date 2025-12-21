X!

Graham toetab Tomahawkide andmist Ukrainale, kui Putin rahuleppest keeldub

Lindsey Graham.
Lindsey Graham. Autor/allikas: SCANPIX/AP
Kui Kremli liider Vladimir Putin lükkab rahuleppe tagasi, siis peaks USA president Donald Trump andma Ukrainale Tomahawki tiibrakette, et rünnata Venemaa territooriumil asuvaid sõjatehaseid, teatas pühapäeval senaator Lindsey Graham.

Graham rääkis temal telekanali NBC Newsi saates "Meet the Press", mida vahendas ukrainlaste uudiste portaal Ukrinform.

"Me suhtleme Venemaaga jätkuvalt. Püüame Putinit rahulaua taha meelitada, kuid ta tõrjub kõik meie püüdlused. Kui ta ütleb seekord "ei", siis loodan, et president Trump allkirjastab minu esitatud eelnõu, et kehtestada tariifid riikidele nagu Hiina, kes ostavad tarnitud Vene naftat. Teiseks kuulutab Venemaa riiklikuks terrorismisponsoriks 20 000 Ukraina lapse röövimise eest. Kolmandaks, mis kõige tähtsam, hõivab laevad, mis veavad sanktsioneeritud Vene naftat. Nagu seda tehakse praegu Venezuelas," rääkis Graham.

"Kui Putin ütleb "ei", siis peame mängu dramaatiliselt muutma, muu hulgas andma Ukrainale Tomahawki rakette, et rünnata Venemaal asuvaid drooni- ja raketitehaseid," rääkis senaator.

"Kui Putin ütleb "ei", siis paneksin ma kõik mängu," kinnitas Graham.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: BNS

