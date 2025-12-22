X!

ERR Washingtonis: vabariiklased näevad USA järgmise presidendina JD Vance'i

Foto: SCANPIX/Getty Images via AFP/Caylo Seals
Kuigi Ameerika Ühendriikide president Donald Trump ei ole ametis olnud veel aastatki, mõtlevad vabariiklased juba sellele, kes võiks kandideerida riigipeaks 2028. aastal. Asepresident JD Vance'i toetus on suur, kuid paljud vabariiklased soovivad sellegipoolest näha ka teisi võimalikke kandidaate.

Poliitliikumine Turning Point USA mõjutab üha enam konservatiivide, eriti noorte vabariiklaste vaateid ja poliitilisi eelistusi. Organisatsiooni roll ei piirdu enam üksnes aktivismiga, vaid üha selgemalt kujundab ka vabariikliku partei tulevikku.

Organisatsiooni juht Erika Kirk, poliitaktivisti Charlie Kirki lesk, andis mõista, et näeb tulevase USA riigipeana praegust asepresidenti JD Vance'i, suunates vabariiklasi juba praegu mõtlema 2028. aasta presidendivalimistele.

"Ma arvan, et tulevikule tuleb alati mõelda. Peame andma president Trumpile küll aega. Ma austan teda väga ja olen tänulik, et ta on meie president. Samal ajal peame hoidma silma peal ka järgmistel valimistel," lausus kohalik Lori.

Neli päeva kestnud konservatiivide konverentsil AmericaFestil astus üles ka asepresident JD Vance, keda saal tervitas valju aplausiga.

"Erika Kirk, ma ei suuda sind piisavalt tänada sinu tugevuse, väärikuse ja toetavate sõnade eest nii sellele administratsioonile, aga ka mulle isiklikult," sõnas Vance konverentsil.

Paljud president Donald Trumpi toetajad näevadki JD Vance'i loogilise jätkajana, kes suudaks senist poliitilist kurssi edasi kanda.

"Kui küsida, keda ma näen 2028. aastal järgmise presidendina, siis minu vastus on JD Vance. Tunnen, et vajame veel kümmet aastat Trumpi ja JD Vance'i poliitikat. Sooviksin näha, et tal oleks tugev asepresidendikandidaat. Näiteks Marco Rubio, Ron DeSantis või Byron Donalds ehk inimesed, kellel on julgust seista selle eest, mis on meie riigis õige," ütles Saundra.

"Mulle väga meeldib JD Vance. Arvan, et ta oleks suurepärane Donald Trumpi poliitika jätkaja. Samuti hindan Marco Rubiot ja usun, et temast võiks saada tugev asepresident JD Vance'i kõrval. JD Vance oleks minu hinnangul suurepärane kandidaat," ütles Lori.

Osa vabariiklasi soovib näha ka teisi võimalikke kandidaate.

"JD on minu arvates väga hea inimene ja mul ei ole tema suhtes mingeid etteheiteid. Samas tahaksin teda veel rohkem kuulda ja tundma õppida, seega ei ole ma praegu valmis kedagi toetama. Soovin näha, kes veel kandideerima asuvad," sõnas Deanna.

"Usun, et kui Charlie Kirki poleks mõrvatud, oleks temast aja jooksul saanud president. Ta oskas inimestega rääkida ja oli palju viisakam kui mina," lausus Ervin.

Samas puudub vabariiklikus parteis üksmeel tuleviku osas. Vanakooli konservatiivid ei näe Trumpi poliitikat partei pikaajalise suunana. Samal ajal soovivad tema toetajad, et senine kurss kujuneks vabariiklaste uueks normiks.

"Praegu näen, et liigume üha enam lõhestumise suunas ja ma ei soovi seda. Kui me nüüd ei ühine, võime kaotada nii 2026. kui ka 2028. aasta valimised. Kui oleme umbes 90 protsendis küsimustes ühel meelel, siis miks me omavahel võitleme?" ütles Oshin.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

