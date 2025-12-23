X!

Venemaa majandus jaheneb ning palgakasv aeglustub

Välismaa
Venemaa pealinn Moskva
Venemaa pealinn Moskva Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Alexei Konovalov
Välismaa

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Venemaa tööhõive püsib endiselt kõrgel tasemel, kuid sõjamajandus näitab jahenemise märke ja palgakasv aeglustub.

Ajalehe Financial Times analüüs näitab, et novembris kasvasid hiljuti tööle värvatud venelaste palgad aastases võrdluses 6,9 protsenti, veel jaanuaris oli see 18,9 protsenti. 

Kuigi tööpuudus püsib endiselt madalal tasemel, siis viimased andmed viitavad, et Vene majandus on üha rohkem tasakaalust väljas. 

"Palgatõusu aeglustumine tähendab, et sellele tulevad järgi ka teised näitajad, sealhulgas tarbimine ja sellega seotud maksud," ütles Vene majanduse ekspert Elina Ribakova. Tema sõnul suurendab see survet riigi rahandusele veelgi. 

Samal ajal avaldavad ka Moskva-vastased sanktsioonid mõju ning Venemaa naftahinnad jätkavad langemist. Tööturu ekspert Pawel Adrjan tõi välja, et ka tööpakkumiste arv on languses. 

"See on varajane hoiatus, et majandus on aeglustumas," ütles Adrjan 

Varasem palgakasv sai Venemaal suurema hoo sisse pärast 2022. aastat. Venemaa alustas täiemahulist sõjalist tegevust Ukrainas ning Moskva leevendas eelarvepiiranguid. Naftaraha voolas endiselt Kremli rahakotti ning SKP kasvas 2023. aastal üle nelja protsendi. Varasemal kümnendil kasvas SKP aastas keskmiselt vaid 1,2 protsenti.

See võimaldas ettevõtjatel ja riigil tõsta töötajate palku. Massilise väljarände, mobilisatsiooni ja demograafilise kriisi tõttu süvenes riigis aga tööjõupuudus, mis suurendas palgasurvet veelgi. See trend tõi samas kaasa inflatsiooni kiirenemise ja keskpank pidi karmistama rahapoliitikat. 

Ettevõtted pidid maksma pangalaenudelt kõrgemat intressi ning firmad ei suutnud enam töötajate pärast konkureerida. Majandus hakkas juba mullu jahtuma ning tänavune majanduskasv võib jääda ainult ühe protsendi juurde. Venelased vaevlevad aga endiselt kiire inflatsiooni käes ja intressimäärad püsivad kõrgel tasemel. 

"Venemaa majanduse olukord on märkimisväärselt halvenenud. Majandus on esimest korda pärast 2023. aasta algust jõudnud stagflatsiooni äärele," ütles riiklikult rahastatud Vene majandusmõttekoja juht Kirill Beloussov. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: FT

Samal teemal

JÕULUTUNNEL

MENULAVASTUS

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:21

Väravat lüües viga saanud Liverpooli äss taastub operatsioonist mitu kuud

13:14

Hiina tollide mõju Eesti piimandusele on kaudne

13:03

Ukraina droonid tabasid Venemaa naftakeemiatehast Uuendatud

12:53

ETV2 muusikaõhtud viivad legendidega maailma suurimatele lavadele

12:47

Venemaa majandus jaheneb ning palgakasv aeglustub

12:44

Lilander lõi saalijalgpalli debüüdis värava esimesel minutil

12:20

Raadiouudised (23.12.2025 12:00:00)

12:16

Vahur Kersna: tele on julm, aga samas ka vastupandamatult võluv töökoht

12:07

Solberg: unistustes olen nagu Ogier

11:55

Ülevaade: kuidas liiguvad pühade ajal pangamaksed

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

22.12

Ülemiste pommimees on häkker Artur Boiko Uuendatud

22.12

Gripi levik on jõudnud Eestis epideemilisele tasemele

22.12

Sõjapäev 1398: Ukraina ründas suurt naftaterminali Krasnodari krais Uuendatud

22.12

Moskvas hukkus autopommiplahvatuses kõrge Vene kindral

22.12

Uus aasta toob kaasa mitmed aktsiisitõusud

22.12

Suri Briti laulja ja laulukirjutaja Chris Rea

13:03

Ukraina droonid tabasid Venemaa naftakeemiatehast Uuendatud

22.12

Kevadtormile on kutsutud ligi 9000 reservväelast

22.12

Ministeerium soovib nihutada ajateenistusse võtmise õppuritele sobivamale ajale

22.12

USA määras ametisse eriesindaja Gröönimaal

ilmateade

loe: sport

13:21

Väravat lüües viga saanud Liverpooli äss taastub operatsioonist mitu kuud

12:44

Lilander lõi saalijalgpalli debüüdis värava esimesel minutil

12:07

Solberg: unistustes olen nagu Ogier

11:28

Warriors sattus vaidluse järel hoogu, Charlotte'i snaiper tegi ajalugu

loe: kultuur

11:13

Maria Listra: ärevatel aegadel on kõige lihtsam haarata kinni eesti keele ilust

10:24

Suri kunstnik Imbi Lind

09:05

Ülevaade. Kirjandusaasta 2025

22.12

Järgmisel aastal kaupade ja teenuste hinnatõus aeglustub

loe: eeter

12:53

ETV2 muusikaõhtud viivad legendidega maailma suurimatele lavadele

12:16

Vahur Kersna: tele on julm, aga samas ka vastupandamatult võluv töökoht

10:15

Rannaväli: sisuloomest poliitikasse liikudes peaks toimuma käiguvahetus

08:05

Havryil Sydoryk: koduigatsus ei kustu, aga kodus olemise tunne ununeb ajaga

Raadiouudised

09:20

Raadiouudised (23.12.2025 09:00:00)

09:15

Operail katsetab aheraine vedu Ida-Virumaalt Pärnusse

22.12

Päevakaja (22.12.2025 18:00:00)

22.12

Pühadeks Venemaale sõitvad inimesed tekitasid Narvas pika piirijärjekorra

22.12

Ajateenistuse uus keelenõue puudutab 5 protsenti kutsealustest

22.12

Eelnõu tõstaks notariteenuste tasusid keskmiselt 74 protsenti

22.12

Raadiouudised (22.12.2025 15:00:00)

22.12

Ministeerium: ametnike asemel võiks maksuviiviseid määrata robot

22.12

Europol hoiatab: kuritegelikud võrgustikud värbavad lapsi

22.12

Raadiouudised (22.12.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo