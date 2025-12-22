X!

Uus aasta toob kaasa mitmed aktsiisitõusud

Majandus
Uuest aastast tõuseb ka alkoholiaktsiis.
Uuest aastast tõuseb ka alkoholiaktsiis. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Majandus

Alates 1. jaanuarist tõuseb tubaka- ja alkoholiaktsiis, kevadel lisandub sellele bensiini, diislikütuse ja kütteõlide ning ka elektrienergia aktsiisitõus.

Tulevast aastast tõusevad tubakatoodete aktsiisimäärad 10 protsendi võrra ning sama palju tõuseb ka alkoholiaktsiis. Viie protsendi võrra tõuseb alkoholi- ja tubakaaktsiis ka 2027. ja 2028. aastal.

Kütuse- ja elektriaktsiis kohe aasta alguses ei kerki, kuid aktsiisimäärad tõusevad alates 1. maist. Tõus ootab nii bensiini, vedelgaasi, diislikütuse, kerge ja raske kütteõli, põlevkivikütteõli, maagaasi, mootorimaagaasi kui ka veeldatud mootorimaagaasi aktsiisi.

Bensiini, aga ka bensiini aktsiisimääraga maksustatava kütusesarnase toote aktsiisimäär tõuseb 621 euroni tuhande liitri kohta. Diislikütuse aktsiisiks saab olema 459 eurot tuhande liitri kohta ja maagaasiaktsiisiks 66,58 eurot tuhande kuupmeetri kohta.

Viimati tõusis elektrienergia aktsiis tänavu mais 1,45 euro juurest 2,1 euroni megavatt-tunni kohta, 1. maist kerkib see aga veelgi – 3,07 euroni megavatt-tunnist.

Palgalt kinni peetav tulumaks jääb ka tuleval aastal 22 protsendi juurde, sest kavandatud julgeolekumaksu jättis valitsus siiski kehtestamata. Maksuvaba tulu tõuseb aga 700 euroni kuus ehk 8400 euroni aastas sõltumata inimese sissetuleku suurusest. Pensioniealiste maksuvaba tulu on 776 eurot kuus.

Kehtima hakkab ülempiir tervisekassa makstavale ajutise töövõimetuse hüvitisele ja selleks on 126,87 eurot päevas. Ülempiir ei kehti esimesele kaheksale haiguspäevale, vaid rakendub alates üheksandast päevast, mil hüvitist hakkab arvestama tervisekassa. Uus ülempiir kehtestatakse igaks kalendriaastaks.

Automaks kehtib ka tuleval aastal, kuid lastega pere maksusoodustus neile, kellel on vähemalt üks kuni 18-aastane laps ning üks sõiduauto või väikebuss, vähendatakse maksukohustust 100 euro võrra iga alaealise kohta. Soodustuse saamiseks ei pea inimene ise midagi tegema, arvestamine jääb maksu- ja tolliameti pärusmaaks.

Paljudel inimestel tõuseb ka maamaks, kuid millises ulatuses, sõltub konkreetsest omavalitsusest, kes paneb paika maamaksu tõusu piirmäära vahemikus kümnest kuni saja protsendini ning kodualuse maa maksusoodustuse, mis võib olla null kuni tuhat eurot.

Juriidiliste isikute võimalust teha tulumaksuvabalt annetusi ja kingitusi Ukraina toetuseks pikendati kuni 2027. aasta lõpuni.

Käibemaks jääb järgmisel aastal samaks ehk 24 protsendi juurde, kuhu see tõusis tänavu suvel.

Toimetaja: Karin Koppel

Samal teemal

JÕULUTUNNEL

HÄÄLETUS KÄIB!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

17:31

Suri Briti laulja ja laulukirjutaja Chris Rea

17:23

Kohus võttis Ülemiste plahvatuse võimaliku tekitaja vahi alla

17:10

Stojkovic jätkab karjääri Eesti esiliigaklubi peatreenerina

16:21

Flora tõi meeskonda 52 korral Eesti koondist esindanud poolkaitsja

16:13

Justiitsministeeriumis on valminud seaduseelnõu notaritasude tõusuks

16:02

Ukraina ründas suurt naftaterminali Krasnodari krais Uuendatud

15:52

Uus aasta toob kaasa mitmed aktsiisitõusud

15:45

Ajateenistuse uus keelenõue puudutab 5 protsenti kutsealustest

15:45

Eelnõu tõstaks notariteenuste tasusid keskmiselt 74 protsenti

15:41

Tormis Laine ei saanud slaalomis tulemust kirja

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

21.12

Peaprokurör: Ülemiste keskuse plahvatuse korraldas 60-aastane Tallinna mees Uuendatud

21.12

Swedbank: petturite surve inimestelt raha kätte saada on enneolematu

14:44

Delfi: Ülemiste pommimees on häkker Artur Boiko Uuendatud

10:24

Moskvas hukkus autopommiplahvatuses kõrge Vene kindral

21.12

Paet: Euroopa Liit saatis maailmale sõnumi, et on nõrk ja lõhestunud

16:02

Ukraina ründas suurt naftaterminali Krasnodari krais Uuendatud

06:36

Uuest aastast tõuseb alkoholi- ja tubakaaktsiis

21.12

Puusepp: Venemaal ei ole sõjalist võimsust strateegiliseks eduks Ukrainas

07:19

USA blokaad Venezuela vastu lükkas Kuuba majanduse käpuli

21.12

Graham toetab Tomahawkide andmist Ukrainale, kui Putin rahuleppest keeldub

ilmateade

loe: sport

17:10

Stojkovic jätkab karjääri Eesti esiliigaklubi peatreenerina

16:21

Flora tõi meeskonda 52 korral Eesti koondist esindanud poolkaitsja

15:41

Tormis Laine ei saanud slaalomis tulemust kirja

15:04

EOK ja kultuuriministeerium leppisid kokku spordialaliitude toetuste summades

loe: kultuur

17:31

Suri Briti laulja ja laulukirjutaja Chris Rea

15:02

Galerii: draamateater jagas kolleegipreemiaid

14:08

Klassikaraadio täidab pühad jõulumuusikaga

12:43

Pildid: Eesti kunstnikud osalesid rahvusvahelisel käsitrükifestivalil Gruusias

loe: eeter

14:31

Aastahiti esikümme on selgunud

14:08

Klassikaraadio täidab pühad jõulumuusikaga

12:26

"Teise mätta otsast": nüüdiskultuuri tuleb vallata nagu omaette keelt

11:16

Vabatahtlik seltsiline: regulaarne suhtlus aitab eakatel üksildustunnet vähendad

Raadiouudised

15:25

Raadiouudised (22.12.2025 15:00:00)

12:30

Europol hoiatab: kuritegelikud võrgustikud värbavad lapsi

12:30

Ministeerium: ametnike asemel võiks maksuviiviseid määrata robot

12:20

Raadiouudised (22.12.2025 12:00:00)

10:05

Vabariiklased arutavad järgmise USA riigipea üle

09:55

Uuest aastast tõusevad tubakatoodete ja alkoholi aktsiisimäärad

09:30

Raadiouudised (22.12.2025 09:00:00)

21.12

Motoklubid jagavad jõulude eel kommi

21.12

USA konservatiividele on olulisimad teemad majandus, elukallidus ja immigratsioon

21.12

Päevakaja (21.12.2025 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo