Uus aasta toob kaasa mitmed aktsiisitõusud

Alates 1. jaanuarist tõuseb tubaka- ja alkoholiaktsiis, kevadel lisandub sellele bensiini, diislikütuse ja kütteõlide ning ka elektrienergia aktsiisitõus.

Tulevast aastast tõusevad tubakatoodete aktsiisimäärad 10 protsendi võrra ning sama palju tõuseb ka alkoholiaktsiis. Viie protsendi võrra tõuseb alkoholi- ja tubakaaktsiis ka 2027. ja 2028. aastal.

Kütuse- ja elektriaktsiis kohe aasta alguses ei kerki, kuid aktsiisimäärad tõusevad alates 1. maist. Tõus ootab nii bensiini, vedelgaasi, diislikütuse, kerge ja raske kütteõli, põlevkivikütteõli, maagaasi, mootorimaagaasi kui ka veeldatud mootorimaagaasi aktsiisi.

Bensiini, aga ka bensiini aktsiisimääraga maksustatava kütusesarnase toote aktsiisimäär tõuseb 621 euroni tuhande liitri kohta. Diislikütuse aktsiisiks saab olema 459 eurot tuhande liitri kohta ja maagaasiaktsiisiks 66,58 eurot tuhande kuupmeetri kohta.

Viimati tõusis elektrienergia aktsiis tänavu mais 1,45 euro juurest 2,1 euroni megavatt-tunni kohta, 1. maist kerkib see aga veelgi – 3,07 euroni megavatt-tunnist.

Palgalt kinni peetav tulumaks jääb ka tuleval aastal 22 protsendi juurde, sest kavandatud julgeolekumaksu jättis valitsus siiski kehtestamata. Maksuvaba tulu tõuseb aga 700 euroni kuus ehk 8400 euroni aastas sõltumata inimese sissetuleku suurusest. Pensioniealiste maksuvaba tulu on 776 eurot kuus.

Kehtima hakkab ülempiir tervisekassa makstavale ajutise töövõimetuse hüvitisele ja selleks on 126,87 eurot päevas. Ülempiir ei kehti esimesele kaheksale haiguspäevale, vaid rakendub alates üheksandast päevast, mil hüvitist hakkab arvestama tervisekassa. Uus ülempiir kehtestatakse igaks kalendriaastaks.

Automaks kehtib ka tuleval aastal, kuid lastega pere maksusoodustus neile, kellel on vähemalt üks kuni 18-aastane laps ning üks sõiduauto või väikebuss, vähendatakse maksukohustust 100 euro võrra iga alaealise kohta. Soodustuse saamiseks ei pea inimene ise midagi tegema, arvestamine jääb maksu- ja tolliameti pärusmaaks.

Paljudel inimestel tõuseb ka maamaks, kuid millises ulatuses, sõltub konkreetsest omavalitsusest, kes paneb paika maamaksu tõusu piirmäära vahemikus kümnest kuni saja protsendini ning kodualuse maa maksusoodustuse, mis võib olla null kuni tuhat eurot.

Juriidiliste isikute võimalust teha tulumaksuvabalt annetusi ja kingitusi Ukraina toetuseks pikendati kuni 2027. aasta lõpuni.

Käibemaks jääb järgmisel aastal samaks ehk 24 protsendi juurde, kuhu see tõusis tänavu suvel.