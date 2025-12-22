Vene nafta hind langes alla 35 dollari barrelist

USA kehtestas oktoobri lõpus sanktsioonid kahe suurima Vene naftafirma vastu. Venemaa naftahinnad on nüüd langenud madalaimale tasemele pärast Ukraina sõja puhkemist.

Novorossiiski sadamast tarnitava nafta hind langes alla 35 dollari barrelist, Läänemerelt tarnitava nafta hind on umbes 36 dollarit barreli kohta, vahendas The Moscow Times.

Venemaa on sanktsioonide tõttu suunanud tarned ümber Hiinasse ja Indiasse. Trump on aga kehtestanud Indiale Vene nafta ostmise eest 25-protsendilised lisatollid.

"Venemaa kaotab naftasanktsioonide tõttu iga kuu miljardeid dollareid. Vene nafta allahindlused on Brenti (maailmaturu hind) suhtes kerkinud 30 protsendini ja mõnel juhul üle 50 protsendi," ütles Janis Kluge, Venemaa majanduse ekspert Saksamaa Rahvusvaheliste ja Julgeolekuküsimuste Instituudist

Isegi Venemaa rahandusministeeriumi ametlikud andmed näitavad, et nafta- ja gaasitulud langesid juba novembris aastases võrdluses 34 protsenti. 2025. aasta föderaaleelarve koostati aga algselt eeldusega, et nafta hind on 69 dollarit barreli kohta. Hiljem prognoosi kärbiti ja eeldati, et nafta hind on 58 dollarit. Tänavune naftatulude laekumine jääb seetõttu alla ka kärbitud ootustele.