Sõja 1399. päev. Ukraina droonid tabasid Venemaa naftakeemiatehast

Oluline Ukraina sõjas teisipäeval, 23. detsembril kell 21.54:

- Ukraina droonid tabasid Venemaa naftakeemiatehast;

- Venemaa drooni- ja raketirünnak põhjustas Ukrainas elektrikatkestusi;

- Meedia: Rubiol ja Witkoffil on Ukraina osas erimeelsused;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1420 sõdurit;

- Ukraina teatas oma üksuste väljaviimisest Siverski linnast;

- SBU: enne Vene allveelaeva tabamist hävitati eriotstarbeline lennuk.

Ukraina droonid tabasid Venemaa naftakeemiatehast

Sotsiaalmeediakanalid jagavad videolõiku, mis näitab, kuidas Ukraina droonid tabasid Stavropoli krais asuvat naftakeemiatehast.

Droonid ründasid ööl vastu teisipäeva Stavropoli krais asuvat Budjonnovski linna. Kohalikud võimud teatasid, et linna tööstustsoonis puhkes tulekahju. Sotsiaalmeedias levivad videolõigud, mis näitavad, et tabamuse sai piirkonnas tegutsev Stavroleni naftakeemiatehas.

Stavrolen chemical plant located in the city of Budyonnovsk, in Russia's Stavropol Krai is on fire after the attack.



Stavrolen chemical plant located in the city of Budyonnovsk, in Russia's Stavropol Krai is on fire after the attack.

The Stavrolen chemical plant is considered a facility of military and strategic importance due to its role in the production of petrochemical products, such as…

Venemaa drooni- ja raketirünnak põhjustas Ukrainas elektrikatkestusi

Mitmed Ukraina piirkonnad kannatasid teisipäeval käreda talvekülmaga elektrikatkestuste all pärast seda, kui Venemaa korraldas võimude teatel järjekordse ulatusliku drooni- ja raketirünnaku.

"Venemaa ründab taas meie energiataristut. Selle tulemusena on mitmetes Ukraina piirkondades kehtestatud erakorralised elektrikatkestused," teatas teisipäeva hommikul riigi energiaministeerium.

Ukraina energiaoperaatori Ukrenerho teatel puhkesid massiivse raketi- ja droonirünnaku tagajärjel mitmes piirkonnas tulekahjud.

Kohalike võimude teatel hukkus üks inimene läänepoolses Hmelnõtskõi oblastis ja teine Kiievis.

Kohalike võimude andmetel sai mitmes piirkonnas vigastada mitu inimest, sealhulgas lapsi.

Venemaa on viimastel päevadel intensiivistanud rünnakuid Lõuna-Ukraina sadamalinnale Odessale, mis on Ukraina võimude sõnul katse hävitada täielikult merelogistika. Värsked rünnakud põhjustasid Musta mere äärses linnas tulekahjusid.

Meedia: Rubiol ja Witkoffil on Ukraina osas erimeelsused

USA välisminister Marco Rubio pidi osalema rahukõnelustel Ukraina ametnikega Šveitsis, kuid Trumpi eriesindaja Steve Witkoff läks sinna varem, kirjutas esmaspäeval meediakanal NBC News.

Väljaanne väitis kolmele allikale viidates, et Witkoff ei teavitanud Rubiot ega teisi välisministeeriumi ametnikke oma reisiplaanidest. NBC Newsi allikate arvates tehti seda selleks, et Witkoff saaks Ukrainaga läbi rääkida oma äranägemise järgi.

Kolme allika teatel sõitis Rubio Genfi, et vältida Witkoffi eraldiseisvat kohtumist Ukraina ametnikega.. Uudisloos märgiti, et see polnud esimene kord, kui USA ametnikud pidasid Witkoffi tegevust katseks Rubiost mööda minna.

Meediakanali hinnangul on Rubiol ja Witkoffil radikaalselt erinevad vaated sellele, kuidas lõpetada sõda Ukrainas ja kui palju peaks USA usaldama Venemaa lubadusi.

"Tundub, et nad mängivad eri nootidel. Ja kui teil pole läbirääkimistel ühist arusaama probleemidest ja vastasest, ei saa see hea olla," ütles endine karjääridiplomaat ja NATO suursaadik Alexander Vershbow.

Väljaanne märkis, et püüdes kiiresti kokkulepet sõlmida, mida käskis Trump, nõudis Witkoff ettepanekuid, mis näevad ette, et Ukraina loovutab osa oma territooriumidest ja lepib riskidega oma tulevasele julgeolekule.

Uudisloo kohaselt pooldavad Rubio ja mõned teised administratsiooni ametnikud majandusliku ja sõjalise surve suurendamist Venemaale. Nende arvates peaks see sundima Venemaa juhti Vladimir Putinit järeleandmistele ja tagama Ukrainale turvalise tuleviku. Lisaks jagavad nende arvamust USA Euroopa liitlased.

Väljaanne toob välja, et see teave põhineb intervjuudel enam kui tosina praeguse ja endise Ameerika ning Euroopa ametnikuga, kes rääkisid anonüümsuse tingimusel ja kirjeldasid tundlikke sündmusi.

Samal ajal lükkas välisministeeriumi pressiesindaja Tommy Pigott tagasi väited, et Rubiol ja Witkoffil on erinevad vaated.

"Nende vahel pole erimeelsusi ega ole kunagi olnud. Välisminister Rubiol ja eriesindaja Witkoffil on tihe töösuhe ja nad on isiklikud sõbrad. Mõlemad jagavad täielikult presidendi eesmärke ja kumbki viib täielikus koostöös ellu president Trumpi visiooni sõja lõpetamiseks ja rahu saavutamiseks," kinnitas Pigott.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1420 sõdurit

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 199 280 (võrdlus eelmise päevaga +1420);

- tankid 11 446 (+8);

- jalaväe lahingumasinad 23 792 (+20);

- suurtükisüsteemid 35 331 (+23);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1576 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1263 (+0);

- lennukid 432 (+0);

- kopterid 347 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 93 166 (+453);

- tiibraketid 4073 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 70 966 (+113);

- eritehnika 4029 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Ukraina teatas oma üksuste väljaviimisest Siverski linnast

Ukraina väeüksused on taandunud Ida-Ukrainas Donetski oblastis asuvast Siverski linnast, teatas kindralstaap teisipäeval, samal ajal tugevdab Venemaa oma hiljutist pealetungi kogu rindejoonel.

"Selleks, et säästa oma sõdurite elu ja oma üksuste lahinguvõimet, taandusid Ukraina kaitsjad asulast," märkis Ukraina armee.

Relvajõud lisasid, et venelastel oli märkimisväärne ülekaal nii elavjõus kui ka tehnikas.

SBU: enne Vene allveelaeva tabamist hävitati eriotstarbeline lennuk

Ukraina julgeolekuteenistus (SBU) teatas, et enne Novorossiiskis asuva allveelaeva tabamist tegi droonirünnak kahjutuks Vene Il-38N allveelaevavastase lennuki.

Sotsiaalmeedia postituses, millele on lisatud video, väidab SBU, et lennuk lasti õhku Aasovi mere kaldal Jeiskis asuval lennuväljal.

"Mustal merel oli venelastel ainult üks selle klassi lennuk, mis oli võimeline tuvastama allveedrooni Sea Baby. "Selle allveelaevavastase lennuki kahjutuks tegemine tagas operatsiooni põhiosa – Varšavjanka-klassi allveelaeva hävitamise – eduka lõpuleviimise," teatas SBU.

Lisatud video näib olevat filmitud aeglaselt liikuva drooniga, mis läheneb maandatud lennukile suhteliselt aeglaselt ja hõljub selle kohal.

Kaugus Ukraina kontrolli all oleva territooriumi lähimast punktist Jeiskini on umbes 180 kilomeetrit.

Venemaa võimud ja sõjaväelased ei ole Jeiskis toimunud Il-38N lennuki rünnaku kohta avaldust teinud.

Ukraina teatas eelmisel esmaspäeval, et riigi veealused droonid tabasid Musta mere Novorossiiski sadamas olnud Vene allveelaeva.