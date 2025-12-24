Paavst: Venemaa lükkas tagasi palve jõulurahuks

Paavst Leo XIV, kes kutsus üles pidama jõulude ajal ülemaailmset vaherahu, väljendades suurt kurbust, et Venemaa lükkas selle palve tagasi.

Oluline 24. detsembril kell 7.00:

Paavst Leo XIV kutsus üles jõulupühal sõlmima ülemaailmset vaherahu, kuid Venemaa lükkas palve tagasi. "Ma kordan oma palvet kõigile hea tahtega inimestele austada rahupäeva – vähemalt meie päästja sünnipühal," ütles Leo teisipäeval ajakirjanikele oma residentsis Rooma lähedal.

Venemaa on korduvalt tagasi lükanud üleskutsed relvarahuks Ukraina sõjas, öeldes, et see annaks Kiievile vaid sõjalise eelise. Paavst ütles: "Asjade hulgas, mis mind väga kurvastavad, on asjaolu, et Venemaa on ilmselt vaherahu taotluse tagasi lükanud."

Viidates konfliktidele üldiselt, ütles Leo: "Ma loodan, et nad kuulavad mind ja kogu maailmas on 24 tundi rahu."

Vene kuberner: Ukraina rünnakus hukkus inimene

Ukraina droonirünnakus Venemaa Belgorodi oblastis hukkus üks inimene ja sai vigastada kolm, teatas kohalik kuberner Vjatšeslav Gladkov teisipäeva hilisõhtul.

Tema sõnul hukkus üks ja sai vigastada üks inimene, kui auto Nova Tavolžanka külas, mis piirneb Ukraina Harkivi oblastiga, jäi rünnaku alla.

Teine vigastada saanud inimene sai Šebekino linnas, väitis Gladkov, lisades, et piirkonnas sai kahjustada mitu sõidukit ja maja.

"Graivoroni linnas said drooni plahvatuse käigus vigastada naine ja 13-aastane poiss," lisas ta.

Ukraina sõjavägi pole rünnakut veel kommenteerinud.

Kiiev ründab regulaarselt Venemaa sõjaväe sihtmärke, et vähendada Moskva võitlusvõimet.